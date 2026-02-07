ETV Bharat / state

जहां वेज-नॉनवेज एकसाथ बने वहां शादी नहीं होगी, नॉनवेज होटलों के खिलाफ जैन समाज का शंखनाद

जबलपुर का जैन समाज करेगा नॉनवेज होटलों को बॉयकॉट, 10 हजार लोगों ने एक साथ ली शपथ, शादियों को लेकर भी सख्त नियम

JAINS TO BOYCOTT NON VEG HOTELS
जैन शादियों को लेकर नए नियम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 9:29 PM IST

Updated : February 7, 2026 at 10:52 PM IST

रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह

जबलपुर : देश में लोग तेजी से शाकाहार की तरफ बढ़ रहे हैं, भारत पहले ही दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारियों वाला देश है. वहीं अब मध्य प्रदेश के जबलपुर का जैन समाज लोगों को जागरुक करने की एक बड़ी पहल कर रहा है. जबलपुर के जैन समाज की पंचायत ने फैसला लिया है कि शहर के नॉन वेज होटलों को पूरी तरह से बॉयकॉट किया जाएगा. ऐसे होटल या बरात घर जहां वेज और नॉनवेज दोनों बनते हैं, वहां शादी या किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं किया जाएगा.

जैन शादियों को लेकर नए नियम

जबलपुर के टेलीकॉम फैक्ट्री मैदान में जैन समाज का एक धार्मिक आयोजन चल रहा है. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों से लोग जबलपुर पहुंचे हैं. इसी कार्यक्रम के दौरान जैन शादियों को लेकर ये फैसले लिए गए हैं. तय किया गया है कि वेज होटल का प्रमाणीकरण भी जैन समाज करेगा. इसके साथ ही शादी समारोह दिन में होंगे और महिला संगीत में कोरियोग्राफर नहीं बुलााए जाएंगे. इस मॉडल को देशभर में लागू करने की बात कही जा रही है.

no jain wedding on veg non veg hotel
जहां नॉनवेज, वहां शादी नहीं (Etv Bharat)

जहां जीव हत्या, वहां भोजन या शादी पाप

इस आयोजन में जैन मुनि प्रमाण सागर जी आम लोगों के सवालों का जवाब दे रहे थे. इसी दौरान यह सवाल आया कि हम जिन होटलों में खाना खाते हैं, वहां यदि शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक ही किचन में बनता है तो क्या हमें वहां शाकाहारी भोजन खाना चाहिए? प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा, '' ऐसी जगह भोजन कतई नहीं करना चाहिए.'' इसी के बाद यह सवाल उठा की क्या ऐसी जगह पर शादी का आयोजन होना चाहिए? इसके जवाब में भी प्रमाण सागर जी ने कहा, '' शादी एक धार्मिक आयोजन है और इसे भी ऐसे स्थान पर नहीं किया जाना चाहिए जहां पर जीवों की हत्या की जा रही हो.'' हिंदू धर्म में भी सभी संत इस बात पर जोर देते रहे हैं कि जिस घर, स्थान या होटल में शाकाहारी व मांसाहारी भोजन एक साथ बनता हो, वहां भूलकर भी भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा भोजन मांसाहार के समान ही होता है.

Jain wedding new rules
जैन शादियों को लेकर अन्य नियम (Etv Bharat)

मांसाहारी होटल और बारात घरों के खिलाफ शपथ

जैन समाज के 10 हजार लोगों ने एकसाथ शपथ ली है कि जिन होटलों में और बारात घरों के किचन में शाकाहार और मांसाहार भोजन एकसाथ बनाया जाता है, वहां कोई भी शादी नहीं करेगा और इस नियम को जल्द पूरे देश में लागू कराया जाएगा.

MUNI PRAMAN SAGAR against non veg
जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने की घोषणा (Etv Bharat)

महिला संगीत में कोरियोग्राफर नहीं, दिन में शादी

इसी आयोजन में इस बात पर भी शपथ ली गई कि जैन शादियां अब रात में नहीं बल्कि दिन में आयोजित की जाएंगी. मुनि प्रमाण सागर जी ने लोगों से इस बात की अपील भी की है कि महिला संगीत में अब कोरियोग्राफर नहीं बुलाए जाएं बल्कि महिला संगीत परंपरागत तरीके सादगी और नृत्य के साथ आयोजित हो.

नॉनवेज होटलों के खिलाफ जैन समाज का शंखनाद (Etv Bharat)

जबलपुर की दिगंबर जैन पंचायत महासभा के महामंत्री अनिल जैन ने बताया, '' इस शपथ के बाद अब हम ना तो ऐसी शादी में जाएंगे जहां वेज और नॉनवेज एक साथ बनाया जाता है और ना समाज में ऐसी जगहों पर शादियां होने देंगे. हम अहिंसा पर भरोसा करते हैं और ऐसे स्थान पर धार्मिक आयोजन नहीं करेंगे, जहां जीव हत्या होती है.''

No wedding in Non veg hotel
नॉन वेज होटलों के खिलाफ 10 हजार लोगों ने ली शपथ (Etv Bharat)

जैन पंचायत देगी प्रमाण पत्र

दिगंबर जैन पंचायत महासभा के सदस्य अमित पड़रिया ने कहा, '' जबलपुर जैन पंचायत महासभा की टीम जबलपुर के होटल और बारात घरों की जांच कर एक प्रमाण पत्र भी जारी करेगी, जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा की यह बारात घर या होटल पूरी तरह शाकाहारी है या नहीं है. इसी प्रमाण पत्र के आधार पर ही शादी या दूसरे आयोजन होटल या बरात घर में हो सकेंगे.

Jains to Boycott Non Veg Hotels
जैन पंचायत में फैसला जहां जीव हत्या, वहां भोजन या शादी पाप (Etv Bharat)

जैनों की शपथ के बाद के प्रभाव

इस शपथ के बाद कई शादी समारोह प्रभावित हो रहे हैं. शहर के दो बड़े होटल संचालकों ने यह घोषणा की है कि अब से उनके होटल में मांसाहार नहीं बनाया जाएगा. इसके साथ ही कुछ लोगों ने रात में होने वाली शादी के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है और अब यह आयोजन दिन में होंगे.

पूरे देश में किया जाएगा जबलपुर मॉडल का प्रचार

इसी आयोजन में जैन मुनि प्रमाण सागर जी ने कहा कि जबलपुर के इस मॉडल को पूरे देश में पहुंचाया जाएगा और सभी जगह के जैन समुदाय से ऐसी ही अपील की जाएगी. उन्होंने कहा, भारतीय शादियां बहुत महंगी हो गई हैं. महंगी शादियों के चक्कर में लोग कर्ज के जाल में फंस रहे हैं या फिर अपनी जमा पूंजी बर्बाद कर रहे हैं. जो लोग महंगी शादी नहीं कर पा रहे हैं वे खुद को हीन भावना से देखते हैं इसलिए शादी के आयोजन को परंपरागत तरीके से ही किया जाना चाहिए.

