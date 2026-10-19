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जयपुर: गर्भवती बीवी का गला घोंटकर मारने वाले पति को उम्रकैद की सजा, 60 हजार रुपए का जुर्माना

जिला न्यायालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-6, महानगर द्वितीय ने 22 सप्ताह की गर्भवती महिला मर्डर केस में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी पति मोहम्मद अजहर को अपनी गर्भवती पत्नी अनम फातिमा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. पीठासीन अधिकारी सीमा ढाका ने अपने आदेश में कहा-अभियुक्त ने अपने बयानों में मृतका की मौत हार्ट अटैक से होना बताया था, लेकिन साक्ष्य में वह यह साबित नहीं कर पाया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है. जांच में बेहोशी की दवा देकर गला दबाकर हत्या करना साबित हुआ. ऐसे में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा दिया जाना उचित होगा.