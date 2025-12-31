ETV Bharat / state

Amaira Death Case : CBSE ने स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता रद्द की

जयपुर : अमायरा की मौत के मामले के बाद केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने छात्र सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को लेकर स्कूल की सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 12) तक का एफीलिएशन वापस ले लिया है. बोर्ड सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल ने Affiliation Bye-Laws और बाल सुरक्षा प्रोटोकॉल का घोर उल्लंघन किया है, जिससे छात्रों की मानसिक और शारीरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

CBSE की जांच के बाद बड़ा फैसला : 3 नवंबर 2025 को स्कूल परिसर में छात्रा अमायरा के चौथी मंजिल से कूदने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद बोर्ड ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया. जांच में पाया गया कि स्कूल में सीसीटीवी निगरानी, कॉरिडोर और खुले क्षेत्रों में सुरक्षा इंतजाम, काउंसलिंग सिस्टम, एंटी-बुलिंग नीति और स्टाफ विजिलेंस जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं थी.

कमेटी ने ये भी दर्ज किया कि घटना के बाद ब्लड स्पॉट्स को साफ कर दिया गया, जिससे फॉरेंसिक जांच प्रभावित हुई. साथ ही कई कर्मचारी और छात्र बिना पहचान पत्र के पाए गए, जबकि इमारत की मंजिलों पर निगरानी के लिए कोई डेडिकेटेड स्टाफ मौजूद नहीं था. कमेटी रिपोर्ट के आधार पर छात्र सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को लेकर स्कूल की सीनियर सेकेंडरी (कक्षा 12) तक का एफीलिएशन रद्द कर दिया गया है.

