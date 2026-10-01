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जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई:10 हजार की रिश्वत लेते सांगानेर सदर थाने का एएसआई रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को जयपुर में ट्रैप कार्रवाई की है. एसीबी की टीम ने सांगानेर सदर थाने के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) महेशचंद मीणा को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है,आरोपी ने एक पिकअप को छोड़ने के बदले रिश्वत ली थी और परिवादी से रकम लेकर जेब में रख ली थी. जिसे टीम ने बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) मुख्यालय के निर्देशों पर ACB की जयपुर सिटी-III यूनिट ने की है.

एसीबी को मिली थी आरोपी के खिलाफ शिकायत: एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय इकाई को सांगानेर सदर थाने के एएसआई महेशचंद मीणा के खिलाफ शिकायत मिली थी. परिवादी ने शिकायत में बताया कि उसके मामा द्वारा सांगानेर सदर थाने में दर्ज करवाए गए एक मुकदमे का जांच अधिकारी एएसआई महेशचंद मीणा है. मामा की पिकअप छोड़ने और एक अन्य शख्स को मामले में आरोपी नहीं बनाने के बदले वह 20-20 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है. पढे़ं: ACB Action : राजसमंद में 25 लाख की रिश्वत लेते व्यक्ति को पकड़ा, सीजीएसटी अधीक्षक डिटेन और दलाल गिरफ्तार सत्यापन के बाद दिया कार्रवाई को अंजाम: गोविंद गुप्ता ने बताया- एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया गया. सत्यापन में सामने आया कि मुकदमे में राजीनामा होने के दस्तावेज मांगकर पिकअप छोड़ने और मुकदमे का निस्तारण करने के बदले आरोपी एएसआई ने दस हजार रुपए पहले लिए और दस हजार रुपए की रिश्वत और मांग रहा है. एसीबी के डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन में एसीबी चौकी जयपुर नगर तृतीय इकाई के एएसपी ज्ञान प्रकाश नवल के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया.