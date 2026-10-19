जयपुर: गर्भवती बीवी का गला घोंटकर मारने वाले पति को उम्रकैद की सजा, 60 हजार रुपए का जुर्माना
पीठासीन अधिकारी सीमा ढाका ने अपने आदेश में कहा-जांच में बेहोशी की दवा देकर गला दबाकर हत्या करना साबित हुआ.
Published : October 19, 2026 at 9:10 PM IST
जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6, महानगर द्वितीय ने 22 सप्ताह की गर्भवती महिला मर्डर केस में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पति मोहम्मद अजहर को अपनी गर्भवती पत्नी अनम फातिमा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी सीमा ढाका ने अपने आदेश में कहा-अभियुक्त ने अपने बयानों में मृतका की मौत हार्ट अटैक से होना बताया था, लेकिन साक्ष्य में वह यह साबित नहीं कर पाया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. जांच में बेहोशी की दवा देकर गला दबाकर हत्या करना साबित हुआ. ऐसे में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा दिया जाना उचित होगा.
हार्टअटैक से मौत का दिया था बहाना: अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक कुलदीप गौड़ ने अदालत को बताया कि मृतका अनम फातिमा के पिता मुन्ना खान ने 7 अगस्त, 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उन्होंने छह माह पहले 12 फरवरी को अपनी बेटी अनम फातिमा का निकाह अजहर के साथ किया था. वह 29 जुलाई की रात 11:45 बजे बेटी से मिलकर आए थे, तब वह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 30 जुलाई की सुबह अचानक बीमार होने और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाने की बात कही गई.
हार्टअटैक नहीं बेहोशी की दवा बनी हत्या की वजह: अपर लोक अभियोजक कुलदीप गौड़ ने अदालत को बताया- पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक नहीं पाया गया. आरोपी ने पुलिस को सूचना दिए बिना ही जल्दबाजी में शव को दफना दिया और पीहर पक्ष को झूठी कहानी बताई. परिवादी पक्ष ने अवैध संबंधों के चलते हत्या का आरोप लगाया. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका को अधिक मात्रा में बेहोशी की दवा दी गई थी. आरोपी खुद हेल्थ केयर सेंटर चलाता था, इसलिए उसे दवाओं की जानकारी थी. महिला के शरीर में मिली दवा डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलती. इसके आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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