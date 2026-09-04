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अजमेर में ACB एक्शन: सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का संयुक्त निदेशक 3 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार

सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक जयप्रकाश चारण ( ईटीवी भारत )