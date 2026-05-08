25 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार टोंक के दतवास थाने का ASI, परिवादी से एक प्रकरण में मदद के नाम पर ली घूस
एएसआई गणेश चौधरी ने एक मामले में परिवादी से मोबाइल लौटाने एवं मदद के नाम पर 25 हजार रुपए मांगे थे. जयपुर एसीबी ने दबोचा.
Published : May 8, 2026 at 7:45 PM IST
टोंक: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जयपुर टीम ने जिले के दतवास थाने के सहायक उप निरीक्षक (ASI) को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एएसआई गणेश नारायण चौधरी ने एक मामले में परिवादी से मोबाइल वापस करने एवं मदद के नाम पर 25 हजार रुपए मांगे थे.
एसीबी जयपुर नगर तृतीय के एएसपी ज्ञानप्रकाश नवल ने बताया कि टोंक जिले के दतवास थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई गणेश नारायण चौधरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी गणेश नारायण चौधरी से पूछताछ के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी.
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पहले से जाल बिछाया: एएसपी नवल ने बताया कि दतवास थाने में दर्ज एक प्रकरण में मदद करने व जब्त मोबाइल लौटने की एवज में चौधरी ने परिवादी से 25 हजार रुपए घूस मांगी. परिवादी ने एसीबी टीम जयपुर को शिकायत दी. इस पर ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया. शुक्रवार को जयपुर से एसीबी टीम दतवास पहुंची, जहां थाने के एएसआई गणेश नारायण चौधरी को परिवादी ने 25 हजार रुपए रिश्वत दी. इस पर पहले से जाल बिछाए बैठी एसीबी टीम ने एएसआई गणेश नारायण चौधरी को 25 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया.एसीबी ने एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
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