ETV Bharat / state

दौसा ACB का रीडर 10 लाख की रिश्वत डील में पकड़ा गया, 2 लाख पहले ही ले चुका, DSP को भी हटाया

रीडर ने एक सीआई से आरोपी नहीं बनाने की एवज में 10 लाख रुपए मांगे. रीडर दो लाख रुपए ले भी चुका है.

Anti-Corruption Bureau
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ETV Bharat (File Photo))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 8:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दौसा: जयपुर एसीबी की कार्रवाई ने जिले के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया. जिस एसीबी का काम रिश्वतखोरी पर नकेल कसना है, उसी एसीबी चौकी दौसा का रीडर हरभान सिंह रिश्वत मांगने के आरोप में पकड़ा गया. आरोपी रीडर को निलंबित कर दिया है. रीडर ने एक थाना प्रभारी से रिश्वत प्रकरण में आरोपी नहीं बनाने की एवज में दस लाख रुपए मांगे. आरोपी रीडर सीआई से दो लाख रुपए ले भी चुका है. इस प्रकरण में संदिग्ध भूमिका के चलते चौकी के डीएसपी नवल किशोर मीणा को हटा दिया गया.

एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि यह मामला एसीबी में दर्ज मुकदमा नंबर 261 से जुड़ा है. फुलेरा थानाप्रभारी चंद्रप्रकाश पर एसीबी में दर्ज मामले की जांच चल रही थी. इस प्रकरण से सीआई का नाम आरोपियों में शामिल नहीं करने की एवज में दौसा एसीबी चौकी के रीडर हरभान सिंह ने सीआई से 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी.

उक्त प्रकरण में फुलेरा थानाप्रभारी चंद्रप्रकाश और उसके दलाल को पहले ही एसीबी की टीम गिरफ्तार कर चुकी है. मामले की जांच करने पर फुलेरा थाने का सिपाही विश्वेंद्र भी दोषी पाया गया, जिसके बारे में उच्चाधिकारियों से बात कर सिपाही विश्वेंद्र को भी दोषी बनाया गया था. उक्त प्रकरण में शामिल सभी आरोपियों को मुलजिम बनाकर 11 नवंबर को ही फाइल उच्चाधिकारियों को भेज दी गई थी. इसके बाद रीडर हरभान ने कब किससे पैसों की डिमांड की? इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी. रीडर की ओर से मांगी गई रिश्वत से मेरा कोई लेनदेना नहीं है. : नवल किशोर, एसीबी डीएसपी

पहले भी शिकायतन हो चुका है तबादला : डीएसपी नवलकिशोर ने बताया कि रीडर हरभान को करीब 1 माह पहले ही उनका रीडर लगाया गया है. वो पहले भरतपुर एसीबी चौकी में रीडर था, जहां शिकायतन उसे भरतपुर एसीबी चौकी से हटाकर जयपुर एसीबी में ट्रांसफर किया गया था.

पढ़ें: बड़ी कार्रवाई : एसीबी ने ASI और दलाल को 1.30 लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा

जांच में दखल: इस मामले में आरोपी रीडर हरभान पहले ही सीआई से 2 लाख रुपए रिश्वत ले चुका, लेकिन एसीबी कार्रवाई का अंदेशा होने पर आरोपी रिश्वत की राशि लौटना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले ही एसीबी ने आरोपी रीडर को गिरफ्तार कर लिया. विभाग ने आरोपी रीडर को सस्पेंड कर दिया. असल में रीडर सीधे जांच में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था.

रीडर को किया सस्पेंड: जैसे ही रीडर के खिलाफ शिकायत पर जांच आगे बढ़ी, एसीबी ने रीडर हरभान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया. केस दर्ज होते ही तत्काल सस्पेंड कर दिया. दौसा एसीबी चौकी के अंदर रिश्वत प्रकरण सामने आने से कर्मचारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया. घटना की आंच चौकी के डीएसपी नवल किशोर मीणा तक भी पहुंची. उन्हें पद से हटाकर जयपुर में एसीबी मुख्यालय में अटैच कर दिया.

TAGGED:

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई
DAUSA ACB READER ARRESTED
DAUSA ACB READER BRIBE CASE
ACB ACTION IN DAUSA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आम बजट 2026: अगले साल 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होगा या नहीं! एक क्लिक में जानें क्या है वजह

'रामोजी एक योद्धा थे जो लोगों के लिए खड़े रहे': रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में चंद्रबाबू नायडू

EPFO जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, पेंशनर्स को घर बैठे मिलेगा लाइफ सर्टिफिकेट

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.