ETV Bharat / state

दो बड़े फैसले : इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन में गबन और कार्रवाई नहीं करने पर की अहम टिप्पणी

इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन में 5 करोड़ रुपए के कथित गबन का मामला. कोर्ट ने परिवादी को बुलाया. वहीं, प्रमुख कार्मिक सचिव और एसीएस पीएचईडी तलब.

Jaipur District Court
जयपुर जिला न्यायालय (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 24, 2025 at 8:08 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 8:19 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अतिरिक्त सिविल न्यायालय क्रम-15 महानगर द्वितीय ने इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन में 5 करोड़ रुपए के कथित गबन से जुडे मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश देने से इनकार किया है. इसके साथ ही अदालत ने परिवादी को कहा है कि वह अदालत में पेश होकर अपनी साक्ष्य पेश करे. अदालत ने यह आदेश सुनील कुमार के परिवाद पर दिए. परिवाद में आईकेएफ के निदेशक ज्ञानेश्वर कासनी और तेजस्वी सिंह को आरोपी बनाया गया है.

परिवाद में अधिवक्ता अनिल चौधरी ने बताया कि कबड्डी की राष्ट्रीय संस्था एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जबकि इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन, फेडरेशन न होकर कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है. जिसमें दोनों आरोपी निदेशक है. कंपनी को साल 2015 से 2024 तक स्टार टीवी ने कुल 18 करोड रुपए का भुगतान किया गया.

पढ़ें : जयपुर के जलेब चौक पर पूर्व राजपरिवार के ट्रस्ट का 30 साल पुराना दावा खारिज - Jaleb Chowk Vacant Land Case

इसमें से 7 करोड़ रुपए खेल विकास फंड के नाम पर दिए गए. जबकि यह राशि एकेएफआई को दी जानी चाहिए थी. सीएजी की ओर से ऑडिट कराने का प्रावधान आईकेएफ पर लागू नहीं होते, जिसका दुरुपयोग कर फंड का गबन किया गया है. इसके अलावा इस कंपनी में विश्व की किसी भी कबड्डी की राष्ट्रीय फेडरेशन सदस्य नहीं है.

कंपनी की ओर से विश्व कप कराने की शर्त भी अनुबंध में फर्जी डाली गई है, क्योंकि कंपनी ने कोई वल्र्ड कप नहीं कराया है. परिवाद में कहा गया कि खेल विकास फंड में प्राप्त सात करोड़ रुपए में से दो करोड़ रुपए का खर्च का हवाला कंपनी की बैलेंस शीट में है, लेकिन शेष राशि का गबन किया गया है. वहीं, विभिन्न मदों में भी अनावश्यक खर्चा दिखाया गया है. ऐसे में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परिवादी को अपनी साक्ष्य पेश करने को कहा है.

हाईकोर्ट ने प्रमुख कार्मिक सचिव और एसीएस पीएचईडी को किया तलब : राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं करने वाले अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने के संबंध में पेश प्रार्थना पत्र पर सात साल में भी कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने प्रमुख कार्मिक सचिव और अतिरिक्त मुख्य पीएचईडी सचिव को 28 नवंबर को तलब किया है. अदालत ने दोनों अफसरों से पूछा है कि कार्मिक विभाग सात साल से इस प्रार्थना पत्र को लेकर क्यों बैठा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश मुकर्रम हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्मिक विभाग के काम करने का यह धीमा तरीका औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के मकसद को नाकाम कर रहा है और इसके चलते लेबर कोर्ट के फैसले लागू नहीं हो पा रहे हैं. इसके साथ ही अदालत ने कार्मिक विभाग के रवैये पर नाराजगी भी जताई है.

याचिका में अधिवक्ता सीपी शर्मा ने अदालत को बताया कि लेबर कोर्ट ने 28 मार्च, 2017 को आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को 1 अप्रैल, 1982 से अर्ध स्थाई करने के आदेश दिए थे. इसके बावजूद भी लेबर कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की गई. इस पर याचिकाकर्ता ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत लेबर कमिश्नर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया.

लेबर कमिश्नर ने 5 मार्च, 2018 को कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर दोषी अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति जारी करने को कहा. याचिका में कहा गया कि करीब सात साल का समय बीतने के बाद भी कार्मिक विभाग की ओर से लेकर कमिश्नर के पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. कार्मिक विभाग के इस रवैये के चलते ही लेबर कोर्ट के अवार्ड की पालना नहीं हो रही है. जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों अधिकारियों को पेश होकर इस संबंध में स्पष्टीकरण देने को कहा है.

Last Updated : November 24, 2025 at 8:19 PM IST

TAGGED:

INTERNATIONAL KABADDI FEDERATION
FIR OVER EMBEZZLEMENT
JAIPUR ADDITIONAL CIVIL COURT
राजस्थान हाईकोर्ट
JAIPUR DISTRICT COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.