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1 लाख की साइबर ठगी पर जीरो FIR हुई आसान, 80 दिन में 3200 मुकदमे, पर एक्सपर्ट्स की कमी से जांच अटकी

पुलिस मुख्यालय जयपुर ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगातार बदल रही तकनीक और संचार क्रांति के दौर में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है. ऐसे में साइबर अपराध पुलिस के किए नई चुनौती बन रहे हैं. खास तौर पर साइबर ठगी और वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आने से जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. वहीं, इस तरह के मामलों का लगातार बढ़ता आंकड़ा पुलिस की टेंशन भी बढ़ा रहा है. साइबर ठगी की बात करें तो राजस्थान में अब साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज करवाना आसान हुआ है. अब एक लाख रुपए या इससे ज्यादा की साइबर ठगी होने पर ऑटोमेटिक जीरो एफआईआर दर्ज हो रही है और जांच के लिए संबंधित थानों में भेजी जा रही है. हालांकि, साइबर एक्सपर्ट की कमी के चलते कई मुकदमों में जांच तक शुरू नहीं होने की बात सामने आ रही है. पहले राजस्थान में पांच लाख रुपए या इससे ज्यादा की साइबर ठगी होने पर ऑटोमेटिक जीरो एफआईआर दर्ज होती थी. अब 23 जुलाई से एक लाख रुपए या इससे ज्यादा की साइबर ठगी की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज हो रही है.

रिपोर्ट दर्ज करवाना आसान, जांच मुश्किल : पुलिस मुख्यालय के आंकड़े बताते हैं कि एक लाख रुपए की साइबर ठगी पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होने की व्यवस्था लागू होने के बाद 23 जुलाई से 11 अक्टूबर तक 80 दिनों में साइबर ठगी के प्रदेशभर में 3200 मुकदमे दर्ज हुए हैं. हालांकि, कड़वी हकीकत यह भी है कि साइबर एक्सपर्ट की कमी के चलते इनमें से महज तीन फीसदी मामलों में ही जांच शुरू हो पाई है. ऐसे में एक बात साफतौर पर सामने आ रही है कि साइबर ठगी के मामलों में मुकदमा दर्ज होना आसान हुआ है. लेकिन जांच नहीं होने से मामले अटक रहे हैं और पीड़ितों को फायदा नहीं मिल पा रहा है.