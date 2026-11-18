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Jaipur Foundation Day : 299 साल पहले सवाई जयसिंह ने बसाई ट्रेड सिटी, जयपुर के सेठों ने देश के उद्योग और आजादी की लड़ाई को दी ताकत

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर का नाम आते ही आंखों के सामने महल, हवेलियां, चौड़ी सड़कें, खूबसूरत बाजार और ऐतिहासिक इमारतें उभर आती हैं, लेकिन जयपुर की कहानी सिर्फ राजाओं की शान-ओ-शौकत और स्थापत्य कला तक सीमित नहीं है. इस शहर की एक ऐसी पहचान भी है, जो इसकी बसावट के पहले दिन से जुड़ी हुई है. ये पहचान है कारोबार की.

299 साल पहले जब महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर से आगे बढ़कर नई राजधानी बसाने की योजना बनाई, तब उनकी कल्पना में एक ऐसा शहर था, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से व्यापारी आएं, कारीगर बसें, अलग-अलग हुनर को बाजार मिले और कारोबार के जरिए शहर की आर्थिक समृद्धि का रास्ता खुले. दूसरे शब्दों में कहें तो जयपुर की नींव में ही एक ट्रेड सिटी का विचार शामिल था.

चौकड़ी मोदीखाना और ठठेरों का रास्ता : पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले कारीगरों की बसावट ने जयपुर को धातु शिल्प का भी केंद्र बनाया. बड़े मर्तबान, घरेलू उपयोग के बर्तन और सजावटी वस्तुएं यहां तैयार होती थीं. आज भी पुराने बाजारों में धातु के बर्तनों का कारोबार इस विरासत की याद दिलाता है.

माणक चौक : माणक चौक में माणक और दूसरे कीमती रत्नों का कारोबार होता था. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, एक दौर में यहां माणक की बड़ी मंडी लगती थी और ये कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखता था. सूरत जैसे शहरों के कारीगर भी जयपुर आकर रत्न खरीदते थे और फिर उन्हें अपने कारोबार के जरिए आगे बेचते थे. जयपुर में पन्ने की मंडी भी लगती थी.

जौहरी बाजार : जौहरी बाजार जयपुर की व्यापारिक पहचान का सबसे बड़ा उदाहरण है. यहां सोने-चांदी के आभूषण, कुंदन, मीनाकारी, जड़ाऊ गहने और कीमती रत्नों का कारोबार विकसित हुआ. सवाई जयसिंह ने जौहरियों को विशेष स्थान और प्रोत्साहन दिया। धीरे-धीरे ये बाजार देश-दुनिया के रत्न कारोबार से जुड़ता चला गया.

बाजारों के नाम में दर्ज है 300 साल पुरानी कारोबारी विरासत : जयपुर के पुराने बाजारों की सबसे दिलचस्प बात ये है कि यहां रास्तों और मोहल्लों के नामों में ही उनके कारोबार का इतिहास छिपा हुआ है. शहर की बसावट के समय अलग-अलग व्यवसायों को अपनी जगह मिली और समय के साथ वे क्षेत्र उसी कारोबार के नाम से पहचाने जाने लगे.

इसी तरह पीतल और तांबे के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को भी जयपुर में बसाया गया. मुरादाबाद से धातु के काम में दक्ष कारीगर यहां लाए गए. उन्होंने अपने हुनर और कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए जागीर और संरक्षण की मांग की. सवाई जयसिंह की ओर से उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. इसके बाद जयपुर में बड़े-बड़े मर्तबान, तांबे और पीतल के बर्तन बनाने का काम विकसित हुआ. चौकड़ी मोदीखाना और ठठेरों के रास्ते जैसे इलाकों में धातु के कारोबार की परंपरा मजबूत हुई.

