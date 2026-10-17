जयपुर: 6 दिन से लापता बस ड्राइवर का आमेर की पहाड़ी पर मिला शव, पुलिस जांच में जुटी
लापता बस चालक महेश शर्मा का शव आमेर की पहाड़ी पर मिला. जानवर के पैर से मोबाइल ऑन होने पर पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की.
Published : October 17, 2026 at 10:30 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में 6 दिन पहले लापता हुए एक युवक का आमेर की पहाड़ी पर शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव के पास जहरीली दवा का खाली पैकेट भी मिला है. शव काफी क्षत-विक्षत हालत में मिला है. पुलिस ने FSL टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं. SDRF टीम की सहायता से शव को पहाड़ी से नीचे उतारकर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. 6 दिन पहले यह युवक ब्रह्मपुरी इलाके से लापता हुआ था. परिजनों ने ब्रह्मपुरी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी.
क्षत-विक्षत हालत में मिली डेड बॉडी: आमेर एसीपी प्रतीक सिंह ने बताया कि आमेर थाना इलाके में हाड़ीपुरा स्थित पहाड़ी पर शनिवार को एक युवक का शव मिला. आमेर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका-मुआयना किया. एफएसएल टीम को मौके पर बुलवाकर साक्ष्य जुटाए गए. शव बहुत बुरी हालत में था. मृतक की पहचान आंधी निवासी 35 वर्षीय महेश शर्मा के रूप में हुई है. मृतक बस चलाने का काम करता था. वह 11 अक्टूबर की सुबह गांव से सवारियां लेकर जयपुर के लिए निकला था. रात को करीब 9:30 बजे के बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था. परिजनों ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया. परिजन ढूंढते हुए ब्रह्मपुरी थाना इलाके में पहुंचे, जहां रामगढ़ मोड़ पर मृतक की बस खड़ी हुई मिली. इसके बाद परिजनों ने 12 अक्टूबर को ब्रह्मपुरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.
11 अक्टूबर से लापता था बस ड्राइवर: गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ब्रह्मपुरी थाना पुलिस ने महेश शर्मा के मोबाइल नंबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू की. शुक्रवार देर रात को महेश का मोबाइल फोन ऑन होने पर उसकी लोकेशन आमेर के हाड़ीपुरा में पहाड़ी की तरफ आई. पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और मोबाइल लोकेशन के आधार पर तलाश करते हुए आमेर की पहाड़ी में करीब डेढ़ किलोमीटर अंदर पहुंची. इस दौरान पहाड़ी पर महेश शर्मा का शव क्षत-विक्षत हालत में मिला. मृतक के पास जहरीली जवा का खाली पैकेट भी पड़ा हुआ मिला है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: पुलिस की ओर से अंदेशा जताया जा रहा है कि मृतक के अंगूठे की साइड को किसी जानवर ने नोचा है, क्योंकि पहाड़ी पर जंगली जानवरों का मूवमेंट रहता है. संभावना है कि देर रात किसी जानवर के पंजे या दांत के दबाव के चलते मोबाइल का स्विच दबने से वह ऑन हो गया. इसके बाद मोबाइल को ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. एसडीआरएफ टीम की मदद से शव को पहाड़ी से नीचे उतार कर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया. हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का स्पष्ट पता चल पाएगा. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.
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