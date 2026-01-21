ETV Bharat / state

लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अब पार्किंग के लिए होगा इस्तेमाल, साफ-सफाई शुरू

लखनऊ: अखिलेश यादव सरकार में निर्माण को लेकर विवादित रहे जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र की साफ सफाई शुरू हो गयी है. जल्द ही इसका टेंडर नए सिरे से खोला जाएगा. निजी कंपनी को संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है. इससे पहले लड़ा रिजर्व बैंक और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के नजदीक जो गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं. इनको जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र के परिसर में खड़ा कर कर सड़क को यातायात के लिए फ्री किया जाएगा.

योगी सरकार आने के बाद निर्माण रुका: कुल मिलाकर योगी सरकार में सबसे पहले जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उपयोग पार्किंग के तौर पर किया जाना है. जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय सेंटर (जेपीएनआईसी) लखनऊ के गोमती नगर में स्थित एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है..2013 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू किया गया. 2017 में योगी सरकार आने के बाद निर्माण रुक गया. आठ साल बाद आंशिक रूप से पार्किंग के लिए खुल रहा है..संचालन अब एलडीए को सौंपा गया.

मिलेंगी यह सुविधाएं: 2,000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल - लग्जरी होटल - स्विमिंग पूल - स्पोर्ट्स कोर्ट - मल्टी-लेवल पार्किंग ये विश्वस्तरीय सुविधाएं लखनऊ को कॉन्फ्रेंस हब बनाने का लक्ष्य रखती हैं. खर्च हुए बजट करीब 850 करोड़ रुपये. निर्माण पर अब तक यह राशि व्यय हो चुकी है, लेकिन पूर्ण फिनिशिंग के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत. लखनऊ विकास प्राधिकरण जी भी कंपनी को या प्रोजेक्ट देगा उसको इस पर होने वाला बकाया खर्च खुद करना होगा.