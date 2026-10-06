ACB Action : मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार करने के बदले ली 10 हजार की रिश्वत, प्रताप नगर थाने का ASI गिरफ्तार
प्रताप नगर थाने के एएसआई ने वर्दी की पॉकेट में रखी रिश्वत की रकम. एसीबी ने बरामद की राशि.
Published : October 6, 2026 at 2:48 PM IST
जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को जयपुर के प्रताप नगर थाने में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. उसने महिला परिवादी की मुकदमे में मदद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के बदले 10 हजार रुपए की रिश्वत ली और पहनी हुई वर्दी की जेब में रख ली.
एसीबी की टीम ने रिश्वत की रकम बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. एसीबी ने जयपुर कमिश्नरेट के प्रताप नगर थाने में तैनात एएसआई सुखदेव जाट को महिला परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.
शिकायत का एसीबी ने करवाया सत्यापन : एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी एसयू प्रथम, जयपुर में महिला परिवादी ने लिखित शिकायत पेश की. जिसमें उसने बताया कि प्रताप नगर थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसंधान अधिकारी एएसआई सुखदेव ने मुकदमे में प्रभावी पैरवी करने, परिवादी की मदद करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और चालान पेश करने की एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी. शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी एएसआई सुखदेव जाट द्वारा महिला परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत राशि मांगने की शिकायत की पुष्टि हुई.
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पूछताछ जारी, मुकदमा दर्ज कर किया जाएगा अनुसंधान : सत्यापन के बाद एसीबी की ओर से एसपी पीयूष दीक्षित के सुपरविजन में उपाधीक्षक अर्चना मीणा के नेतृत्व में ट्रैप की कार्रवाई की गई. ट्रैप की कार्रवाई के दौरान आरोपी ने परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेकर पहनी हुई खाकी वर्दी के पेंट की जेब में रख ली.
एसीबी टीम ने आरोपी के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद कर ली है. प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि आरोपी के पास परिवादी का केस लंबित है. एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव और आईजी एस. परिमाला के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. एसीबी की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.
एसीबी के नाम से ठगी से सावधान रहने की अपील : उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ एसीबी में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिले, तो मामले की वस्तुस्थिति व उपलब्ध तथ्यों की जानकारी के लिए एसीबी की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार औपचारिक रूप से सीधा संपर्क कर अपना पक्ष या स्पष्टीकरण पेश किया जा सकता है.
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एसीबी द्वारा तथ्यों और स्पष्टीकरण का परीक्षण करने के बाद ही नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाती है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के टोल फ्री नंबर 1064 और वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 94135-02834 पर 24X7 संपर्क कर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं. एसीबी वैध काम करवाने में पूरी मदद करेगी.