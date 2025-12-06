ETV Bharat / state

जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर सातवीं बार हाथों में तिरंगा लिए पैदल दिल्ली रवाना हुए जयपाल

चित्तौड़गढ़ निवासी जयपाल ओड वन्य जीवों के संरक्षण की मांग भी केंद्र सरकार से कर रहे हैं.

People welcoming Jaipal
जयपाल का स्वागत करते लोग (ETV Bharat Chittorgarh)
चित्तौड़गढ़: देश में बढ़ती हुई जनसंख्या कई परेशानियों का सबब बन कर उभरी है. ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ के जयपाल ओड हाथों में तिरंगा लिए नई दिल्ली तक पैदल यात्रा पर निकले हैं. जयपाल की यह सातवीं पैदल यात्रा है. शनिवार को चित्तौड़गढ़ के विभिन्न संगठनों ने स्वागत कर जयपाल को तिरंगा यात्रा पर रवाना किया.

चित्तौड़गढ़ के डगला का खेड़ा निवासी जयपाल ओड ने बताया कि वह लगातार 10 वर्ष से जनहित में कार्य करते हुए कानून में सुधार की मांग करते आए हैं. पूर्व में भूख हड़ताल पर भी बैठे थे. इसी के तहत वे सातवीं बार चित्तौड़गढ़ से पैदल यात्रा पर रवाना हुए हैं. उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करवाना है. वह वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर भी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं. देश में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है. उन्होंने बताया कि केवल 2.4% जमीन पर 18% आबादी निवास कर रही है. भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए.

जयपाल ने बताया क्यों जरूरी जनसंख्या नियंत्रण कानून (ETV Bharat Chittorgarh)

विभिन्न संगठनों ने किया सम्मान: अपनी सातवीं पैदल यात्रा पर निकले जयपाल ओड का कलक्ट्रेट चौराहे पर स्वागत किया गया. यहां मुंगाना सांवलिया धाम आश्रम के महंत अनुजदास और महंत रामपाल महाराज ने आशीर्वाद देकर उन्हें यात्रा पर रवाना किया. वहीं विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी ने जयपाल का माला पहना कर स्वागत किया. इस दौरान अनिल सुखवाल, जोगेंद्र सिंह होडा सहित ग्रामीणों ने भी जयपाल का स्वागत किया.

18 दिन में पूरी होगी यात्रा: जयपाल ने बताया कि वह अकेले ही अपने मिशन पर निकले हैं. इसमें किसी से आर्थिक सहयोग भी नहीं लेते. ओड ने बताया कि कई बार मन में आया कि देश के लिए कुछ अलग करना चाहिए. ऐसे में उन्होंने देश हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है. इस बार वह सातवीं बार पैदल तिरंगा यात्रा पर जा रहे हैं. यह यात्रा 18 दिन में पूरी होगी. रास्ते में जहां भी होटल, ढाबों, मंदिर एवं गांवों में व्यवस्था रहेगी, वहां रुकेंगे.

JAIPAL WALKING TO NEW DELHI
CHITTORGARH YOUTH ON DELHI JOURNEY
जयपाल की दिल्ली तक पैदल यात्रा
जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग
DEMAND FOR POPULATION CONTROL BILL

