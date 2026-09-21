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लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर का जोधपुर में कौन था निशाना, जांच में जुटी पुलिस, बिना सिम वाई-फाई से चलाते इंटरनेट

जयपुर: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने जोधपुर में एक होटल से लॉरेंस-आरजू विश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से नकदी, मादक पदार्थ और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं.जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी अपने मोबाइल में सिम नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते थे. बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे. इसके लिए मोबाइल डेटा के बजाय सार्वजनिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते थे.आरोपी फर्जी नाम से होटल में रुकते और वहां के वाई-फाई से सिग्नल ऐप के जरिए गैंग से जुड़े लोगों से बात करते थे. रास्ते में जरूरत पड़ने पर लोगों से मोबाइल हॉटस्पॉट लेकर इंटरनेट कनेक्ट करते थे, ताकि पुलिस उन तक न पहुंच सके.

दोनों पर पंजाब में 5-5 लाख का इनाम: एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि जोधपुर में एजीटीएफ और कमिश्नरेट पुलिस ने लॉरेंस-आरजू बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है. उन पर पंजाब पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. दोनों शूटर पंजाब के फाजिल्का जिले के रहने वाले हैं. जिनके नाम जसकरण सिंह उर्फ करण उर्फ सन्नी उर्फ कट्टा और राजिन्दर उर्फ बिल्ला हैं. दोनों पंजाब में हत्या की वारदातों के बाद करीब डेढ़ साल से नेपाल में फरारी काट रहे थे और अब मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान पहुंचे थे.

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पीछा कर रही एजीटीएफ, आखिरकार मिली सफलता : पुलिस को शक है कि दोनों एक बड़े व्यापारी को निशाना बनाने के लिए जोधपुर आए थे. एजीटीएफ लगातार इनका पीछा कर रही थी. गोरखपुर, इंदौर और वाराणसी में टीम काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन ये बच निकलने में कामयाब रहे. तीन दिन पहले दोनों सिरोही में रुके थे, तब भी एजीटीएफ ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था. आखिरकार एजीटीएफ और जोधपुर पुलिस ने दोनों को जोधपुर से धर दबोचा. दोनों फर्जी नाम और पहचान से होटल में रुके थे. अब पुलिस जोधपुर में इनके संपर्कों और अन्य राज्यों में इनके नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है.