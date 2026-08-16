धर्म नगरी धमतरी में आस्था लूनिया का जैन समाज ने किया स्वागत, निकाली भव्य शोभायात्रा
आस्था के पिता धनराज लुनिया ने कहा, ''उनकी बेटी संयम पथ ग्रहण करने जा रहीं हैं, ये बड़ी खुशी की बात है.''
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 16, 2026 at 5:09 PM IST
धमतरी: राजस्थान के जयपुर में संयम पथ पर आगे बढ़ने की आज्ञा और दीक्षा का मुहूर्त मिलने के बाद मुमुक्षु आस्था लुनिया आज धमतरी पहुंचीं. दीक्षा मुहूर्त के बाद धर्म नगरी पहुंचने पर जैन समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया. जैन समाज के लोगों ने इस मौके पर शहर के घड़ी चौक से इतवारी बाजार के जैन मंदिर तक भव्य शोभायात्रा निकाली. शोभायात्रा का जगह-जगह पर स्वागत जैन समाज के लोगों के द्वारा किया गया. बैंड बाजे के साथ निकाली गई शोभायात्रा में जैन समाज से जुड़े लोग शामिल हुए.
मुमुक्षु आस्था लूनिया का धर्मनगरी में स्वागत
धर्मनगरी में लुनिया परिवार में पली-बढ़ी आस्था लुनिया लंबे समय से आध्यात्मिक जीवन को जी रही हैं. परिवार वालों के मुताबिक आस्था लूनिया धार्मिक अनुष्ठानों और गुरुओं के साथ रहकर संयम पथ पर आगे बढ़ेंगी. दीक्षा और उसका महत्व समझने के लिए जयपुर में आचार्य गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहेंगी. रविवार को दीक्षा की आज्ञा और मूहुर्त मिलने के बाद वो धमतरी लौटीं. जिसके बाद जैन मंदिर पहुंचने पर जैन समाज के लोगों ने उन्हें आगामी आध्यात्मिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया.
मुमुक्षु आस्था लुनिया के संयम पथ की इस यात्रा को लेकर जैन समाज में उत्साह का माहौल है. शोभायात्रा के दौरान समाजजनों ने उनके उज्ज्वल आध्यात्मिक जीवन और मोक्षमार्ग की ओर बढ़ते कदमों के लिए मंगलकामनाएं: आकाश गोलछा, जैन समाज
बेटी पर गर्व-पिता
आस्था के पिता धनराज लुनिया ने कहा, ''उनकी बेटी संयम पथ ग्रहण करने जा रही हैं. जयपुर में 10 दिसंबर 2026 को दीक्षा का मुहूर्त तय किया गया है. उन्होंने कहा कि इस आध्यात्मिक यात्रा को लेकर परिवार के साथ पूरा समाज भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है. उन्होंने बताया कि आस्था ने संस्कृत में डिग्री हासिल की है और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है.''
जैन समाज ने बताया गौरव का पल
जैन समाज के अध्यक्ष आकाश गोलछा ने कहा, ''धमतरी की बेटियों और बहनों ने पहले भी धर्म और आध्यात्मिक मार्ग को अपनाकर समाज का गौरव बढ़ाया है. अब लूनिया परिवार की बेटी आस्था लूनिया का संयम पथ की ओर बढ़ना पूरे समाज के लिए हर्ष और गौरव का विषय है. जयपुर में आगामी 10 दिसंबर को दीक्षा का मुहूर्त निर्धारित हुआ है और इसी खुशी में धमतरी में अभिनंदन शोभायात्रा आयोजित की गई.