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25 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार टोंक के दतवास थाने का ASI, परिवादी से एक प्रकरण में मदद के नाम पर ली घूस

एएसआई गणेश चौधरी ने एक मामले में परिवादी से मोबाइल लौटाने एवं मदद के नाम पर 25 हजार रुपए मांगे थे. जयपुर एसीबी ने दबोचा.

ASI Ganesh Narayan Chaudhary, accused of bribery
रिश्वत का आरोपी एएसआई गणेश नारायण चौधरी (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 7:45 PM IST

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टोंक: एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) की जयपुर टीम ने जिले के दतवास थाने के सहायक उप निरीक्षक (ASI) को 25 हजार रुपए रिश्वत लेते शुक्रवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया. एएसआई गणेश नारायण चौधरी ने एक मामले में परिवादी से मोबाइल वापस करने एवं मदद के नाम पर 25 हजार रुपए मांगे थे.

एसीबी जयपुर नगर तृतीय के एएसपी ज्ञानप्रकाश नवल ने बताया कि टोंक जिले के दतवास थाना क्षेत्र में पदस्थापित एएसआई गणेश नारायण चौधरी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी गणेश नारायण चौधरी से पूछताछ के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है. ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी.

टोंक में एसीबी की कार्रवाई. (ETV Bharat Tonk)

पढ़ें:ACB ने घूसखोर SDM काजल मीणा को रंगे हाथों पकड़ा, 60 हजार रिश्वत के साथ 4 लाख रुपये जब्त

पहले से जाल बिछाया: एएसपी नवल ने बताया कि दतवास थाने में दर्ज एक प्रकरण में मदद करने व जब्त मोबाइल लौटने की एवज में चौधरी ने परिवादी से 25 हजार रुपए घूस मांगी. परिवादी ने एसीबी टीम जयपुर को शिकायत दी. इस पर ब्यूरो ने शिकायत का सत्यापन कराया. शुक्रवार को जयपुर से एसीबी टीम दतवास पहुंची, जहां थाने के एएसआई गणेश नारायण चौधरी को परिवादी ने 25 हजार रुपए रिश्वत दी. इस पर पहले से जाल बिछाए बैठी एसीबी टीम ने एएसआई गणेश नारायण चौधरी को 25 हजार रुपए के साथ गिरफ्तार कर लिया.एसीबी ने एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पढ़ें: भरतपुर में एएसआई 12 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार तो श्रीगंगानगर में वन अधिकारी को 40 हजार लेते पकड़ा

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DATWAS ASI ARRESTED FOR BRIBE
टोंक में एएसआई गिरफ्तार
ACTION BY THE JAIPUR ACB TEAM
ASI ARRESTED FOR BRIBE IN TONK

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