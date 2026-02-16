ETV Bharat / state

दो डॉक्टरों के लिए संविदाकर्मी ने लिए 4 लाख रुपये, तीनों गिरफ्तार, Dogs की नसबंदी से जुड़ा है मामला

जितेंद्र सिंह, योगेश शर्मा और राकेश कालोरिया ( Source : Rajasthan ACB )

जयपुर: राजधानी जयपुर में नगर निगम के दो पशु चिकित्सकों के लिए संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपेरटर द्वारा 4 लाख रुपये की रिश्वत लेने का मामला सामने आया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने तीनों को गिरफ्तार कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली है. आरोपी डॉक्टरों ने लावारिस श्वानों की नसबंदी करने वाले ठेकेदार से संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपेरटर के जरिए रिश्वत ली. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-प्रथम इकाई ने सोमवार को इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए नगर निगम की पशु प्रबंधन शाखा के संविदाकर्मी कंप्यूटर ऑपेरटर जितेंद्र सिंह, पशु चिकित्सा अधिकारी-द्वितीय डॉ. योगेश शर्मा और पशु चिकित्सा अधिकारी-प्रथम डॉ. राकेश कालोरिया को गिरफ्तार किया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि जयपुर नगर-प्रथम ईकाई को परिवादी ने एक लिखित शिकायत की. उसने शिकायत में बताया कि जयपुर शहर में लावारिस श्वानों की नसबंदी व टीकाकरण के लिए आमंत्रित निविदाओं में उसे टेंडर मिला है. डॉ. योगेश पर 12 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप : उसने टेंडर का काम पूरा करने के बाद बिल नगर निगम हेरिटेज कार्यालय में पेश कर दिया. टेंडर की शर्त के अनुसार लावारिस श्वानों के निकाले गए यूटेरस और टेस्टिकल्स की गणना करने में नगर निगम हेरिटेज के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. योगेश शर्मा आनाकानी कर रहा है. गणना करने और बिल फॉरवर्ड करने के बदले उसने 12 लाख रुपये की रिश्वत मांगी. पढ़ें : अजमेर में अधीक्षण अभियंता 50 हजार की रिश्वत लेते ट्रैप, जानिये पूरा मामला