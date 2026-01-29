ETV Bharat / state

Amaira Death Case : CBSE ने जवाब पेश कर कहा- स्कूल में कई खामियां, याचिका दायर करने का अधिकार भी नहीं

अमायरा की मौत के मामले में सीबीएसई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है. जानिए बड़ी बातें...

CBSE in Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट और अमायरा (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 10:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: कक्षा चार की बच्ची अमायरा की मौत के मामले में नीरजा मोदी स्कूल की समबद्धता वापस लेने के मामले में सीबीएसई ने हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश कर दिया है. हालांकि, जवाब रिकॉर्ड पर नहीं आने के चलते जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने नीरजा मोदी स्कूल की याचिका पर शुक्रवार के लिए सुनवाई टाल दी.

सीबीएसई की ओर से अधिवक्ता एमएस राघव ने कहा कि स्कूल प्रशासन को सीधे हाईकोर्ट में याचिका पेश करने का अधिकार नहीं है. इसके लिए सीबीएसई चेयरमैन के समक्ष अपील पेश करनी चाहिए थी. घटना के बाद दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट में कई तरह की गंभीर खामियां सामने आई हैं. स्कूल के बच्चे आइडी कार्ड नहीं लगाते, जिससे घटना के आधा घंटा बाद तक यह पता नहीं चला कि चौथी मंजिल से कूदने वाली छात्रा कौन थी.

पढ़ें : Amaira Death Case : CBSE ने नीरजा मोदी स्कूल की सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की मान्यता रद्द की

इसके अलावा इमारत पर सेफ्टी नेट भी नहीं था. इसके होने से घटना रोकी जा सकती थी. सीचीएसई की ओर से कहा गया कि स्कूल सीसीटीवी से लैस है, लेकिन उसकी निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी. यदि सीसीटीवी की लाइव मॉनिटरिंग होती तो शायद घटना नहीं होती. स्कूल में एंटी बुलिंग सहित अन्य कमेटी केवल कागजों में ही काम कर रही थी. मृतका लंबे समय से बुलिंग की शिकार हो रही थी, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पढ़ें : नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

सीबीएसई ने आंकड़े पेश कर कहा कि बीते 6 साल में करीब ढाई हजार विद्यार्थियों ने आत्महत्या की है. स्कूल प्रशासन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीएसई की ओर से स्कूल की कक्षा 9 से 12 तक की संबद्धता को रद्द करने को चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने मामले में सीबीएसई सहित अन्य को गत 17 जनवरी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था.

TAGGED:

IRREGULARITIES IN SCHOOL
CBSE REPLY IN RAJASTHAN HIGH COURT
SHORTCOMINGS IN THE SCHOOL
कक्षा चार की बच्ची अमायरा
AMAIRA DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.