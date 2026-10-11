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Shardiya Navratri 2026: 9 दिन 9 रूपों में सजेंगी आमेर की शिला माता, पूर्व राजपरिवार चढ़ाएगा विशेष पोशाक, पहले दिन उमड़ी भक्तों की भीड़

शिला माता मंदिर आमेर में उमड़ी भक्तों की भीड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं. जयपुर में मंदिरों और घरों में घट स्थापना की गई. प्राचीन शिला माता मंदिर आमेर में रविवार सुबह 11.55 बजे घट स्थापना हुई और पूजा-अर्चना की गई. दोपहर 1 बजे से भक्तों के लिए दर्शन शुरू हुए. बड़ी संख्या में श्रद्धालु धोक लगाने पहुंचे और मंदिर परिसर जयकारों से गूंज उठा. मंदिर में 9 दिन तक विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान होंगे, जिसमें प्रतिदिन 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गाओं की पूजा की जाएगी.

आमेर शिला माता मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में हुई घट स्थापना: आमेर शिला माता मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा ने बताया कि मंदिर में सुबह 11.55 बजे अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना की गई. दर्शनार्थियों के लिए दोपहर 1 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए गए. शिला माता की पूजा तंत्र विधान से की जाती है. दूर-दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए माता के जयकारे लगाते हुए दरबार में पहुंचे. सुबह से ही भक्त कतारों में खड़े होकर दर्शन का इंतजार करते नजर आए. दूसरे नवरात्र से अंतिम नवरात्र तक दर्शन का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8.30 बजे तक रहेगा. नवरात्र के दौरान दोपहर 12.30 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे.