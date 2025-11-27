ETV Bharat / state

मसाज सेंटर पर पुलिस की नकेल, रजिस्टर में रखना होगा ग्राहकों का रिकॉर्ड, महिला-पुरुषों के लिए अलग ब्लॉक

पुलिस कमिश्नरेट. ( ETV Bharat (File Photo) )

जयपुर : राजधानी जयपुर में मसाज और स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतों को लेकर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. जयपुर के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) राजीव पचार ने मसाज और स्पा सेंटर को बीएनएस की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है. इसमें मसाज-स्पा सेंटर पर आने वाले ग्राहकों का पहचान पत्र देखने और रजिस्टर में उनका रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही वहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग ब्लॉक करने के भी निर्देश दिए हैं. कमरों पर नहीं लगा सकेंगे कुंडी : उन्होंने बताया, पुरुष और महिलाओं के ब्लॉक अलग होंगे और दोनों ब्लॉक में कोई अंतर संबंध नहीं होगा. मसाज और स्पा सेवाएं बंद दरवाजे में नहीं होंगी. कमरों में कुंडी या बेल्ट नहीं लगाए जाएंगे. अपने आप बंद होने वाले दरवाजे लगाने होंगे. कार्य समय के दौरान परिसर के बाहरी दरवाजे खुले रखने होंगे. इसके साथ ही सभी ग्राहकों के पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिए जाएंगे. उनकी डिटेल एक रजिस्टर में दर्ज करनी जरूरी होगी. पढ़ें.'गलत काम' की शिकायत पर पुलिस ने स्पा सेंटर पर मारा छापा, तीन युवतियां और चार युवक पकड़े