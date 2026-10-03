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जयपुर में कानूनी बहस करेंगे 17 राज्यों के लॉ कॉलेजों के छात्र, दीया कुमारी बोलीं- संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं

जस्टिस विजय बिश्नोई ने कहा कि युवा अधिवक्ताओं में थोड़ी घबराहट के साथ सीखने की इच्छा और साहस भी नजर आता है.

National Moot Court Competition
दीया कुमारी ने की प्रतियोगिता की शुरुआत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 6:24 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 6:49 PM IST

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जयपुर: 17 राज्यों के 50 से अधिक लॉ कॉलेजों के छात्र तीन दिन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेसी जैसे अहम मुद्दों पर कानूनी बहस करेंगे. शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी सभागार में यूनिवर्सिटी फाइव ईयर लॉ कॉलेज की 14वीं UFYLC रांका राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. इस बार प्रतियोगिता का विषय 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राइवेसी और कानून' रखा गया है. इसमें छात्र AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच निजी जानकारी की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों से जुड़े कानूनी सवालों पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश कर रहे हैं. उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई मुख्य अतिथि रहे, जबकि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं.

कानून का असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है: उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि कानून के पेशे में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बल्कि समझ और जिम्मेदारी भी जरूरी है. कानून के छात्रों को संविधान और उसके मूल्यों को समझना चाहिए. संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसके सिद्धांतों को व्यवहार में भी उतारना जरूरी है. कानून से जुड़ा कोई भी फैसला आखिरकार आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है. ऐसे में कानूनी पढ़ाई को अच्छे मूल्यों और लोगों की सेवा से जोड़ना जरूरी है. वे अपनी बात के साथ-साथ दूसरे पक्ष की राय को भी सम्मान से सुनें. मूट कोर्ट को सिर्फ जीतने की कोशिश नहीं, बल्कि सीखने और आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मानें. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने पंचायती राज चुनाव को लेकर कहा कि जिस तरह निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा और बड़े अंतर से जीत मिली, उसी तरह पंचायती राज चुनाव में भी अच्छे नतीजे आएंगे.

उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी बोलीं... (ETV Bharat Jaipur)

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जस्टिस विजय बिश्नोई बोले- घबराहट छोड़ तैयारी पर भरोसा रखें: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई ने मूट कोर्ट में छात्रों की दलीलों का जिक्र करते हुए कहा कि युवा अधिवक्ताओं में थोड़ी घबराहट के साथ सीखने की इच्छा और साहस भी नजर आता है. अदालत में अपनी बात रखने के लिए अच्छी तैयारी और बात को सही तरीके से रखना बहुत जरूरी है. असल जिंदगी में कानूनी मामले हमेशा सही और गलत के सीधे जवाब वाले नहीं होते. कई बार हालात काफी उलझे हुए होते हैं. ऐसे मामलों में कानून को समझकर नए तरीके से समाधान तलाशना पड़ता है. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे घबराहट को पीछे छोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखें.साथ ही उन्होंने कहा कि AI और नई तकनीक के आने से कानून के सामने नई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं. ऐसे में कानून के छात्रों को तकनीक में हो रहे बदलावों को समझते हुए खुद को भी लगातार अपडेट रखना होगा.

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17 राज्यों के लॉ स्टूडेंट एक छत के नीचे (ETV Bharat Jaipur)

तीन दिन चलेगी प्रतियोगिता, 5 अक्टूबर को फाइनल: प्रतियोगिता में दो शुरुआती दौर के बाद क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले होगा. पहला दौर 3 अक्टूबर को हुआ. दूसरा दौर और क्वार्टर फाइनल 4 अक्टूबर को होंगे. सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले 5 अक्टूबर को आयोजित किए जाएंगे.प्रतियोगिता में छात्र मूट प्रपोजिशन में दिए गए मामले के दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दे रहे हैं. इस दौरान उनकी कानूनी जानकारी, रिसर्च, लिखित तैयारी और कोर्ट में अपनी बात रखने के तरीके को देखा जा रहा है.प्रतियोगिता जीतने वाली टीम को 51 हजार रुपए और उपविजेता टीम को 25 हजार रुपए मिलेंगे. सर्वश्रेष्ठ मेमोरियल के लिए 11 हजार रुपए और प्रमाण-पत्र दिया जाएगा. वहीं अपीलकर्ता और प्रतिवादी पक्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्र अधिवक्ता को 5100-5100 रुपए और सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता को भी 5100 रुपए का पुरस्कार मिलेगा.

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Last Updated : October 3, 2026 at 6:49 PM IST

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