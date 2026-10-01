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Jaipur ACB Action: सांगानेर में 10 हजार की रिश्वत लेते ASI गिरफ्तार, NOC के बदले 35 हजार लेते आयुर्वेदिक कॉलेज के 3 कर्मचारी ट्रैप

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गुरुवार को जयपुर में दो ट्रैप कार्रवाई कीं. पहली कार्रवाई में एसीबी जयपुर सिटी-III यूनिट ने सांगानेर सदर थाने के एएसआई महेशचंद मीणा को पिकअप छोड़ने के एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया. वहीं, दूसरी कार्रवाई में एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई ने किशनगढ़-रेनवाल स्थित श्री शिरडी साईं बाबा आयुर्वेदिक कॉलेज के क्वालिटी कंट्रोल लैब इंचार्ज व डिप्टी डायरेक्टर योगेश अपूर्वा, कैशियर व स्टोर कीपर रमेश कुमार शर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर व कनिष्ठ सहायक राजकुमार मीणा को 35 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया. तीनों आरोपियों ने छात्रा को इंटर्नशिप के लिए NOC जारी करने के बदले रिश्वत मांगी थी.