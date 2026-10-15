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ध्रुव का कमाल, मेडिकल क्षेत्र में दो पेटेंट हासिल किए, फेक एंटीबायोटिक की पहचान के लिए बनाई सस्ती स्ट्रिप

ध्रुव शर्मा अपने पिता ऋषि शर्मा के साथ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: छोटी उम्र में जयपुर के 15 वर्षीय ध्रुव शर्मा ने दो पेटेंट हासिल कर इतिहास रचा है. ध्रुव ने अपने पिता के मार्गदर्शन में ऐसी स्ट्रिप विकसित करने की दिशा में काम किया है, जिससे एंटीबायोटिक दवा के असली या नकली होने की पहचान हो सके और इसके साथ ही ध्रुव ने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के स्तर और डिहाइड्रेशन का पता लगाने वाली स्ट्रिप पर भी काम किया है और मेडिकल क्षेत्र में दो पेटेंट हासिल किए हैं. दोनों पेटेंट भारत सरकार की ओर से मिले हैं. ध्रुव को इसकी प्रेरणा पिता डॉ. ऋषि शर्मा से मिली, जो कैंसर इम्यूनोथैरेपी के विशेषज्ञ हैं. चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े पारिवारिक माहौल में ध्रुव ने कम उम्र में ही हेल्थ से जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है.

ध्रुव के पिता डॉ. ऋषि शर्मा इम्यूनोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करते हैं. उनका कहना था कि अक्सर घर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और कैंसर के इलाज में दवाओं के प्रति प्रतिरोध जैसे विषयों पर चर्चा होती थी. ऐसे में कई बार ध्रुव को दवाओं को लेकर जिज्ञासा होती थी, जिसके बाद ध्रुव के मन में सवाल उठे और उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना शुरू किया. ध्रुव का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि आज भी कुछ टेस्ट और इलाज गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हैं. ऐसे में उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित करने के बारे में सोचा, जिसे आम आदमी भी आसानी से इस्तेमाल कर सके.