दौसा ACB का रीडर 10 लाख की रिश्वत डील में पकड़ा गया, 2 लाख पहले ही ले चुका, DSP को भी हटाया

दौसा: जयपुर एसीबी की कार्रवाई ने जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया. जिस एसीबी का काम रिश्वतखोरी पर नकेल कसना है, उसी एसीबी चौकी दौसा का रीडर हरभान सिंह रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़ा गया. आरोपी रीडर को निलंबित कर दिया है. रीडर ने एक थाना प्रभारी से रिश्वत प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने की एवज में दस लाख रुपए मांगे. आरोपी रीडर सीआई से दो लाख रुपए ले भी चुका है. इस प्रकरण में संदिग्ध भूमिका के चलते चौकी के डीएसपी नवल किशोर मीणा को हटा दिया गया.

एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि यह मामला एसीबी में दर्ज मुकदमा नंबर 261 से जुड़ा है. फुलेरा थानाप्रभारी चंद्रप्रकाश पर एसीबी में दर्ज मामले की जांच चल रही थी. इस प्रकरण से सीआई का नाम आरोपियों में शामिल नहीं करने की एवज में दौसा एसीबी चौकी के रीडर हरभान सिंह ने सीआई से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी.