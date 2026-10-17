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जयपुर: 6 दिन से लापता बस ड्राइवर का आमेर की पहाड़ी पर मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

आमेर थाना, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में 6 दिन पहले लापता हुए एक युवक का आमेर की पहाड़ी पर शव मिलने से सनसनी फैल गई. शव के पास जहरीली दवा का खाली पैकेट भी मिला है. शव काफी क्षत-विक्षत हालत में मिला है. पुलिस ने FSL टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए हैं. SDRF टीम की सहायता से शव को पहाड़ी से नीचे उतारकर सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया है, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा. 6 दिन पहले यह युवक ब्रह्मपुरी इलाके से लापता हुआ था. परिजनों ने ब्रह्मपुरी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी.

क्षत-विक्षत हालत में मिली डेड बॉडी: आमेर एसीपी प्रतीक सिंह ने बताया कि आमेर थाना इलाके में हाड़ीपुरा स्थित पहाड़ी पर शनिवार को एक युवक का शव मिला. आमेर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका-मुआयना किया. एफएसएल टीम को मौके पर बुलवाकर साक्ष्य जुटाए गए. शव बहुत बुरी हालत में था. मृतक की पहचान आंधी निवासी 35 वर्षीय महेश शर्मा के रूप में हुई है. मृतक बस चलाने का काम करता था. वह 11 अक्टूबर की सुबह गांव से सवारियां लेकर जयपुर के लिए निकला था. रात को करीब 9:30 बजे के बाद उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया था. परिजनों ने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया. परिजन ढूंढते हुए ब्रह्मपुरी थाना इलाके में पहुंचे, जहां रामगढ़ मोड़ पर मृतक की बस खड़ी हुई मिली. इसके बाद परिजनों ने 12 अक्टूबर को ब्रह्मपुरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी.