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रीवा में जैन साध्वियों की मौत से रोहतक में आक्रोश, मौन धारण के साथ विरोध-प्रदर्शन, राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

रोहतक : मध्यप्रदेश के रीवा जिले में दो जैन साध्वियों की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के बाद जैन समाज में गहरा रोष देखने को मिल रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को रोहतक में जैन समाज के लोगों ने मौन धारण कर विरोध प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

सड़क हादसे में जैन साध्वियों की मौत : जैन समाज के सदस्यों ने बताया कि 20 मई को रीवा में आर्यिका श्री श्रुतमति माताजी और आर्यिका श्री सौम्यमति माताजी को एक तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी थी. इस हादसे में दोनों साध्वियों की मृत्यु हो गई. घटना के बाद देशभर के जैन समाज में दुख और आक्रोश का माहौल है.

रीवा में जैन साध्वियों की मौत से रोहतक में आक्रोश (ETV Bharat)

मौन धारण कर श्रद्धांजलि : रोहतक जैन सभा के जनरल सेक्रेटरी मनीष जैन और जैन सभा के मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि पूरे देश में जैन समाज द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से मौन धारण आयोजित कर साध्वियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है. उन्होंने कहा कि आज रोहतक झज्जर रोड़ स्थित जैन जती से मौन धारण कर जिला उपायुक्त तक प्रदर्शन किया गया. जैन साधु-साध्वियां अहिंसा, संयम और मानव कल्याण का संदेश देती हैं और उनके साथ हुई इस दुखद घटना ने पूरे समाज को झकझोर दिया है.