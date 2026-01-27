ETV Bharat / state

दवा के पैकेट से टनल, पाइप से स्कल्पचर: जयपुर आर्ट वीक में देखें अद्भुत कृतियां

गुलाबी शहर जयपुर मंगलवार से एक बार फिर रंगों, विचारों और कल्पनाओं में डूबा. जयपुर आर्ट वीक 5.0 के साथ शहर के पार्क और पब्लिक प्लेस पर डिजिटल आर्ट, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन और खुले मंच पर होने वाली चर्चाओं के जरिए जयपुर एक खुली आर्ट गैलरी में तब्दील होता नजर आया. जहां आम लोग सीधे कलाकारों और उनकी रचनाओं से जुड़ते दिखे. जयपुर आर्ट वीक की संस्थापक सना रिज़वान ने बताया कि इस संस्करण में जयपुर के अलग-अलग स्थानों पर 100 से अधिक कलाकारों की भागीदारी देखने को मिलेगी, इसमें 15 से अधिक एकल कला प्रस्तुतियां और पाटी समूह प्रदर्शनी शामिल है. वहीं सोलो प्रस्तुतियों में आर्टिस्ट अंश कुमार सहित पूजन गुप्ता, मोहम्मद इम्तियाज़, जीजी स्कारिया जैसे आर्टिस्ट अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं आर्टिस्ट और क्यूरेटर अनिता दुबे ने कहा कि यहां खुले मंच पर होने वाली चर्चाओं के जरिए जयपुर एक खुली आर्ट गैलरी में तब्दील होगा. जहां आम लोग सीधे कलाकारों और उनकी रचनाओं से जुड़ेंगे.

जयपुर: दवाइयों के खाली पैकेट से बनी टनल, पानी के संघर्ष की पीड़ा कहता स्कल्पचर और हवा से जीवित होती डिजिटल आर्ट ये सब जयपुर आर्ट वीक में शामिल हुई ऐसी रचनाएं है, जिन्हें सेंट्रल पर पहुंचे हर एक व्यक्ति ने हैरत से देखा, और फिर जमकर तारीफ की. गुलाबी शहर में मंगलवार से शुरू हुए जयपुर आर्ट वीक 5.0 में रंगों, विचारों और रचनात्मक का मंच सजा. इसके तहत एक सप्ताह तक पार्कों, ऐतिहासिक इमारतों और चौपड़ों पर आम लोग न सिर्फ कला को देख सकेंगे, बल्कि उसे महसूस भी कर सकेंगे.

इन आर्टिस्ट की आर्ट ने खींचा ध्यान :

पूजन गुप्ता - 'ए सेक्रेड वॉक': पूजन गुप्ता की कृति ने सेंट्रल पार्क में सभी को चौंकाया. इसमें करीब 51 हजार खाली दवाइयों के ब्लिस्टर पैकेट को इस्तेमाल करते हुए एक वॉक टनल (पवित्र रास्ता) बनाई गई. उन्होंने बताया कि जो चीज़ें आम तौर पर कचरा समझकर फेंक दी जाती हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हुए आर्ट पर काम करती हैं.

मोहम्मद इम्तियाज - 'दर-बदर 2.0': मोहम्मद इम्तियाज की कृति ने पानी की कमी की उस सच्चाई को सामने रखा, जो आज भी लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी है. पाइप, स्टील की बाल्टियां से बनाई इस आकृति को देखकर ये एहसास हुआ कि यहां बात सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक बोझ को दर्शाती है.

गीगी स्कारिया - 'असेंड टुवर्ड्स दी अननो': गीगी स्कारिया ने मेटल की एक शिल्पकृति प्रदर्शित की, जो दूर से एक खिलते हुए फूल जैसी लगती है, लेकिन पास जाकर देखने पर ये एक सर्पिल सीढ़ी नजर आती है. ये कृति इंसानी सभ्यता की प्रगति, विज्ञान और तकनीक के दोहरे चेहरे को प्रदर्शित करती है.

प्रद​र्शनी में प्रदर्शनी एक कलाकृति (ETV Bharat Jaipur)

अंश कुमार - 'ताक-झांक' (डिजिटल प्रदर्शनी): अंश कुमार की 'ताक-झांक' पूरी तरह इंटरैक्टिव है, जो हल्की हवा या फूंक से घूमते पिनव्हील, झुकती-मुड़ती स्टील की आकृतियां और दर्पणों में बदलती तस्वीरों का एहसास कराती हैं. ये कृति खेल-भाव के जरिए सहयोग, सोच और नजरिया को प्रदर्शित करती है. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पेश की गई उनकी आर्ट का लोगों ने खुद अनुभव लिया. आयोजन के तहत दोपहर के सत्रों में आम्रपाली म्यूजियम में माया कुमारी सुथार की प्रदर्शनी 'द डेजर्ट लैंड' में थार मरुस्थल के इतिहास को व्यक्तिगत स्मृतियों के माध्यम से पेश किया गया. जवाहर कला केंद्र स्थित अलंकार गैलरी में प्रदर्शनी अंधा युग में कलाधाम के 50 से ज्यादा कलाकारों की कृतियां शामिल रही, जो सत्ता, युद्ध, हिंसा और नैतिक जिम्मेदारी जैसे समकालीन सवालों पर प्रदर्शित करती हैं. इसी तरह शाम को जयपुर आर्ट वीक का वर्निसाज आयोजित किया गया, जिसमें समकालीन भारतीय संस्कृति में सार्वजनिक-निजी भागीदारी विषय पर चर्चा हुई. ये आर्ट वीक 3 फरवरी तक शहर के विभिन्न स्थलों पर जारी रहेगा और सभी कार्यक्रम निशुल्क रहेंगे.