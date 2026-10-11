Shardiya Navratri 2026: 9 दिन 9 रूपों में सजेंगी आमेर की शिला माता, पूर्व राजपरिवार चढ़ाएगा विशेष पोशाक, पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़
पुजारी बनवारी ने बताया- मंदिर में सुबह 11.55 बजे अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की गई. दोपहर 1 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए.
Published : October 11, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 5:44 PM IST
जयपुर: शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं. जयपुर में मंदिरों और घरों में घट स्थापना की गई. प्राचीन शिला माता मंदिर आमेर में रविवार सुबह 11.55 बजे घट स्थापना हुई और पूजा-अर्चना की गई. दोपहर 1 बजे से भक्तों के लिए दर्शन शुरू हुए. बड़ी संख्या में श्रद्धालु धोक लगाने पहुंचे और मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा. मंदिर में 9 दिन तक विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जिसमें प्रतिदिन 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की पूजा की जाएगी.
आमेर शिला माता मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में हुई घट स्थापना: आमेर शिला माता मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि मंदिर में सुबह 11.55 बजे अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की गई. दर्शनार्थियों के लिए दोपहर 1 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए. शिला माता की पूजा तंत्र विधान से की जाती है. दूर-दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए माता के जयकारे लगाते हुए दरबार में पहुंचे. सुबह से ही भक्त कतारों में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते नजर आए. दूसरे नवरात्र से अंतिम नवरात्र तक दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8.30 बजे तक रहेगा. नवरात्र के दौरान दोपहर 12.30 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे.
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शारदीय नवरात्र में रोज होगा माता का विशेष श्रृंगार: पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि नवरात्र में माता रानी का रोजाना विशेष श्रृंगार और झांकी सजाई जाएगी. प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती पाठ और हवन होगा. पूर्व राजपरिवार की ओर से माता को पोशाक और आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है. मंदिर में विशेष सजावट के साथ महिला-पुरुषों के लिए अलग कतारें और छाया के लिए टेंट लगाए गए हैं. भक्तों की मान्यता है कि शिला माता सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसलिए कई भक्त दंडवत और ध्वज लेकर दरबार में पहुंच रहे हैं.
16 अक्टूबर को भरेगा छठ का मेला: पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि नवरात्र में शिला माता मंदिर में प्रतिदिन 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की पूजा होगी. पहले दिन शैलपुत्री और क्रमशः आखिरी दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होगी. 16 अक्टूबर को छठ का मेला, 18 अक्टूबर को रात 10 बजे निशा पूजन, 19 अक्टूबर को शाम 4.30 बजे पूर्णाहुति और 21 अक्टूबर को सुबह 10.30 बजे नवरात्र उत्थापना होगी.नवरात्र में रोजाना बाल भोग सुबह 8 से 8.15 बजे, प्रातः आरती 10 बजे, संध्या आरती शाम 6.30 बजे, रात्रि भोग 7.45 से 8 बजे तक और शयन आरती रात 8.30 बजे होगी.
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सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 300 से अधिक जवान तैनात: आमेर थाना अधिकारी राजेंद्र गोदारा ने बताया- जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल और डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के निर्देशन में नवरात्र के दौरान आमेर महल में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस जवानों के साथ होमगार्ड, आरएसी और हाड़ी रानी बटालियन का अतिरिक्त जाप्ता तैनात किया गया है. सुरक्षा व्यवस्था में करीब 300 से अधिक पुलिसकर्मी लगाए गए हैं. इसके अलावा पुलिस इंस्पेक्टर और आला अधिकारी भी ड्यूटी पर तैनात हैं. पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया.
21 अक्टूबर तक आमेर महल में रात्रि पर्यटन और हाथी सवारी रहेगी बंद: वरिष्ठ टूरिस्ट गाइड महेश कुमार शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी शिला माता मंदिर में मेला भरेगा. नवरात्र के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु धोक लगाने पहुंचते हैं. आमेर महल आने वाले पर्यटकों और दर्शनार्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. नवरात्र के दौरान आमेर महल में पर्यटकों का प्रवेश सुबह 8 बजे से शाम 5.30 बजे तक रहेगा. पर्यटकों के लिए टिकट बुकिंग की व्यवस्था सिंहपोल गेट पर रहेगी. 21 अक्टूबर तक रात्रि कालीन पर्यटन और हाथी सवारी बंद रहेगी. इस दौरान पर्यटक हाथी गांव में हाथी सवारी कर सकेंगे.
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