कपड़ा मंडी से लेकर पीतल के मर्तबानों तक : जयपुर की शुरुआती व्यापारिक बसावट में कपड़ा कारोबारियों और धातु के कारीगरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, सीकर अंचल से कपड़े के कारोबार से जुड़े व्यापारी यहां आए. उन्होंने अपने व्यापार को विकसित करने के लिए विशेष सुविधाओं की मांग रखी थी. इनमें करों से राहत की मांग भी शामिल थी. आज पुरोहित जी का कटला इसी पुरानी व्यापारिक बसावट की परंपरा की याद दिलाता है.

इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत ने बताया कि सवाई जयसिंह चाहते थे कि देश के विभिन्न हिस्सों में बिखरे व्यापार और कारीगरी को एक ही शहर में जगह मिले. इसके लिए व्यापारियों को आमंत्रित किया गया. उन्हें रहने के लिए मकान, कारोबार के लिए दुकानें और काम करने के लिए अनुकूल वातावरण दिया गया. कुछ व्यापारिक गतिविधियों में करों से छूट और कारीगरों को विशेष संरक्षण देने जैसी व्यवस्थाएं भी की गईं. शहर की चौकड़ियों और रास्तों को इस तरह विकसित किया गया कि अलग-अलग व्यवसाय अपनी अलग पहचान बना सकें. आज भी परकोटा क्षेत्र में किसी बाजार या रास्ते का नाम सुनते ही वहां होने वाले कारोबार का अंदाजा लग जाता है.

सवाई जयसिंह ने बनाई ट्रेड सिटी की योजना : सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर की स्थापना की. आमेर की पहाड़ियों के बीच सीमित विस्तार की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने मैदानी इलाके में नई राजधानी बसाने का फैसला लिया. शहर की योजना तैयार करने में वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही. शहर को ग्रिड पैटर्न में बसाया गया। चौड़ी सड़कों, चौकड़ियों और व्यवस्थित बाजारों की योजना बनाई गई, लेकिन इस योजना की खास बात सिर्फ स्थापत्य नहीं थी. इसके पीछे आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने की दूरदर्शिता भी थी.

इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, जयपुर की स्थापना के पीछे एक बड़ा व्यापारिक उद्देश्य था. उस दौर में राजपूताना के अर्द्ध मरुस्थलीय भूभाग में आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों की अपनी सीमाएं थीं. आगरा और दिल्ली जैसे व्यापारिक केंद्रों में कारोबार करने वाले व्यापारी भी कई तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे. ऐसे समय में सवाई जयसिंह के सलाहकारों ने राजपूताना में एक ऐसी नई राजधानी विकसित करने का विचार रखा, जहां अलग-अलग व्यवसायों से जुड़ी जातियों, व्यापारियों और कारीगरों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाए. इस तरह जयपुर को केवल शासन का केंद्र नहीं, बल्कि उत्पादन, व्यापार और बाजारों का केंद्र बनाने की परिकल्पना की गई.

आज जयपुर के जौहरी बाजार, माणक चौक, पुरोहित जी का कटला, चौड़ा रास्ता, किशनपोल, ठठेरों का रास्ता, मणिहारों का रास्ता और सूरजपोल अनाज मंडी जैसे बाजार इसी सोच की जीवित निशानियां हैं. इन बाजारों के नाम केवल रास्तों की पहचान नहीं बताते, बल्कि इनके अंदर तीन सदियों पुरानी कारोबारी कहानियां छिपी हैं. कहीं मुरादाबाद से आए धातु के कारीगरों ने अपना हुनर जमाया तो कहीं सीकर अंचल के कपड़ा कारोबारियों ने अपनी मंडी विकसित की. कहीं दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से कीमती रत्नों का कारोबार पहुंचा तो कहीं अनाज की मंडियों और कारीगरों के जरिए आसपास के इलाकों की अर्थव्यवस्था जयपुर से जुड़ी.

पुरोहित जी का कटला : पुरोहित जी का कटला जयपुर के पुराने कारोबारी ढांचे की पहचान है. कपड़ा कारोबार से जुड़े व्यापारियों की बसावट और मंडी व्यवस्था ने इस इलाके को व्यापारिक महत्व दिया. यहां आज भी पुरानी कारोबारी संस्कृति देखी जा सकती है.

