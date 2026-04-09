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छात्र जीवन में उपद्रव और रास्ता रोकने के आरोप में मिली सजा रद्द, दो विधायकों सहित 9 बरी

लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव सहित कुल 9 लोगों को मिली सजा रद्द. जानिए पूरा मामला...

Jaipur District Court
जयपुर जिला न्यायालय (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 9, 2026 at 8:35 PM IST

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जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-9 ने 12 साल पहले छात्र जीवन में राजस्थान विश्वविद्यालय के बाहर रास्ता रोककर उपद्रव करने के आरोप में लाडनूं विधायक मुकेश भाकर और शाहपुरा विधायक मनीष यादव सहित कुल 9 लोगों को मिली सजा को रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया है. एसीजेएम कोर्ट ने गत वर्ष 17 जून को इन्हें एक-एक साल की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 3200 रुपए का जुर्माना लगाया था.

हालांकि, अदालत ने सजा सुनाने के बाद अपील पेश करने के लिए समय देते हुए दोनों विधायकों सहित द्रोण यादव, भानू प्रताप सिंह, अभिषेक चौधरी, राजेश मीणा, रवि किराड, वसीम खान, और विद्याधर मील को जमानत पर रिहा कर दिया था.

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इस आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता स्नेहदीप सहित अन्य ने कहा कि निचली अदालत ने पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के बाहर जाकर उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. इसके अलावा मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. ऐसे में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर उन्हें बरी किया जाए. मामले के अनुसार 13 अगस्त, 2014 को एसआई ओमप्रकाश ने गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट में कहा गया कि विवि के कुलपति की ओर से बिना नंबर की जीप को पकड़ने की सूचना पर वह विवि गया था. वहां छात्र नेता राजेश मीणा और द्रोण यादव सहित अन्य ज्ञापन देने आए थे. करीब दो बजे आरोपियों के नेतृत्व में एनएसयूआई के करीब 200 छात्र विवि के बाहर नारेबाजी कर सीसेट का विरोध कर रहे थे. इन्होंने अचानक दौडकर जेएलएन मार्ग जाम कर दिया. इस दौरान करीब 20 मिनट रोड जाम होने से यातायात अवरुद्ध हो गया. इसके बाद छात्रों को हटाकर रास्ता खुलवाया गया. रिपोर्ट पर जांच के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया था.

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पद्रव और रास्ता रोकने के आरोप
LADNUN MLA MUKESH BHAKAR
शाहपुरा विधायक मनीष यादव
DISTRICT COURT VERDICT

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