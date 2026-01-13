मां कौशल्या की गोद में विराजेंगे सोने से बने बाल रामलला, ऐसा होगा मनमोहक स्वरूप
जयपुर के मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे रामलला की सोने की प्रतिमा को तैयार करने में जुटे हैं.
Published : January 13, 2026 at 1:37 PM IST
जयपुर : अयोध्या के राम मंदिर में राम परिवार समेत अन्य मूर्तियों को तैयार करने वाले जयपुर के कलाकार एक बार फिर चर्चा में हैं. प्रसिद्ध शिल्पकार सत्यनारायण पांडे इस बार मां कौशल्या की गोद में विराजने वाले रामलला की प्रतिमा को तैयार कर रहे हैं. इस प्रतिमा की खास बात यह है कि यह पूरी तरह सोने की बनी होगी और इसे प्रसिद्ध संत और राम भक्त रामभद्राचार्य के विशेष आग्रह के बाद तैयार किया जा रहा है. इस प्रतिमा का स्वरूप तय करने के लिए पहले मार्बल की एक रेप्लिका तैयार की गई, जिसे अंतिम रूप देने के बाद मंजूरी मिलने के साथ ही रामलला की सोने की इस मूर्ति को तैयार करने का काम पूरा किया गया है.
मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने बताया कि जब उन्हें मूर्ति बनाने के लिए संपर्क किया गया, तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा गया कि रामलाल की यह मूर्ति माता कौशल्या की गोद में होगी और उनके बाल चरित्र को प्रदर्शित करते हुए होगी. इस प्रतिमा में भगवान राम एक पैर मोड़कर बैठी हुई अवस्था में होंगे, जहां कंधों पर उनके तरकश होगा, जिसमें कुछ बाण रखे होंगे. वहीं, एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में बाण पकड़े हुए रामलला की छवि मुस्कुराते हुए नजर आएगी.
पढ़ें. जयपुर की मूर्ति कला अयोध्या के आंगन में बिखेर रही चमक, राम मंदिर में विराजित नंदी की प्रतिमा पर उभरा 'त्रिपुंड'
बाल स्वरूप में रामलला की लीला : रामलला अपनी इस लीला को माता कौशल्या की गोद में सम्पन्न करेंगे. आभूषणों से सुसज्जित रामलला की छवि को अधिक से अधिक अनुपम बनाने का प्रयास किया गया है. खास बात है कि जब रामलला माता की गोद में होंगे तो उनकी छवि अपनी गोद में बैठे पुत्र को निहारते हुए देखेंगे. हालांकि, सोने से बनी मूर्ति तैयार होने के बाद ही उसकी ऊंचाई और वजन के बारे में बाकी जानकारी मिलेगी.
भेंट में सौंपे थे रामलला : सत्यनारायण पांडे ने बताया कि वे इस दायित्व को प्राप्त करने के बाद खुद को भाग्यशाली समझते हैं. उन्होंने बताया कि कैसे आस्था वश वे चित्रकूट में रामभद्राचार्य जी से मिलने गए थे, जहां उन्होंने 9 इंच की रामलला की एक प्रतिमा संत रामभद्राचार्य को सौंपी. यहां उन्होंने स्वर्ण मूर्ति को तैयार करने का आग्रह किया. इस दौरान करुणा स्वरूप राम भगवान के बालरूप की व्याख्या की. सत्यनारायण पांडे बताते हैं कि उनके बताए रूप को उन्होंने मन में उतार कर इसे मकराना के संगमरमर पत्थर पर उकेर लिया. यह मूर्ति को उनके जन्मोत्सव के अवसर पर जयपुर में आयोजित 1008 कुंडीय यज्ञ के दौरान सौंपी जाएगी.