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जयपुर के NIA में भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा, स्थापित की अखंड ज्योत, दिसंबर तक शुरू होगी मॉलेक्युलर लैब

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भगवान धन्वंतरि का पूजन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: धनतेरस पर शुक्रवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (NIA) में भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य दिवस मनाया गया. संस्थान में विशेष पूजा-अर्चना और दीप प्रज्ज्वलन किया गया. साथ ही अखंड ज्योत स्थापित कर निरंतर स्वास्थ्य, सकारात्मक ऊर्जा और ज्ञान के प्रसार का संदेश दिया गया. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे. उन्हें आयुर्वेद का प्रवर्तक और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है. धनतेरस का दिन आयुर्वेद जगत के लिए विशेष महत्व रखता है. इसी को ध्यान में रखते हुए धन्वंतरि त्रयोदशी के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भगवान धन्वंतरि का प्राकट्योत्सव मनाया गया.

आयुर्वेद से समाज के स्वास्थ्य का लिया संकल्प: संस्थान के कुलगुरु प्रो. संजीव शर्मा ने कहा कि भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य दिवस पर सभी ने समाज, देश और मानवता के स्वास्थ्य सुधार में आयुर्वेद के माध्यम से योगदान देने का संकल्प लिया. अखंड ज्योत की स्थापना के पीछे सकारात्मक ऊर्जा और निरंतरता का संदेश है. ज्योति ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है. इसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता स्थापित करने और पूरे विश्व तक स्वास्थ्य का संदेश पहुंचाने की भावना जुड़ी है.