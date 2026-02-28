ETV Bharat / state

'रुपए दो, वरना आरोपी बना दूंगा...' ईडी का अधिकारी बनकर 13 लाख की रिश्वत लेता आरोपी गिरफ्तार

घूस लेता आरोपी गिरफ्तार ( Source : ACB )

जयपुर : जयपुर एसीबी की टीम ने सीकर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एसीबी ने ईडी का अधिकारी बनकर घूस लेने वाले को 13 लाख रुपए की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया है. एसीबी की टीम ने रिश्वत राशि लेने के मामले में ईडी के हेड कांस्टेबल उत्तम पांडे को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 15 लाख रुपए की मांग की थी, जिसमें वो 2 लाख रुपए पहले ले चुका था और अब 13 लाख रुपए लेने के लिए सीकर आया था. एसबी के डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. एसीबी के डीजी गोविंद गुप्ता के मुताबिक जयपुर एसीबी की टीम को शिकायत मिली थी कि आरोपी हेड कांस्टेबल की ओर से पीड़ित को रिश्वत राशि के लिए परेशान किया जा रहा है. किसी मामले में पीड़ित सीए को आरोपी बनाने की धमकियां दी जा रही हैं. आरोपी स्वयं को ईडी में बड़ा अधिकारी बता रहा था. आरोपी की ओर से पीड़ित पर दबाव बनाया जा रहा था कि रुपए दो, वरना आरोपी बना दूंगा. इसके बाद पीड़ित ने जयपुर एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई. एसीबी की ओर से डीआईजी अनिल कयाल के सुपरविजन में शिकायत का सत्यापन करवाया गया. घूस मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार (Source : ACB)