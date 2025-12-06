जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर सातवीं बार हाथों में तिरंगा लिए पैदल दिल्ली रवाना हुए जयपाल
चित्तौड़गढ़ निवासी जयपाल ओड वन्य जीवों के संरक्षण की मांग भी केंद्र सरकार से कर रहे हैं.
Published : December 6, 2025 at 7:06 PM IST
चित्तौड़गढ़: देश में बढ़ती हुई जनसंख्या कई परेशानियों का सबब बन कर उभरी है. ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर चित्तौड़गढ़ के जयपाल ओड हाथों में तिरंगा लिए नई दिल्ली तक पैदल यात्रा पर निकले हैं. जयपाल की यह सातवीं पैदल यात्रा है. शनिवार को चित्तौड़गढ़ के विभिन्न संगठनों ने स्वागत कर जयपाल को तिरंगा यात्रा पर रवाना किया.
चित्तौड़गढ़ के डगला का खेड़ा निवासी जयपाल ओड ने बताया कि वह लगातार 10 वर्ष से जनहित में कार्य करते हुए कानून में सुधार की मांग करते आए हैं. पूर्व में भूख हड़ताल पर भी बैठे थे. इसी के तहत वे सातवीं बार चित्तौड़गढ़ से पैदल यात्रा पर रवाना हुए हैं. उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांग जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करवाना है. वह वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर भी केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं. देश में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है. उन्होंने बताया कि केवल 2.4% जमीन पर 18% आबादी निवास कर रही है. भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए.
पढ़ें: Rajasthan: उल्टा चलकर सीधी बात समझाने की कोशिश कर रहे मेरठ के तलवार दंपती, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की कर रहे मांग
विभिन्न संगठनों ने किया सम्मान: अपनी सातवीं पैदल यात्रा पर निकले जयपाल ओड का कलक्ट्रेट चौराहे पर स्वागत किया गया. यहां मुंगाना सांवलिया धाम आश्रम के महंत अनुजदास और महंत रामपाल महाराज ने आशीर्वाद देकर उन्हें यात्रा पर रवाना किया. वहीं विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी ने जयपाल का माला पहना कर स्वागत किया. इस दौरान अनिल सुखवाल, जोगेंद्र सिंह होडा सहित ग्रामीणों ने भी जयपाल का स्वागत किया.
पढ़ें: तोगड़िया बोले- दो बच्चों का नियम सब पर लागू हो, नहीं तो 'तीन बच्चे हिंदू सच्चे'
18 दिन में पूरी होगी यात्रा: जयपाल ने बताया कि वह अकेले ही अपने मिशन पर निकले हैं. इसमें किसी से आर्थिक सहयोग भी नहीं लेते. ओड ने बताया कि कई बार मन में आया कि देश के लिए कुछ अलग करना चाहिए. ऐसे में उन्होंने देश हित को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की है. इस बार वह सातवीं बार पैदल तिरंगा यात्रा पर जा रहे हैं. यह यात्रा 18 दिन में पूरी होगी. रास्ते में जहां भी होटल, ढाबों, मंदिर एवं गांवों में व्यवस्था रहेगी, वहां रुकेंगे.