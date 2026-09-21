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लॉरेंस गैंग के शार्प शूटर का जोधपुर में कौन था निशाना, जांच में जुटी पुलिस, बिना सिम वाई-फाई से चलाते इंटरनेट

दोनों शूटर बेहद सावधानी से मोबाइल का इस्तेमाल करते थे. उनके मोबाइल में सिम कार्ड नहीं था. वाई-फाई के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे.

Sharp shooters arrested in Jodhpur
जोधपुर से पकड़े गए शार्प शूटर (ETV Bharat Jaipur; Source: Police Headquarters, Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2026 at 1:26 PM IST

4 Min Read
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जयपुर: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) ने जोधपुर में एक होटल से लॉरेंस-आरजू विश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से नकदी, मादक पदार्थ और फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं.जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपी अपने मोबाइल में सिम नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करते थे. बातचीत के लिए सिग्नल ऐप का इस्तेमाल करते थे. इसके लिए मोबाइल डेटा के बजाय सार्वजनिक वाई-फाई का इस्तेमाल करते थे.आरोपी फर्जी नाम से होटल में रुकते और वहां के वाई-फाई से सिग्नल ऐप के जरिए गैंग से जुड़े लोगों से बात करते थे. रास्ते में जरूरत पड़ने पर लोगों से मोबाइल हॉटस्पॉट लेकर इंटरनेट कनेक्ट करते थे, ताकि पुलिस उन तक न पहुंच सके.

दोनों पर पंजाब में 5-5 लाख का इनाम: एजीटीएफ के एडीजी दिनेश एमएन ने बताया कि जोधपुर में एजीटीएफ और कमिश्नरेट पुलिस ने लॉरेंस-आरजू बिश्नोई गैंग के दो शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया है. उन पर पंजाब पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था. दोनों शूटर पंजाब के फाजिल्का जिले के रहने वाले हैं. जिनके नाम जसकरण सिंह उर्फ करण उर्फ सन्नी उर्फ कट्टा और राजिन्दर उर्फ बिल्ला हैं. दोनों पंजाब में हत्या की वारदातों के बाद करीब डेढ़ साल से नेपाल में फरारी काट रहे थे और अब मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान पहुंचे थे.

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पीछा कर रही एजीटीएफ, आखिरकार मिली सफलता : पुलिस को शक है कि दोनों एक बड़े व्यापारी को निशाना बनाने के लिए जोधपुर आए थे. एजीटीएफ लगातार इनका पीछा कर रही थी. गोरखपुर, इंदौर और वाराणसी में टीम काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन ये बच निकलने में कामयाब रहे. तीन दिन पहले दोनों सिरोही में रुके थे, तब भी एजीटीएफ ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था. आखिरकार एजीटीएफ और जोधपुर पुलिस ने दोनों को जोधपुर से धर दबोचा. दोनों फर्जी नाम और पहचान से होटल में रुके थे. अब पुलिस जोधपुर में इनके संपर्कों और अन्य राज्यों में इनके नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है.

मोबाइल में सिम नहीं, वाई-फाई से चलाते थे इंटरनेट: जांच में सामने आया है कि दोनों शूटर बेहद सावधानी से मोबाइल का इस्तेमाल करते थे. उनके मोबाइल में सिम कार्ड नहीं था. होटल में वाई-फाई के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे. रास्ते में जरूरत पड़ने पर ऑटो या किसी राहगीर के वाई-फाई हॉटस्पॉट से मोबाइल कनेक्ट करते थे. प्रारंभिक जांच में सिग्नल ऐप के जरिए गैंग के लोगों के संपर्क में रहने की जानकारी सामने आई है.अब पुलिस की जांच इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि ये शूटर जोधपुर में किसे निशाना बनाने वाले थे. आशंका है कि ये रंगदारी वसूली की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे.

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पुलिस को विदेशी हथियार और मददगारों की तलाश: पुलिस अब दोनों शूटर्स की निशानदेही पर हथियारों की बरामदगी में जुटी है. आशंका है कि इनके पास विदेशी हथियार भी हो सकते हैं. दोनों के पुराने आपराधिक नेटवर्क और दूसरे राज्यों में इनके संपर्कों को खंगाला जा रहा है. मुंबई और देश के दूसरे हिस्सों में लॉरेंस विश्नोई गैंग से जुड़ी चर्चित वारदातों में इन दोनों शूटर्स की भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है.राजिन्दर के खिलाफ पंजाब में 8 और जसकरण के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं. अब एजीटीएफ और जोधपुर पुलिस दोनों से पूछताछ कर गैंग के राजस्थान में नेटवर्क और गैंग के संभावित अगले टारगेट का पता लगाने में जुटी है.

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