सूरजपोल अनाज मंडी : जयपुर का कारोबार केवल रत्न, आभूषण और धातु तक सीमित नहीं था. अनाज की आपूर्ति और मंडियों का भी अपना नेटवर्क था. भगत के अनुसार, एक दौर में चौमूं में अनाज की मंडी लगती थी. जयपुर के सूरजपोल इलाके में कारीगर और कारोबारी बैठते थे और यहीं अनाज मंगवाकर बिक्री होती थी.

सवाई जयसिंह सर्किल (ETV Bharat Jaipur)

जयपुर स्टेट की शेखावाटी धरती से निकले देश के बड़े उद्योगपति : जयपुर की व्यापारिक संस्कृति का प्रभाव केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहा. तत्कालीन जयपुर स्टेट के बड़े भूभाग में शामिल शेखावाटी अंचल ने देश को ऐसे कारोबारी दिए, जिन्होंने आगे चलकर भारतीय उद्योग जगत में अपनी अलग पहचान बनाई. पिलानी, सीकर, नवलगढ़ और आसपास के क्षेत्रों से निकले कई परिवारों ने देश के दूसरे हिस्सों में जाकर कारोबार शुरू किया. कोलकाता, मुंबई और दूसरे बड़े व्यापारिक केंद्रों में मारवाड़ी कारोबारियों ने अपनी मेहनत और व्यावसायिक समझ से नए उद्योग खड़े किए.

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इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत बताते हैं कि उस दौर में जयपुर स्टेट के व्यापारिक परिवारों को राजधानी में बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया. कई बड़े सेठों को सी-स्कीम जैसे क्षेत्रों में बंगले बनाने के लिए जमीन दी गई, ताकि वे जयपुर में रहकर उद्योग और कारोबार विकसित करें. बिड़ला, सिंघानिया, सेखसरिया, रुंगटा, पोद्दार और मोदी जैसे कारोबारी परिवारों का जयपुर स्टेट से जुड़ाव इसी व्यापक व्यापारिक परंपरा का हिस्सा रहा. जयपुर में एनबीसी और मान इंडस्ट्रीज जैसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों का विकास भी शहर की कारोबारी पहचान को आगे बढ़ाता है.

घनश्याम दास बिड़ला : उस समय पिलानी जयपुर रियासत का हिस्सा था. घनश्याम दास बिड़ला ने कम उम्र में ही कारोबार शुरू किया और आगे चलकर भारतीय उद्योग जगत के सबसे प्रभावशाली नामों में शामिल हुए. वो महात्मा गांधी के निकट सहयोगियों में शामिल थे और स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आर्थिक सहयोग भी करते रहे. बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट और आगे चलकर BITS पिलानी जैसी संस्थाओं के विकास ने इस क्षेत्र को देश के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में शामिल कर दिया.

जमनालाल बजाज : सीकर के काशी का बास गांव में उनका जन्म हुआ था. ये इलाका भी उस समय जयपुर रियासत का हिस्सा था. उनका कारोबारी जीवन आगे चलकर वर्धा से जुड़ा. उन्होंने बजाज परिवार के कारोबार को आगे बढ़ाया, लेकिन उनकी पहचान केवल उद्योगपति की नहीं रही. महात्मा गांधी उन्हें अपना पांचवां बेटा कहते थे. जमनालाल बजाज ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और अंग्रेजों की ओर से दी गई रायबहादुर की उपाधि लौटा दी. 1923 के झंडा सत्याग्रह में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही. उन्होंने खादी, ग्रामोद्योग, महिला शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए काम किया. उनका जयपुर रियासत से रिश्ता भी महत्वपूर्ण रहा. 1938 में वे जयपुर राज्य प्रजा मंडल के अध्यक्ष बने.

आनंदीलाल पोद्दार : नवलगढ़ के आनंदीलाल पोद्दार भी उन कारोबारियों में शामिल थे, जिन्होंने संपत्ति को सामाजिक बदलाव का माध्यम बनाया. 1921 में उन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए महात्मा गांधी को 2 लाख 1 रुपए का बड़ा योगदान दिया था. ये योगदान उस दौर में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कारोबारियों की आर्थिक भागीदारी का उदाहरण था. आनंदीलाल पोद्दार का योगदान आगे चलकर शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी दिखाई दिया.

