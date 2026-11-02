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सम्मेद शिखरजी की पवित्रता और मरांग बुरु की आस्था, पारसनाथ पहाड़ी को लेकर फिर चर्चा तेज, राज्यपाल से मिले जैन महासभा के प्रतिनिधि

जैन समाज के सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात की ( Etv Bharat )

रांचीः गिरिडीह जिले की पारसनाथ पहाड़ी एक बार फिर धार्मिक आस्था और परंपराओं को लेकर चर्चा में है. जैन धर्मावलंबियों के लिए यह पवित्र तीर्थराज श्री सम्मेद शिखरजी है, तो संथाल, मुंडा और हो समेत कई आदिवासी समुदायों की भी इस पहाड़ी से गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है. आदिवासी समाज के लोग पारसनाथ पहाड़ी को अपने सर्वोच्च देवता मरांग बुरु का निवास स्थान मानते हैं. दोनों समुदायों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को लेकर समय-समय पर विवाद भी सामने आते रहे हैं. इसी बीच सोमवार को श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर सम्मेद शिखरजी की धार्मिक पवित्रता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की.

राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की मांग