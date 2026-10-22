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जयपुर एयरपोर्ट विंटर शेड्यूल 2026ः प्रति सप्ताह 1000 से अधिक उड़ानें, बैंकॉक उड़ान फिर शुरू

जयपुर एयरपोर्ट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 2026 तैयार हो गया है. इस बार विंटर शेड्यूल में फ्लाइटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है. आगामी 25 अक्टूबर से 27 मार्च 2027 तक जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रति सप्ताह 900 घरेलू और 110 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटों का संचालन होगा. प्रतिदिन 150 से अधिक उड़ानों का संचालन किया जाएगा. नवी मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु, नोएडा, पुणे, दिल्ली, सूरत और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों के लिए बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी. बैंकॉक के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान फिर से शुरू होगी. अकासा एयर ने जयपुर से मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान सेवाएं शुरू की हैं.

जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी विंटर शेड्यूल 2026 के अनुसार 25 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक जयपुर एयरपोर्ट से प्रतिदिन 152 उड़ानों का संचालन होगा. प्रति सप्ताह करीब 1000 से अधिक उड़ानों का संचालन होगा. समर शेड्यूल 2026 के दौरान करीब 811 उड़ानों का संचालन किया जा रहा था. वैश्विक चुनौतियों के बीच भी जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों की मांग को देखते हुए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में बढ़ोतरी की है.