सम्मेद शिखरजी की पवित्रता और मरांग बुरु की आस्था, पारसनाथ पहाड़ी को लेकर फिर चर्चा तेज, राज्यपाल से मिले जैन महासभा के प्रतिनिधि
गिरिडीह की सम्मेद शिखरजी की सुरक्षा के लिए राज्यपाल से दिगम्बर जैन महासभा का प्रतिनिधिमंडल मिला. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : November 2, 2026 at 3:40 PM IST
रांचीः गिरिडीह जिले की पारसनाथ पहाड़ी एक बार फिर धार्मिक आस्था और परंपराओं को लेकर चर्चा में है. जैन धर्मावलंबियों के लिए यह पवित्र तीर्थराज श्री सम्मेद शिखरजी है, तो संथाल, मुंडा और हो समेत कई आदिवासी समुदायों की भी इस पहाड़ी से गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है. आदिवासी समाज के लोग पारसनाथ पहाड़ी को अपने सर्वोच्च देवता मरांग बुरु का निवास स्थान मानते हैं. दोनों समुदायों की धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को लेकर समय-समय पर विवाद भी सामने आते रहे हैं. इसी बीच सोमवार को श्री भारतवर्षीय दिगम्बर जैन महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर सम्मेद शिखरजी की धार्मिक पवित्रता, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की.
राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, सुरक्षा की मांग
लोक भवन, रांची में हुई इस मुलाकात के दौरान जैन महासभा के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा. इसमें कहा गया कि गिरिडीह स्थित श्री सम्मेद शिखरजी जैन धर्म का सर्वोच्च तीर्थ है. जैन मान्यता के अनुसार, 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों सहित अनेक सिद्धात्माओं ने इसी पवित्र पर्वतराज पर मोक्ष प्राप्त किया था. इसलिए यह स्थान देश-विदेश के करोड़ों जैन श्रद्धालुओं की आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रमुख केंद्र है.
प्रवेश मार्गों पर जांच और निगरानी की मांग
महासभा ने तीर्थराज की धार्मिक गरिमा और प्राकृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल ने पर्वतराज और तीर्थ क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने, प्रवेश मार्गों पर जांच एवं निगरानी सुनिश्चित करने और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने की मांग की. इसके अलावा स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा सहायता और आवागमन की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया. राज्यपाल से इस संबंध में राज्य सरकार और संबंधित प्रशासन को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया गया.
आदिवासी समाज की भी पारसनाथ में आस्था
दूसरी तरफ पारसनाथ पहाड़ी आदिवासी समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ी हुई है. संथाल, मुंडा और हो समेत कई आदिवासी समुदायों के लोग इसे मरांग बुरु का निवास स्थान मानते हैं. आदिवासी समाज के लिए मरांग बुरु सर्वोच्च देवता हैं. ऐसे में पारसनाथ पहाड़ी को लेकर उनकी अपनी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और सांस्कृतिक विरासत हैं. आदिवासी संगठन अलग-अलग मंचों और बैनरों के माध्यम से मरांग बुरु से जुड़ी अपनी आस्था को पारंपरिक तरीके से प्रदर्शित करते रहे हैं.
4-5 नवंबर को मधुबन में मरांग बुरु धर्मगाढ़ महासम्मेलन
इसी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में गिरिडीह के मधुबन में 4 और 5 नवंबर को मरांग बुरु धर्मगाढ़ महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है. इस महासम्मेलन में आदिवासी संस्कृति, समृद्ध परंपराओं और रीति-रिवाजों पर चर्चा की जाएगी. आयोजन के माध्यम से आदिवासी समाज की धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विरासत को सामने रखने की तैयारी है. आयोजकों की ओर से इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है. इस आयोजन में शामिल होने का आमंत्रण देने के लिए 24 अक्टूबर को संथाल समाज के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी. प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें महासम्मेलन की जानकारी देते हुए मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया था. मुख्यमंत्री ने इस आयोजन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी थीं.
दरअसल, पारसनाथ पहाड़ी को लेकर जैन और आदिवासी समुदायों की अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं. जैन समुदाय श्री सम्मेद शिखरजी को अपने 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण (मुक्ति) स्थली मानता है. इसी धार्मिक पवित्रता को बनाए रखने के लिए जैन संगठनों की ओर से पूरे क्षेत्र में मांस-मदिरा की खरीद-बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाती रही है. वहीं आदिवासी समाज पारसनाथ को मरांग बुरु का निवास स्थान मानते हुए अपनी पारंपरिक धार्मिक गतिविधियों और रीति-रिवाजों के पालन पर जोर देता है.
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