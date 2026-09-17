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Ground Report: दमकल की 'नो एंट्री' और झूलते तारों का मकड़जाल, सदियों पुराने परकोटे में भगवान भरोसे है सुरक्षा

चौकीदार ने दी जानकारी, दमकल-पुलिस को बुलाया: मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता विकास व्यास ने लोगों से बात की. प्रत्यक्षदर्शी हेमंत खत्री ने बताया कि कटले के दुकानदारों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है. उस ग्रुप में सुबह करीब 7:30 बजे चौकीदार का एक मैसेज आया, जिसमें दुकानों में आग लगने की सूचना थी. मैसेज देखते ही वह तत्काल भागकर मौके पर पहुंचे. उस समय आग विकराल रूप ले चुकी थी और दुकानों से उठती आग की लपटें देखकर हर कोई घबरा गया. उन्होंने तुरंत पुलिस और अग्निशमन टीमों को फोन किया. दमकल की टीमों के आने के बाद ही दुकानदारों ने राहत की सांस ली. हालांकि, जिन 15 से अधिक दुकानों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां आग इतनी भीषण थी कि कोई भी आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका. व्यापारियों ने बताया कि कुल कितना नुकसान हुआ है, इसका सटीक आकलन आग पूरी तरह से बुझने के बाद ही हो पाएगा.

माणक चौक थाना पुलिस पहुंची मौके पर: घटना की जानकारी मिलने पर माणक चौक थानाधिकारी राकेश ख्यालिया मौके पर पहुंचे. उनका कहना है कि सेठी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर आग लगी थी, जहां कपड़े, रेडीमेड आइटम और कॉस्मेटिक के सामान की दुकानें हैं. दुकानों के आगे बरामदे में रखा सामान भी आग की चपेट में आ गया. उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा दमकल की टीमें आग बुझाने में जुटी रहीं. निजी टैंकरों से पानी मंगवाकर भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया. फिलहाल नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं. हालांकि, सुबह 11:30 बजे के बाद भी दुकानों से धुआं उठता दिखाई दे रहा था.

चौकीदार ने वाट्सएप पर दी आग की सूचना: इस पूरे हादसे में सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि यह घटना सुबह करीब 7:30 बजे हुई, जब पूरा बाजार बंद था और कॉम्प्लेक्स में कोई मौजूद नहीं था. चौकीदार विक्रम ने समय रहते दुकानों से धुआं उठता देख दुकानदारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर तुरंत मैसेज डाला, जिससे व्यापारी और पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गए. यदि यह हादसा दोपहर के व्यस्त समय में हुआ होता, तो संकरी गलियों में भीड़ के कारण जयपुर को एक बड़ी घटना का सामना करना पड़ सकता था, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन परकोटे के ऐतिहासिक बाजारों के ऊपर झूलते बिजली के तार और कॉम्प्लेक्सों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी ने एक बार फिर प्रशासन पर सुलगते सवाल खड़े कर दिए हैं.

गलियों के भीतर पाइप ले जाकर बुझाई आग: ऐतिहासिक परकोटे की वो तंग गलियां जहां आम दिनों में पैदल चलना भी दूभर होता है, आज सुबह वहां दमकलकर्मियों ने अपनी जान परवाह किए बगैर आग पर काबू पाया. गलियां अत्यधिक संकरी होने के कारण दमकल की गाड़ियों की सीधे 'नो एंट्री' रही, जिससे गाड़ियां मुख्य सड़क पर ही थमी रह गईं. ऐसे में दमकलकर्मियों और सिविल डिफेंस के जवानों ने सैकड़ों मीटर लंबे पाइपों को गलियों के भीतर खींचकर मोर्चा संभाला. दुकानों के शटर बंद होने की वजह से भीतर धुएं का भारी गुबार भर गया था, जिसे काटने और बंद शटरों को कटर से खोलने में रेस्क्यू टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी. करीब चार घंटे तक प्रभावित दुकानों से धुएं का काला गुबार उठता रहा, जिसने सुरक्षा और बचाव अभियान की चुनौतियों को और अधिक जटिल बना दिया.

