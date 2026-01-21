लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर अब पार्किंग के लिए होगा इस्तेमाल, साफ-सफाई शुरू
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सबसे पहले जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र की पूरी तरह से साफ सफाई करवाई जाएगी.
Published : January 21, 2026 at 9:49 PM IST
लखनऊ: अखिलेश यादव सरकार में निर्माण को लेकर विवादित रहे जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र की साफ सफाई शुरू हो गयी है. जल्द ही इसका टेंडर नए सिरे से खोला जाएगा. निजी कंपनी को संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की जा चुकी है. इससे पहले लड़ा रिजर्व बैंक और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के नजदीक जो गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं. इनको जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र के परिसर में खड़ा कर कर सड़क को यातायात के लिए फ्री किया जाएगा.
योगी सरकार आने के बाद निर्माण रुका: कुल मिलाकर योगी सरकार में सबसे पहले जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र का उपयोग पार्किंग के तौर पर किया जाना है. जय प्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय सेंटर (जेपीएनआईसी) लखनऊ के गोमती नगर में स्थित एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है..2013 में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू किया गया. 2017 में योगी सरकार आने के बाद निर्माण रुक गया. आठ साल बाद आंशिक रूप से पार्किंग के लिए खुल रहा है..संचालन अब एलडीए को सौंपा गया.
मिलेंगी यह सुविधाएं: 2,000 सीटों वाला कन्वेंशन हॉल - लग्जरी होटल - स्विमिंग पूल - स्पोर्ट्स कोर्ट - मल्टी-लेवल पार्किंग ये विश्वस्तरीय सुविधाएं लखनऊ को कॉन्फ्रेंस हब बनाने का लक्ष्य रखती हैं. खर्च हुए बजट करीब 850 करोड़ रुपये. निर्माण पर अब तक यह राशि व्यय हो चुकी है, लेकिन पूर्ण फिनिशिंग के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत. लखनऊ विकास प्राधिकरण जी भी कंपनी को या प्रोजेक्ट देगा उसको इस पर होने वाला बकाया खर्च खुद करना होगा.
कैबिनेट मीटिंग में हुआ था फैसला: दो महीने पहले उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग में इस संबंध में एक फैसला किया गया था. आवास विभाग की ओर से लिए गए इस फैसले में लखनऊ विकास प्राधिकरण को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि वह संचालन करेगा और इसके लिए एजेंसी का चुनाव करेगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है जिसमें सबसे पहले पूरे परिसर की साफ सफाई के लिए टेंडर किया जा रहा है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि सबसे पहले जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र की पूरी तरह से साफ सफाई करवाई जाएगी.
हजारों गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं: जब तक कंपनी का चयन होने के बाद यहां बकाया काम नहीं शुरू होंगे इस परिसर का उपयोग सड़क पर वाहनों के खड़े होने की समस्या के समाधान के तौर पर किया जाएगा. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के लखनऊ कार्यालय क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण के आसपास बड़ी संख्या में वाहनों का जमावड़ा होता है. इन वाहनों को यहां की पार्किंग में खड़ा करवाया जाएगा. जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र के पास हजारों की संख्या में गाड़ियों को खड़ा करने की क्षमता है.
