जयपुर के NIA में भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा, स्थापित की अखंड ज्योत, दिसंबर तक शुरू होगी मॉलेक्युलर लैब
प्रो. संजीव शर्मा ने कहा-अखंड ज्योत की स्थापना के पीछे सकारात्मक ऊर्जा और निरंतरता का संदेश है. ज्योति ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है.
Published : November 6, 2026 at 3:32 PM IST
जयपुर: धनतेरस पर शुक्रवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (NIA) में भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य दिवस मनाया गया. संस्थान में विशेष पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलन किया गया. साथ ही अखंड ज्योत स्थापित कर निरंतर स्वास्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया गया. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें आयुर्वेद का प्रवर्तक और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है. धनतेरस का दिन आयुर्वेद जगत के लिए विशेष महत्व रखता है. इसी को ध्यान में रखते हुए धन्वंतरि त्रयोदशी के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भगवान धन्वंतरि का प्राकट्योत्सव मनाया गया.
आयुर्वेद से समाज के स्वास्थ्य का लिया संकल्प: संस्थान के कुलगुरु प्रो. संजीव शर्मा ने कहा कि भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य दिवस पर सभी ने समाज, देश और मानवता के स्वास्थ्य सुधार में आयुर्वेद के माध्यम से योगदान देने का संकल्प लिया. अखंड ज्योत की स्थापना के पीछे सकारात्मक ऊर्जा और निरंतरता का संदेश है. ज्योति ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है. इसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता स्थापित करने और पूरे विश्व तक स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाने की भावना जुड़ी है.
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दिसंबर तक NIA में शुरू होगी मॉलेक्युलर लैब: प्रो. शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान अपने 51 वर्ष पूरे करने की ओर अग्रसर है. इस अवसर पर संस्थान में नए शैक्षणिक और शोध संबंधी इनीशिएटिव शुरू किए जा रहे हैं. इसी क्रम में मॉलेक्युलर लैब स्थापित की जा रही है, जो दिसंबर तक मूर्त रूप लेगी. इसके अलावा संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत जीनोम स्टडी और जीनोम बैंकिंग की सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए सुपर स्पेशियलिटी ओपीडी भी शुरू की गई है.
स्वस्थ जीवनशैली से साकार होगा स्वस्थ समाज का संकल्प: कुलगुरु ने कहा कि आयुर्वेद का उद्देश्य केवल बीमारियों का उपचार करना नहीं, बल्कि लोगों को बीमारी से बचाव के प्रति जागरूक करना भी है. इसके लिए नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और योग जैसी जीवनशैली अपनाना जरूरी है. संस्थान का प्रयास है कि आयुर्वेद के माध्यम से समाज में स्वस्थ जीवनशैली का संदेश पहुंचे और स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना साकार हो.
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