सी-स्कीम के बंगलों में भी छिपा है कारोबारी इतिहास : जयपुर की व्यापारिक कहानी का एक अध्याय शहर के पुराने बाजारों से निकलकर सी-स्कीम तक पहुंचता है. आज सी-स्कीम अपनी कोठियों, बंगलों और प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए जानी जाती है, लेकिन इस इलाके के विकास के पीछे भी तत्कालीन कारोबारी परिवारों को राजधानी से जोड़ने की सोच थी. इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार, जयपुर स्टेट के बड़े कारोबारी परिवारों को राजधानी में बसाने और उद्योग विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया. उन्हें आवासीय जमीन और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था हुई. इसका उद्देश्य था कि कारोबारी परिवार जयपुर से जुड़े रहें और यहां पूंजी, उद्योग, रोजगार के अवसर बढ़ें.

अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई में सेठों की पूंजी बनी ताकत : घनश्याम दास बिड़ला और जमनालाल बजाज जैसे उद्योगपतियों ने महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ मिलकर काम किया. उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को आर्थिक सहयोग दिया और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने की कोशिश की. आनंदीलाल पोद्दार जैसे कारोबारियों ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बड़ी धनराशि दी. उस दौर में जब अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन चलाना था, सभाएं करनी थीं, संगठन खड़े करने थे और राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने थे, तब आर्थिक संसाधनों की जरूरत थी. कारोबारी वर्ग का सहयोग इस लिहाज से महत्वपूर्ण था. जयपुर स्टेट और शेखावाटी से निकले इन परिवारों ने कारोबार से अर्जित पूंजी को राष्ट्रीय उद्देश्यों से भी जोड़ा.

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जयपुर स्टेट का बड़ा था दायरा : इतिहासकार देवेंद्र कुमार भगत के अनुसार तत्कालीन जयपुर स्टेट का भूभाग वर्तमान जयपुर के अलावा सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, शेखावाटी के कई हिस्सों और सांभर क्षेत्र तक फैला हुआ था. अलग-अलग दौर में सीमाओं में बदलाव होते रहे, लेकिन जयपुर रियासत राजपूताना की बड़ी और महत्वपूर्ण रियासतों में शामिल थी. आज जिन इलाकों को हम अलग-अलग जिलों के रूप में देखते हैं, उनमें से कई का ऐतिहासिक जुड़ाव जयपुर स्टेट से रहा है. इसी वजह से जयपुर की व्यापारिक संस्कृति का प्रभाव आसपास के क्षेत्रों में भी दिखाई देता है.

299 साल बाद भी जिंदा है ट्रेड सिटी की सोच : जयपुर की स्थापना के 299 साल बाद भी पुराने बाजार अपनी पहचान के साथ कारोबार कर रहे हैं. जौहरी बाजार में रत्न और आभूषणों का काम जारी है. मणिहारों के रास्ते में लाख की चूड़ियों का हुनर दिखाई देता है. ठठेरों के रास्ते और पुराने बाजारों में धातु के काम की परंपरा मौजूद है, तो सांगानेर और बगरू की छपाई ने जयपुर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. जयपुर की जयपुरी रजाई, ब्लू पॉटरी, लाख की चूड़ियां, कुंदन-मीनाकारी और पारंपरिक वस्त्र आज भी शहर की अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा हैं.

2015 में यूनेस्को ने जयपुर को Creative City of Crafts and Folk Art के रूप में मान्यता दी. वहीं, 2019 में परकोटा क्षेत्र को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया. बहरहाल, जयपुर की सबसे बड़ी खासियत भी यही है कि यहां इतिहास केवल महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि बाजारों की दुकानों, कारीगरों के औजारों और पीढ़ियों से चले आ रहे कारोबार में भी सांस लेता है.