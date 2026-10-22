जयपुर एयरपोर्ट विंटर शेड्यूल 2026ः प्रति सप्ताह 1000 से अधिक उड़ानें, बैंकॉक उड़ान फिर शुरू
अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या प्रति सप्ताह 68 से बढ़कर 110 होने जा रही है. इससे इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
Published : October 22, 2026 at 1:40 PM IST
जयपुर: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 2026 तैयार हो गया है. इस बार विंटर शेड्यूल में फ्लाइटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है. आगामी 25 अक्टूबर से 27 मार्च 2027 तक जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रति सप्ताह 900 घरेलू और 110 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों का संचालन होगा. प्रतिदिन 150 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जाएगा. नवी मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, नोएडा, पुणे, दिल्ली, सूरत और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी. बैंकॉक के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान फिर से शुरू होगी. अकासा एयर ने जयपुर से मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की हैं.
जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी विंटर शेड्यूल 2026 के अनुसार 25 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक जयपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन 152 उड़ानों का संचालन होगा. प्रति सप्ताह करीब 1000 से अधिक उड़ानों का संचालन होगा. समर शेड्यूल 2026 के दौरान करीब 811 उड़ानों का संचालन किया जा रहा था. वैश्विक चुनौतियों के बीच भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों की मांग को देखते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की है.
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विंटर शेड्यूल 2026 में प्रति सप्ताह 900 घरेलू उड़ानों का संचालन होगा. नवी मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, नोएडा, पुणे, दिल्ली, सूरत और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए यात्रियों को उड़ानों की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों के लिए हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी. हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होने से प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. वहीं अकासा एयर ने जयपुर से मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवा शुरू की है.
इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी होगी मजबूत: अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या प्रति सप्ताह 68 से बढ़कर 110 होने जा रही है. इससे इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी. विंटर शेड्यूल के दौरान दुबई और मस्कट के लिए हवाई सेवाएं बेहतर होंगी. थाई एयर एशिया बैंकॉक के लिए नई उड़ान सेवा फिर से शुरू करेगी. इस मार्ग पर प्रति सप्ताह चार उड़ानों का संचालन किया जाएगा. जिससे जयपुर और बैंकॉक के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी. यात्रियों को थाईलैंड की यात्रा के लिए अधिक और बेहतर सुविधा मिलेगी.
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