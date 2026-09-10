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जयपुर: आमेर में टूरिस्ट गाइड हत्याकांड, पुलिस ने निकाला आरोपी का जुलूस

घायल गाइड मनीष सोनी को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई थी.

Police parade the accused in Amer market
आरोपी का जुलूस निकालती पुलिस (Netv Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 9:00 PM IST

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जयपुर: आमेर में टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी हत्याकांड के आरोपी आजम खान का पुलिस ने गुरुवार को बाजार में जुलूस निकाला. आमेर थाना पुलिस भारी जाप्ते के साथ आरोपी को पैदल पूरे बाजार में लेकर घूमी. इस दौरान आरोपी लंगड़ाते हुए चलता नजर आया, जिसे देखकर बाजार में मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

मामूली विवाद में चाकू से हत्या: आमेर थानाधिकारी राजेंद्र गोदारा के अनुसार, सोमवार को टूरिस्ट को ले जाने की बात को लेकर जीप चालक और टूरिस्ट गाइड के बीच विवाद हुआ था. आपस में झगड़ा होने के बाद चाकूबाजी हो गई. घायल टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां मंगलवार अल सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. हत्या के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया. मंगलवार को स्थानीय लोगों ने बाजार बंद करके धरना प्रदर्शन किया.

आमेर पुलिस बाजार में आरोपी का जुलूस निकाला (ETV Bharat Jaipur)

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परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़: मृतक टूरिस्ट गाइड मनीष सोनी के परिजनों ने बताया कि उनके दो छोटी-छोटी बेटियां हैं. बड़ी बेटी 8 साल की है और छोटी बेटी की उम्र केवल 2 वर्ष है. छोटी बेटी का 12 सितंबर को दूसरा जन्मदिन है. वह अपनी बेटी के जन्मदिन को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन उससे पहले ही वह दुनिया से चले गए. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. छोटी-छोटी बच्चियों और उनकी पत्नी का सहारा छिन गया.

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सतीश पूनिया ने बंधाया ढांढस: बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने बुधवार को मृतक टूरिस्ट गाइड के घर पहुंचकर परिवारजनों को सांत्वना दी. मृतक की पत्नी और परिवार के सदस्यों ने डॉ. पूनिया को अपनी पीड़ा बताई. परिजनों ने आरोपी के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की. साथ ही अपने परिवार और आमेर के टूरिस्ट गाइडों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग रखी. डॉ. पूनिया ने मौके पर ही आमेर थानाधिकारी से बातचीत करके अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

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