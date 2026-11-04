ACB का बड़ा ट्रैप: जयपुर में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते EPFO का प्रवर्तन अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार
अधिकारी ने पीएफ जमा न करने पर एफआईआर दर्ज न करने और बैंक खाता फ्रीज न करने के बदले 1 लाख रुपये रिश्वत मांगी थी.
Published : November 4, 2026 at 6:30 PM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रवर्तन अधिकारी सोनू मौर्य को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ की टीम द्वारा बुधवार को की गई.
बैंक खाते फ्रीज न करने का सौदा: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी गोविन्द गुप्ता के अनुसार, परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी फर्म में कार्यरत कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं कराने के मामले में आरोपी सोनू मौर्य उस पर एफआईआर दर्ज न करने और बैंक खाते फ्रीज न करने का दबाव बना रहा था. इस राहत के बदले आरोपी अधिकारी द्वारा दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी.
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सीए की मौजूदगी में ली गई एक लाख की रिश्वत: डीजी के अनुसार एसीबी द्वारा शिकायत का सत्यापन करने पर आरोपी द्वारा एक लाख रुपये की मांग किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद बुधवार को आरोपी सोनू मौर्य ने परिवादी की फर्म के सीए की मौजूदगी में सह-परिवादी से जैसे ही एक लाख रुपये की रिश्वत राशि ली, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया और रिश्वत की राशि बरामद कर ली.
वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में पूछताछ जारी: यह पूरी कार्रवाई एसीबी के डीआईजी ओमप्रकाश मीणा के सुपरविजन और एडिशनल एसपी मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई. वर्तमान में एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.
एसीबी की आम जनता से अपील: एसीबी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति को उनके खिलाफ ब्यूरो में मामला दर्ज होने की जानकारी मिलती है, तो वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत सीधे संपर्क कर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं. ब्यूरो किसी भी मामले में दोष सिद्ध होने से पहले तथ्यों और प्रस्तुत स्पष्टीकरण का पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ही नियमानुसार अगली कार्रवाई करता है.
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