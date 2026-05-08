ETV Bharat / state

25 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार टोंक के दतवास थाने का ASI, परिवादी से एक प्रकरण में मदद के नाम पर ली घूस

रिश्वत का आरोपी एएसआई गणेश नारायण चौधरी ( ETV Bharat Tonk )