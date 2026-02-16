ETV Bharat / state

दो डॉक्टरों के लिए संविदाकर्मी ने लिए 4 लाख रुपये, तीनों गिरफ्तार, Dogs की नसबंदी से जुड़ा है मामला

जयपुर नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की की कार्रवाई

Action Against Bribe Takers
जितेंद्र सिंह, योगेश शर्मा और राकेश कालोरिया (Source : Rajasthan ACB)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 16, 2026 at 8:28 PM IST

जयपुर: राजधानी जयपुर में नगर निगम के दो पशु चिकित्सकों के लिए संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपेरटर द्वारा 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने तीनों को गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली है. आरोपी डॉक्टरों ने लावारिस श्वानों की नसबंदी करने वाले ठेकेदार से संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपेरटर के जरिए रिश्वत ली.

एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने सोमवार को इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा के संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपेरटर जितेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी-द्वितीय डॉ. योगेश शर्मा और पशु चिकित्सा अधिकारी-प्रथम डॉ. राकेश कालोरिया को गिरफ्तार किया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि जयपुर नगर-प्रथम ईकाई को परिवादी ने एक लिखित शिकायत की. उसने शिकायत में बताया कि जयपुर शहर में लावारिस श्वानों की नसबंदी व टीकाकरण के लिए आमंत्रित निविदाओं में उसे टेंडर मिला है.

डॉ. योगेश पर 12 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप : उसने टेंडर का काम पूरा करने के बाद बिल नगर निगम हेरिटेज कार्यालय में पेश कर दिया. टेंडर की शर्त के अनुसार लावारिस श्वानों के निकाले गए यूटेरस और टेस्टिकल्स की गणना करने में नगर निगम हेरिटेज के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा आनाकानी कर रहा है. गणना करने और बिल फॉरवर्ड करने के बदले उसने 12 लाख रुपये की रिश्वत मांगी.

डॉ. राकेश पर 7.50 लाख रुपये घूस मांगने का आरोप : वहीं, ग्रेटर नगर निगम में नवंबर और दिसंबर, 2025 के बिल बनाकर पेश करने के बावजूद यूटेरस और टेस्टिकल्स की गणना करने में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. राकेश कालोरिया आनकानी कर रहा है और बिल फॉरवर्ड करने के बदले 7.50 लाख रुपये की रिश्वत मांग रहा है. परिवादी ने शिकायत में यह भी बताया कि दोनों पशु चिकित्सा अधिकारी संविदा पर लगे कंप्यूटर ऑपेरटर जितेंद्र सिंह के मार्फत घूस की रकम लेना चाह रहे हैं.

शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप की कार्रवाई : डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाया गया. सत्यापन में दोनों पशु चिकित्सकों द्वारा 15 लाख रुपये की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई. इसके बाद एसीबी की टीम ने सोमवार को ट्रैप की कार्रवाई करते हुए दोनों डॉक्टरों के लिए 4 लाख रुपये की रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपेरटर जितेंद्र सिंह को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

पूछताछ के बाद दोनों डॉक्टर भी गिरफ्तार : इसके बाद डॉ. योगेश शर्मा और डॉ. राकेश कालोरिया को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन और आईजी सत्येंद्र कुमार के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा.