जयपुर: चारों तरफ बिखरी हुई राख, पानी से तरबतर संकरी गलियां, हवा में तैरती जले हुए कपड़ों की तीखी गंध और आंखों में खौफ लिए खड़े सहमे हुए व्यापारी. यह आज सुबह का मंजर है राजधानी जयपुर के सबसे व्यस्त और ऐतिहासिक कपड़ा बाजार 'पुरोहित जी के कटले' का. यहां के तीन मंजिला सेठी कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल से सुबह जब आग की लपटें उठीं, तो सदियों पुराने परकोटे की धड़कनें अचानक थम गईं. त्योहारों के सीजन को देखते हुए दुकानदारों ने हाल ही में लाखों रुपयों का नया रेडीमेड कपड़ा, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी का स्टॉक मंगवाया था, जो बिना बिके ही देखते ही देखते राख का ढेर बन गया. इस भीषण अग्निकांड में करीब 15 से 20 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी हैं.

स्थानीय दुकानदारों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास. (ETV Bharat Jaipur)

दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियां जुटीं आग बुझाने में: स्थानीय दुकानदार प्रकाश ने बताया कि सेठी कॉम्प्लेक्स में 150 से ज्यादा दुकानें हैं. इस बिल्डिंग में ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर मिलाकर कुल तीन मंजिलें हैं. सेकंड फ्लोर पर स्थित 15-20 दुकानों में आग से भारी नुकसान हुआ है. सुबह जब वे मौके पर पहुंचे, तो आग की भीषण लपटें और धुएं का गुबार उठ रहा था. चौकीदार विक्रम की सूचना पर सभी दुकानदार तुरंत मौके पर एकत्र हो गए. दमकल की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, आग को पूरी तरह शांत करने के प्रयास में टीमें अब भी जुटी हुई हैं और 20 से ज्यादा गाड़ियों की मदद से स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है.

बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से उठता रहा धुआं. (ETV Bharat Jaipur)

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कपड़ों की दुकानों में ज्यादा फैली आग: दुकानदार प्रकाश ने बताया कि जो दुकानें आग की चपेट में आई हैं, उनमें रेडीमेड आइटम, कपड़े, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकानें शामिल हैं. इनमें कपड़ों की दुकानें अधिक होने के कारण आग बहुत तेजी से फैल गई. कॉम्प्लेक्स में फायर फाइटिंग सिस्टम से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि सिस्टम तो लगा है, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और एक के बाद एक कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. सुबह का समय होने के कारण कॉम्प्लेक्स के भीतर कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ी जनहानि होने से बच गई.

आग बुझाने में जुटे दमकलकर्मी. (ETV Bharat Jaipur)

मुख्य सड़क पर खड़ी रहीं दमकल की गाड़ियां, पाइप ले गए भीतर: पुरोहित जी के कटले में तंग गलियों के बीच बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बने हैं, जिनमें सैकड़ों दुकानें संचालित हैं. गलियां बेहद संकरी होने के कारण दमकल की गाड़ियां उस कॉम्प्लेक्स तक सीधे नहीं पहुंच सकीं जहां आग लगी थी. इस वजह से गाड़ियों और पानी के टैंकरों को मुख्य सड़क पर ही खड़ा किया गया और वहां से लंबे पाइप भीतर ले जाकर आग पर पानी की बौछारें की गईं, जिससे लपटों पर काबू पाया जा सका. घटना के काफी देर बाद तक दुकानों से धुएं का गुबार उठता रहा, जो काफी दूर से भी साफ दिखाई दे रहा था.

मुख्य सड़क पर खड़ी दमकल की गाड़ियां और टैंकर. (ETV Bharat Jaipur)

कटले में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं: सेठी कॉम्प्लेक्स में आग लगने की घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़ की ओर जाने वाले रास्ते को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया. कटले के भीतर जाने वाले मुख्य रास्तों पर भी पुलिस बल तैनात रहा. इस हादसे के कारण पुरोहित जी के कटले में दोपहर तक दुकानें नहीं खुल पाईं. ट्रैफिक डाइवर्ट किए जाने के कारण परकोटे के कई इलाकों में भारी जाम के हालात बन गए, जिसे सामान्य कराने में यातायात पुलिस के जवान लगातार जुटे रहे. इधर, स्थानीय लोगों ने कटले में आग से बचाव के सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है.

