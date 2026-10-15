ध्रुव का कमाल, मेडिकल क्षेत्र में दो पेटेंट हासिल किए, फेक एंटीबायोटिक की पहचान के लिए बनाई सस्ती स्ट्रिप
ध्रुव का प्रयास इस स्ट्रिप की कीमत लगभग 30 से 35 रुपए के भीतर रखने की है, ताकि आम आदमी की पहुंच में हो सके.
Published : October 15, 2026 at 1:54 PM IST
जयपुर: छोटी उम्र में जयपुर के 15 वर्षीय ध्रुव शर्मा ने दो पेटेंट हासिल कर इतिहास रचा है. ध्रुव ने अपने पिता के मार्गदर्शन में ऐसी स्ट्रिप विकसित करने की दिशा में काम किया है, जिससे एंटीबायोटिक दवा के असली या नकली होने की पहचान हो सके और इसके साथ ही ध्रुव ने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट के स्तर और डिहाइड्रेशन का पता लगाने वाली स्ट्रिप पर भी काम किया है और मेडिकल क्षेत्र में दो पेटेंट हासिल किए हैं. दोनों पेटेंट भारत सरकार की ओर से मिले हैं. ध्रुव को इसकी प्रेरणा पिता डॉ. ऋषि शर्मा से मिली, जो कैंसर इम्यूनोथैरेपी के विशेषज्ञ हैं. चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़े पारिवारिक माहौल में ध्रुव ने कम उम्र में ही हेल्थ से जुड़ी तकनीक के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है.
ध्रुव के पिता डॉ. ऋषि शर्मा इम्यूनोलॉजिकल साइंस और बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस के क्षेत्र में काम करते हैं. उनका कहना था कि अक्सर घर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और कैंसर के इलाज में दवाओं के प्रति प्रतिरोध जैसे विषयों पर चर्चा होती थी. ऐसे में कई बार ध्रुव को दवाओं को लेकर जिज्ञासा होती थी, जिसके बाद ध्रुव के मन में सवाल उठे और उन्होंने इन समस्याओं के समाधान के बारे में सोचना शुरू किया. ध्रुव का कहना है कि जब उन्हें पता चला कि आज भी कुछ टेस्ट और इलाज गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हैं. ऐसे में उन्होंने ऐसी तकनीक विकसित करने के बारे में सोचा, जिसे आम आदमी भी आसानी से इस्तेमाल कर सके.
पढ़ें: बीकानेर के वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि: ऊंटनी के दूध पर रिसर्च को मिला पेटेंट, पशुपालकों को होगा फायदा
लार-यूरिन की 1 बूंद से पता चलेंगे संकेतक: इस स्ट्रिप से लार या यूरिन की एक बूंद से शरीर में पानी की स्थिति और सोडियम, पोटेशियम व आयरन जैसे संकेतकों की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है. कम खर्च में घर बैठे रिपोर्ट मिल जाएगी. इसके लिए विशेष टेस्ट स्ट्रिप बनाई है, जो 30 से 90 सेकंड में रंग बदलकर संकेत देती है. स्मार्टफोन और क्यूआर कोड आधारित तकनीक से रंगों को समझने और परिणाम का आकलन करना भी आसान होगा. ध्रुव का प्रयास इस स्ट्रिप की कीमत लगभग 30 से 35 रुपए के भीतर रखने की है, ताकि आम आदमी की पहुंच में हो सके. इसके साथ ही एंटीबायोटिक के सैंपल को पानी में मिलाकर स्ट्रिप पर डालने से दवा के असली या नकली होने की पहचान भी आसानी से हो सकेगी.
बड़े स्तर पर उत्पादन का सपना: ध्रुव अपने स्कूल के शिक्षकों और पिता के सहयोग से इन तकनीकों के प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्हें प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं. ध्रुव का सपना है कि आने वाले पांच वर्षों में इन स्ट्रिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, ताकि आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हर व्यक्ति को सस्ती जांच सुविधा मिल सके.
इसे भी पढ़ें- ऊंटनी का दूध बनेगा 'सुपर फूड': जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय देगा ऊंट पालकों को नया रोजगार
इसे भी पढ़ें- Jodhpur Camel Milk: अब पीजिए ऊंटनी का दूध, हार्ट को करेगा मजबूत, डायबिटीज से मिलेगा छुटकारा