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ACB Action : मुकदमे में आरोपी को गिरफ्तार करने के बदले ली 10 हजार की रिश्वत, प्रताप नगर थाने का ASI गिरफ्तार

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी एएसआई ( Source : Jaipur ACB Headquarter )

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मंगलवार को जयपुर के प्रताप नगर थाने में बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. उसने महिला परिवादी की मुकदमे में मदद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने के बदले 10 हजार रुपए की रिश्वत ली और पहनी हुई वर्दी की जेब में रख ली.