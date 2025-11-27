मसाज सेंटर पर पुलिस की नकेल, रजिस्टर में रखना होगा ग्राहकों का रिकॉर्ड, महिला-पुरुषों के लिए अलग ब्लॉक
जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने जारी किए आदेश, अनैतिक गतिविधियों की रोकथाम की कवायद.
Published : November 27, 2025 at 4:02 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में मसाज और स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों को लेकर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) राजीव पचार ने मसाज और स्पा सेंटर को बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है. इसमें मसाज-स्पा सेंटर पर आने वाले ग्राहकों का पहचान पत्र देखने और रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही वहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग ब्लॉक करने के भी निर्देश दिए हैं.
कमरों पर नहीं लगा सकेंगे कुंडी : उन्होंने बताया, पुरुष और महिलाओं के ब्लॉक अलग होंगे और दोनों ब्लॉक में कोई अंतर संबंध नहीं होगा. मसाज और स्पा सेवाएं बंद दरवाजे में नहीं होंगी. कमरों में कुंडी या बेल्ट नहीं लगाए जाएंगे. अपने आप बंद होने वाले दरवाजे लगाने होंगे. कार्य समय के दौरान परिसर के बाहरी दरवाजे खुले रखने होंगे. इसके साथ ही सभी ग्राहकों के पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे. उनकी डिटेल एक रजिस्टर में दर्ज करनी जरूरी होगी.
परिसर में नहीं हो आवासीय गतिविधियां : जिस परिसर में मसाज और स्पा सेंटर चल रहा है. उसका आवासीय इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा. परिसर के किसी भाग में आवासीय गतिविधियां होने पर व्यावसायिक और आवासीय पार्ट अलग-अलग होने चाहिए. उन्होंने बताया कि मसाज करने वाले स्टाफ के पास मान्यता प्राप्त संस्था का डिप्लोमा या प्रमाण पत्र होना जरूरी है. सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र पहनकर काम करना होगा.
कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी : कर्मचारियों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए. संचालक, प्रबंधक और कर्मचारियों के खिलाफ पॉक्सो या यौन अपराध संबंधी कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए. कर्मचारी को काम पर रखने से पहले नियोक्ता को पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा. उनका कहना है कि रिसेप्शन पर डिस्प्ले बोर्ड भी लगाना होगा, जिस पर परिसर का साइट प्लान सहित अन्य जानकारी अंकित होनी चाहिए.