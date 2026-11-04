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ACB का बड़ा ट्रैप: जयपुर में 1 लाख रुपये की रिश्वत लेते EPFO का प्रवर्तन अधिकारी रंगे हाथों गिरफ्तार

EPFO के प्रवर्तन अधिकारी सोनू मौर्य ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रवर्तन अधिकारी सोनू मौर्य को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी जयपुर नगर चतुर्थ की टीम द्वारा बुधवार को की गई.