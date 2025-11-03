ETV Bharat / state

डंपर ने पहले ट्रैफिक सिग्नल पर कार को मारी टक्कर, भागने के चक्कर में बन गया 'काल'

डंपर ने 500 मीटर दूर तक गाड़ियों मारी टक्करः एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि सोमवार दोपहर हरमाड़ा इलाके में लोहा मंडी के पास एक डंपर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. करीब 500 मीटर दूर तक गाड़ियों को एक के बाद एक टक्कर मारता हुआ चलता रहा. टकराकर डंपर आगे जाकर पलट गया. हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए. रास्ते चलते लोग भी डंपर की चपेट में आ गए. हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई. सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए कांवटिया और सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचाया गया. मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाये गए हैं. हादसे के बाद मौके पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. वाहनों का जाम लग गया. पुलिस ने हालात को काबू किया.

इस बीच पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि डंपर ने पहले ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी कार को टक्कर मारी, उसके बाद कार चालक ने डंपर को रुकवाने का प्रयास किया. इस पर चालक तेज गति से डंपर को भगाकर ले गया. भागने के चक्कर में लोहा मंडी रोड पर डंपर बेकाबू हो गया और कई गाड़ियों को कुचल दिया.

जयपुरः राजधानी जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार दोपहर काल बने एक तेज रफ्तार डंपर ने करीब 20 गाड़ियों को टक्कर मार दी. हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग घायल हो गए. घायलों में गुजरात से खाटूश्याम जी दर्शन के लिए जा रहे कार सवार श्रद्धालु भी शामिल हैं.

नेताओं ने दिए ये तर्कः घटना की जानकारी मिलने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधायक गोपाल शर्मा, महापौर कुसुम यादव समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी कावंटिया अस्पताल पहुंचे. घायलों से मिलकर घटनाक्रम की जानकारी ली. मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बहुत ही दुखद और शर्मनाक हादसा हुआ है. डंपर का चालक नशे में था. एक दिन पहले जोधपुर में बड़ी दुर्घटना हुई थी. आज जयपुर में बड़ा हादसा हुआ है. इससे पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे सड़कों का सुदृढ़ीकरण हुआ वैसे-वैसे वाहन चालकों की लापरवाही बढ़ती गई है. इसी लापरवाही की वजह से हादसे हो रहे हैं. हादसों पर लगाम लगाने के लिए जन जागृति जरूरी है. अकेली सरकार के स्तर पर सब कुछ नहीं हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- जयपुर में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने कई वाहन चपेट में लिए, 14 की मौत, कई घायल

विधायक बोले, जांच की जाएगीः विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. किसकी गलती से हादसा हुआ इसकी जांच की जाएगी. कुछ लोग खाटू श्याम जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वह भी इस हादसे में घायल हुए हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा घटना को गंभीरता से लेते हुए मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सरकार घायलों के साथ है. कांवटिया अस्पताल के अधीक्षक के आरएस तंवर ने बताया कि कावंटिया अस्पताल में 20 लोग आए थे, जिनमें से 10 की मृत्यु हो चुकी थी. गंभीर घायलों को भी सवाई मानसिक अस्पताल में रेफर कर दिया गया. अब तीन घायल कावंटिया में भर्ती हैं.

श्रद्धालु हुए हादसे में घायलः कुछ श्रद्धालु गुजरात से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे. रास्ते में हरमाड़ा इलाके में रुके थे. इस दौरान अचानक डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार पांच लोग गंभीर घायल हो गए. घायल ईश्वर भाई और नागजी भाई ने बताया कि कार में बैठकर पांच लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए गुजरात से आए थे. लोहा मंडी रोड पर चौराहे पर रुके हुए थे. इस दौरान डंपर चालक रॉन्ग साइड से आ रहा था और एक के बाद एक गाड़ियों को कुचलता हुआ दौड़ा रहा था.

इसे भी पढ़ें- फलोदी सड़क हादसा: मृतकों के परिजनों को मिलेगी 10-10 लाख की आर्थिक मदद

सीसीटीवी में कैद हुई घटनाः घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में दिख रहा है कि पहले डंपर ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक कार को टक्कर मारी थी. इसके बाद कार चालक ने डंपर को रोकने की कोशिश की, तो चालक डंपर को तेज गति से दौड़ाकर ले गया. भागने के चक्कर में लोहा मंडी रोड पर पहुंचते ही डंपर बेकाबू हो गया और कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. इसके बाद आगे जाकर डंपर पलट गया. हादसे की सूचना मिलते ही हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. क्रेन और जेसीबी की सहायता से डंपर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया. काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई. डंपर चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है.