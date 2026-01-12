ETV Bharat / state

Delhi to Vijayawada : उड़ते विमान में यात्री की तबीयत बिगड़ी, जयपुर एयरपोर्ट पर करवाई इमरजेंसी लैंडिंग

जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्री को एंबुलेंस से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया.

Jaipur Airport
जयपुर एयरपोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 2:27 PM IST

जयपुर : उड़ते विमान में एक यात्री की अचानक तबियत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. फ्लाइट में यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद फ्लाइट की जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. इमरजेंसी लैंडिंग के बाद ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर राहुल कुमार ने तुरंत यात्री को संभाला. रनवे पर फ्लाइट को आते ही यात्री को उतारकर सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया गया. यात्री को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से नजदीकी प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया.

हालांकि, अब यात्री की तबीयत खतरे से बाहर बताई जा रही है. फ्लाइट दिल्ली से विजयवाड़ा जा रही थी. इस दौरान यात्री की तबीयत बिगड़ने के बाद जयपुर डायवर्ट करके इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ड्यूटी टर्मिनल मैनेजर राहुल कुमार ने बताया कि सोमवार सुबह एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2571 की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई. फ्लाइट दिल्ली से विजयवाड़ा जा रही थी.

इस दौरान बीच में यात्री की तबीयत बिगड़ गई. यात्री की अचानक तबियत बिगड़ने से फ्लाइट में मौजूद अन्य यात्री भी घबरा गए. फ्लाइट में मौजूद स्टाफ ने यात्री को तुरंत संभाला. फ्लाइट के पायलट ने स्थिति को गंभीर मानते हुए नजदीकी होने के कारण जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ फ्लाइट डाइवर्ट करने का निर्णय लिया. पायलट ने एटीसी को सूचना देकर मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी.

एटीसी से अनुमति लेने के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई. जानकारी मिलते ही जयपुर एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम भी सक्रिय हो गई और तुरंत एंबुलेंस को बुलवाया गया. फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद यात्री को उतारकर तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद यात्री को एंबुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर यात्री का इलाज शुरू हुआ.

अब यात्री की तबीयत खतरे से बाहर बताई जा रही है. यात्री को उतारने के बाद फ्लाइट को वापस विजयवाड़ा के लिए रवाना किया गया. फिलहाल, जवाहर सर्किल स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में सीनियर डॉक्टरो की निगरानी में यात्री का इलाज चल रहा है.

