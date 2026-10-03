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जयपुर में कानूनी बहस करेंगे 17 राज्यों के लॉ कॉलेजों के छात्र, दीया कुमारी बोलीं- संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं

दीया कुमारी ने की प्रतियोगिता की शुरुआत ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 17 राज्यों के 50 से अधिक लॉ कॉलेजों के छात्र तीन दिन तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राइवेसी जैसे अहम मुद्दों पर कानूनी बहस करेंगे. शनिवार को राजस्थान विश्वविद्यालय के मानविकी सभागार में यूनिवर्सिटी फाइव ईयर लॉ कॉलेज की 14वीं UFYLC रांका राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ. इस बार प्रतियोगिता का विषय 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्राइवेसी और कानून' रखा गया है. इसमें छात्र AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच निजी जानकारी की सुरक्षा और नागरिक अधिकारों से जुड़े कानूनी सवालों पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश कर रहे हैं. उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विजय बिश्नोई मुख्य अतिथि रहे, जबकि उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहीं.