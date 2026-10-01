बड़ा फैसला : वन्यजीव तस्करी के 22 साल पुराने मामले में पुलिस की लचर जांच, आरोपी दोषमुक्त
जयपुर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 महानगर प्रथम का 22 साल पुराने वन्यजीव अंगों की तस्करी मामले में अहम फैसला. यहां जानिए...
Published : October 1, 2026 at 8:52 PM IST
जयपुर: अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 महानगर प्रथम ने 22 साल पुराने वन्यजीव अंगों की तस्करी के चर्चित मामले में पुलिस जांच को कटघरे में लेते हुए आरोपी बनाए गए रानी गिहारा, आकाश गिहारा, तारिया और सुभाष को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था. प्रकरण में आरोपी बनाए गए ईपी सिंह, संसार चन्द्र और सत्यभान की मौत हो चुकी है. वहीं, रामजस और जान मोहम्मद फरार चल रहे हैं.
अदालत ने कहा कि मामले में आरोपी बनाए गए ईपी सिंह की सूचना में अन्य लोगों को प्रकरण में आरोपी बनाया गया, लेकिन यह सूचना ही संदेहास्पद थी. जब यह सूचना ही प्रमाणित नहीं होती है तो अन्य आरोपियों के संबंध में सारी कार्रवाई की दूषित हो जाती है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि माणक चौक थाना पुलिस को 17 अक्टूबर 2004 को सूचना मिली कि जौहरी बाजार में एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति खड़ा है.
इसके बाद एक बैग है, जिसमें वन्यजीवों के अंग हो सकते हैं. पुलिस ने उस व्यक्ति ईपी सिंह को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से पेंथर के 108 अंगुली, नाखून, खाल के साथ ही मोती व नकदी बरामद की गई थी. इसके बाद मामले में संसार चंद्र, उसकी पत्नी रानी और बेटे आकाश को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने पूछताछ के आधार पर सुभाष, तारिया, सत्यभान, रामजस और जान मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया.
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प्रकरण की सुनवाई के दौरान ही संसार चंद्र की जेल में ही मौत हो गई और आरोपी सत्यभान का भी निधन हो गया. इन आरोपियों से पुलिस को ऐसे तथ्य मिले थे, जिससे यह जानकारी मिली कि सरिस्का से बाघों का खात्मा इसी गैंग ने किया था. यह मामला संसद में भी उठा था और उसके बाद आरोपियों की धरपकड़ हुई. आरोपी आकाश गिहारा के पास से वह डायरी बरामद हुई थी, जिसमें वन्य जीव तस्करी का रिकॉर्ड लिखा गया था. हालांकि, पुलिस यह साबित करने में नाकाम रही.
इसलिए फेल साबित हुई पुलिस की जांच : आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सीसी रतनू ने पुलिस की जांच और गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस ने गिरफ्तारी का समय सुबह 9 से 10 बजे बताया, जबकि गिरफ्तारी से पहले ही आरोपी को पकड़े जाने की खबर उसी दिन सुबह के समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुकी थी. अदालत ने भी पुलिसकर्मियों के बयानों को संदिग्ध और विरोधाभासी माना. मामले में महत्वपूर्ण गवाहों को पेश नहीं किया गया, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे. ऐसे में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवालों का लाभ आरोपियों को मिला और उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया.