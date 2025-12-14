ETV Bharat / state

राष्ट्रसंत पुलक सागर ने उदयपुर में कृत्रिम अंग कार्यशाला का उद्घाटन किया, संस्थान की सराहना की

संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रसंत के आगमन पर संस्थान परिवार ने पारंपरिक पाद-प्रक्षालन कर भावपूर्ण स्वागत किया. इस अवसर पर संस्थापक कैलाश 'मानव', उनकी धर्मपत्नी कमलादेवी, अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, निदेशक वंदना अग्रवाल, दिगंबर जैन समाज के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में श्रावक-श्राविकाएं उपस्थित रहे.

उदयपुर: नारायण सेवा संस्थान के माली कॉलोनी स्थित नवनिर्मित परिसर 'वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी' में रविवार को राष्ट्रसंत मनोज्ञाचार्य पुलक सागर जी महाराज का आगमन हुआ. उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए संचालित विभिन्न निःशुल्क सेवा प्रकल्पों का अवलोकन किया और अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन किया. यह कार्यशाला एसआरजी ग्रुप के गेंदालाल पुष्पादेवी विनोद-सीमा देवी फान्दोत परिवार के सहयोग से निर्मित की गई है.

अवलोकन के दौरान राष्ट्रसंत ने मूक-बधिर एवं दृष्टिबाधित बच्चों के विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र तथा उनके द्वारा तैयार हस्तशिल्प उत्पादों का निरीक्षण किया और बच्चों की प्रतिभा की सराहना की. एक दिव्यांग शिक्षिका द्वारा सूखे रंगों से फर्श पर बनाई गई कलाकृति ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावित किया, जिस पर उन्होंने शिक्षिका को आशीर्वाद दिया.

देश के विभिन्न राज्यों से आए दिव्यांगजनों के लिए चल रहे निःशुल्क ऑपरेशन, पुनर्वास तथा रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखकर राष्ट्रसंत ने कहा कि यहां की सेवा भावना शब्दों से परे है. उन्होंने परिसर को पवित्र तीर्थ स्थल की संज्ञा देते हुए कहा कि यहां पीड़ा का अंत और जीवन का नवसृजन होता है.

अपने उद्बोधन में राष्ट्रसंत ने संस्थापक कैलाश 'मानव' के सेवा समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपना जीवन समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए अर्पित कर दिया है. कार्यक्रम में संस्थान की ओर से राष्ट्रसंत को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया. अंत में संस्थान नेतृत्व ने उदयपुर चातुर्मास समिति के पदाधिकारियों तथा सहयोगी फान्दोत परिवार का सम्मान किया.