दुकानों से उठती आग की लपटें. (ETV Bharat Jaipur)

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काम नहीं आए फायर हाइड्रेंट: पुरोहित जी का कटला में 535 से ज्यादा दुकानें हैं, जहां हजारों व्यापारी, ग्राहक और विदेशी सैलानियों की हर दिन आवाजाही रहती है. इस क्षेत्र में 14 फायर हाइड्रेंट लगाए गए हैं, जो कभी काम नहीं आए. जयपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करीब 3.90 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम और पंप हाउस बनाया गया. इसका उद्देश्य यह था कि आग लगने पर दमकल वाहनों को बार-बार फायर स्टेशन जाकर पानी न भरना पड़े और बाजारों में लगे हाइड्रेंट से तुरंत पानी मिल सके.

फायर एग्जिट के भी पुख्ता इंतजाम नहीं: घाटगेट फायर स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाई गई और संजय बाजार, बापू बाजार, नेहरू बाजार, जौहरी बाजार, रामगंज बाजार, पुरोहित जी का कटला और घोड़ा निकास को जोड़ा गया. स्मोक डिटेक्टर, प्रेशर ट्रांसमीटर और हाइड्रेंट सिस्टम का रखरखाव नहीं होने से कई उपकरण खराब हो चुके हैं. पुरोहित जी का कटला व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष मनीष ने कहा कि करीब पांच वर्ष पहले हाइड्रेंट लगाए गए थे, जिनका उपयोग नहीं हुआ. बाजार में फायर एग्जिट के भी इंतजाम नहीं हैं.

तंग गलियों के लिए बाइक दमकल (ETV Bharat Jaipur)

तंग गलियों के लिए तैनात 19 फायर बाइक्स: जयपुर के परकोटे में तंग गलियों में आग लगने की छोटी घटनाओं पर काबू पाने के लिए 19 फायर बाइक्स की व्यवस्था की गई है. इनमें एक बाइक पर दो फायर एक्सटिंग्युशर लगे होते हैं. हालांकि, आज आज लगने की घटना में फायर बाइक भी काम नहीं आई. सीएफओ देवेंद्र मीणा का कहना है कि फायर बाइक में दो फायर एक्सटिंग्युशर लगे होते हैं, जो छोटी आग की घटनाओं पर काबू पाने में प्रयुक्त होते हैं. आज पुरोहितजी का कटला में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर आग लगने की घटना हुई. ऐसे मामलों में बड़ी दमकल ही कारगर साबित होती हैं.

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विधायक बोले- कारणों की जांच होगी: घटना की जानकारी मिलने पर हवामहल क्षेत्र से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि सुबह का समय होने के कारण दुकानें बंद थीं, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई और व्यापारियों व आम लोगों का बचाव हो गया. हालांकि, आग पर काबू पाने में अग्निशमन टीमों को काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. आग लगने के वास्तविक कारण क्या हैं, इसकी आगे विस्तृत जांच करवाई जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि शुरुआत में केवल दो-तीन दुकानों में आग लगने की जानकारी मिली थी, लेकिन कपड़े होने के कारण यह काफी फैल गई.

बड़ी चौपड़ से उठता दिखा धुआं. (ETV Bharat Jaipur)

कोई कमी रही तो दुरुस्त करवाएंगे: कॉम्प्लेक्स में अग्निशमन के पुख्ता इंतजामों और तंग गलियों में फायर सेफ्टी NOC दिए जाने के सवाल पर विधायक ने कहा कि फिलहाल हमारी पहली प्राथमिकता आग बुझाना और लोगों का जीवन बचाना था. सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमियां रहीं और इनमें क्या सुधार किया जा सकता है, इसे लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी. आग लगने के कारणों की जांच जारी है. यदि सिस्टम में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कमी पाई जाती है, तो उसे तुरंत दूर किया जाएगा. उन्होंने मुस्तैदी दिखाने और जनहानि रोकने के प्रयासों के लिए पुलिस व अग्निशमन की टीमों की सराहना की.

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