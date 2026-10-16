1 लाख की साइबर ठगी पर जीरो FIR हुई आसान, 80 दिन में 3200 मुकदमे, पर एक्सपर्ट्स की कमी से जांच अटकी
साइबर एक्सपर्ट की कमी के चलते इन केसों में से महज तीन फीसदी मामलों में ही जांच शुरू हो पाई है.
Published : October 16, 2026 at 2:02 PM IST
जयपुर: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लगातार बदल रही तकनीक और संचार क्रांति के दौर में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है. ऐसे में साइबर अपराध पुलिस के किए नई चुनौती बन रहे हैं. खास तौर पर साइबर ठगी और वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आने से जहां लोग अपनी मेहनत की कमाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. वहीं, इस तरह के मामलों का लगातार बढ़ता आंकड़ा पुलिस की टेंशन भी बढ़ा रहा है. साइबर ठगी की बात करें तो राजस्थान में अब साइबर ठगी के मुकदमे दर्ज करवाना आसान हुआ है. अब एक लाख रुपए या इससे ज्यादा की साइबर ठगी होने पर ऑटोमेटिक जीरो एफआईआर दर्ज हो रही है और जांच के लिए संबंधित थानों में भेजी जा रही है. हालांकि, साइबर एक्सपर्ट की कमी के चलते कई मुकदमों में जांच तक शुरू नहीं होने की बात सामने आ रही है. पहले राजस्थान में पांच लाख रुपए या इससे ज्यादा की साइबर ठगी होने पर ऑटोमेटिक जीरो एफआईआर दर्ज होती थी. अब 23 जुलाई से एक लाख रुपए या इससे ज्यादा की साइबर ठगी की ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज हो रही है.
रिपोर्ट दर्ज करवाना आसान, जांच मुश्किल : पुलिस मुख्यालय के आंकड़े बताते हैं कि एक लाख रुपए की साइबर ठगी पर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज होने की व्यवस्था लागू होने के बाद 23 जुलाई से 11 अक्टूबर तक 80 दिनों में साइबर ठगी के प्रदेशभर में 3200 मुकदमे दर्ज हुए हैं. हालांकि, कड़वी हकीकत यह भी है कि साइबर एक्सपर्ट की कमी के चलते इनमें से महज तीन फीसदी मामलों में ही जांच शुरू हो पाई है. ऐसे में एक बात साफतौर पर सामने आ रही है कि साइबर ठगी के मामलों में मुकदमा दर्ज होना आसान हुआ है. लेकिन जांच नहीं होने से मामले अटक रहे हैं और पीड़ितों को फायदा नहीं मिल पा रहा है.
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एडीजी बोले, कार्रवाई के लिए सीमित हैं संसाधन : एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह का कहना है कि आज अपराध का तरीका बदला है. एआई का दुरुपयोग और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े अपराधों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. जैसे-जैसे इन पर कार्रवाई करने वालों की संख्या बढ़ेगी. उतना ही मुकदमें बढ़ेंगे और गिरफ्तारियां भी होंगी. जिस अनुपात में अपराध बढ़े हैं. उस अनुपात में कार्रवाई करने के लिए संसाधन सीमित हैं. हालांकि, यह भी सही है कि तकनीक आधारित अपराध में वारदात करने वालों को चिह्नित करना और उस तक पहुंचना आसान हुआ है. एक जगह बैठा आदमी दूसरी जगह अपराध कर सकता है. लेकिन वह डिजिटल फुटप्रिंट भी छोड़ता है. इससे पुलिस की उस तक पहुंच आसान हुई है.
दूसरे राज्यों और विदेश तक फैला नेटवर्क : पुलिस की पड़ताल में सामने आया है कि साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाले साइबर अपराधियों का नेटवर्क ने केवल देश के दूसरे राज्यों बल्कि विदेश तक फैला हुआ है. ऐसे में जांच की चुनौती बढ़ रही है. साइबर ठगी के मामलों में ऑनलाइन जीरो एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच के लिए इसे स्थानीय थानों में भेजा जाता है. जहां कानून-व्यवस्था संभालने के अलावा बाकि आपराधिक मामलों की जांच भी होती है. इसके अलावा थानों में पर्याप्त संख्या में साइबर एक्सपर्ट भी नहीं. जिससे पुलिस जांच शुरू कर अपराधियों तक पहुंचने में अड़चन आती है.
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साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों का कहना है कि साइबर ठगी के मामलों की जांच में डिजिटल फॉरेंसिक, बैंक खातों की मैपिंग, आईपी एड्रेस की ट्रैकिंग और सीडीआर-एपीडीआर का विश्लेषण करना जांच की अहम कड़ी है. जबकि थानों में इसके लिए अलग से विशेषज्ञ और जांच टीम नहीं है. सामान्य ड्यूटी के साथ ही ऐसे मामलों की भी जांच चलती है. जिससे साइबर ठगी के मामलों की जांच पर असर पड़ रहा है और अपराधियों तक पहुंचने में ज्यादा समय लग जाता है. ऐसे में दरकार इस बात की है कि तकनीकी रूप से दक्ष अधिकारियों-जवानों को जांच से जोड़ा जाए.
मुकदमों के निस्तारण की रफ्तार धीमी : राजस्थान में साइबर ठगी के मुकदमों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. जबकि दर्ज मुकदमों और उनके निस्तारण के आंकड़े में रात-दिन का अंतर है. पुलिस विभाग के आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में साइबर ठगी की एक लाख शिकायतों में 796 करोड़ रुपए की ठगी हुई. जबकि साल 2025 में साइबर ठगी के 1.27 लाख शिकायतों में 769 करोड़ रुपए की ठगी हुई. इससे पहले की बात करें तो साल 2022 में 1,833, साल 2023 में 2,435 और 2024 में 1,527 मुकदमे दर्ज हुए. तीन साल में कुल 5,795 मुकदमे दर्ज हुए. जबकि अदालतों में निस्तारण महज 278 मामलों का हुआ.
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लोन चुकाने के बाद भी ब्लैकमेलिंग-वसूली का खेल : इधर, सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर एप के जरिए लोन देने और लोन चुकाने के बाद भी ब्लैकमेलिंग और वसूली के खेल से जुड़े मामले फिर सामने आने लगे हैं. ऐसे मामले भी साइबर थाना पुलिस के पास पहुंच रहे हैं. कई मामलों में यह भी सामने आया है कि संदिग्ध लोन एप से लोन लेकर पूरा हिसाब क्लियर करने के बाद भी अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेलिंग और वसूली की जा रही है. पूरा लोन चुकाने के बाद भी अतिरिक्त वसूली का दबाव बनाया जाता है.
गैलरी और कॉन्टेक्ट का लेते हैं एक्सेस : ऐसे मामलों में सामने आया है कि संदिग्ध लोन एप इंस्टॉल करते समय मोबाइल गैलरी, कॉन्टेक्ट और अन्य संवेदनशील जानकारी का एक्सेस हासिल किया जाता है. इसके बाद लोन लेने वाले शख्स की अश्लील फोटो तैयार कर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है. पहले अतिरिक्त रकम देने का दबाव बनाया जाता है. मना करने पर अश्लील फोटो उसके जानकारों के पास भेजी जाती है. आमतौर पर लोन लेने में बैंक की जटिल प्रक्रिया के चलते कई लोग लोन एप से लोन ले लेते हैं. जो तत्काल लोन देते हैं. लेकिन कभी लोन चुका नहीं पाने और कभी पूरा लोन चुकाने के बावजूद लोन लेने वाले को ब्लैकमेल करते हैं.