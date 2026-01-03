ETV Bharat / state

जेल वार्डन सुसाइड केस: सिरसा पुलिस का बड़ा एक्शन, दो पुलिस अधिकारियों पर FIR, सुसाइड नोट में था नाम

Jail Warden Suicide Case: सिरसा जेल वार्डन सुसाइड केस में पुलिस ने तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 3, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
सिरसा: जेल वार्डन सुसाइड केस में सिरसा पुलिस ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. दोनों अधिकारियों में से एक जिला जेल का डीएसपी है. दूसरा अन्य पुलिस अधिकारी है. जिसके बाद परिजनों ने जेल वार्डन सुखदेव सिंह के पोस्टमार्टम के लिए सहमति जताई. इसके बाद पुलिस ने जेल वार्डन का पोस्टमार्टम करवा कर शव को परिजनों को सौंप दिया. जिसके बाद परिजनों ने जेल वार्डन सुखदेव सिंह का अंतिम संस्कार किया.

जेल वार्डन सुसाइड केस में FIR: दरअसल परिजनों ने पुलिस-प्रशासन को चेतावनी दी थी कि जब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो जाता और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वो शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे. परिजनों ने आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर हंगामा भी किया था. जिसके बाद सिरसा पुलिस ने डीएसपी और एक अन्य पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके बाद परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए.

जेल वार्डन सुसाइड केस: सिरसा पुलिस का बड़ा एक्शन (Etv Bharat)

सुखदेव ने सुसाइड नोट में लगाए थे आरोप: बता दें कि मरने से पहले जेल वार्डन सुखदेव सिंह ने 2 सुसाइड नोट छोड़े थे. जिसमें उन्होंने DSP समेत 2 अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. जेल वार्डन ने लिखा "मुझे ड्यूटी लगाने को लेकर इन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का दबाव बनाया." इसी तनाव को लेकर जेल वार्डन ने आत्महत्या कर ली.

परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: सिरसा पुलिस ने उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनका नाम जेल वार्डन ने सुसाइड नोट में लिखा था. अब परिजन आरोपी पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. मृतक के चाचा अमरजीत सिंह ने बताया कि "जेल वार्डन सुखदेव सिंह को जेल में काफी प्रताड़ित किया जाता था. जिस वजह से उसने आत्महत्या कर ली. सिरसा एसपी ने जल्द इस मामले में डीएसपी सहित दोनों अधिकारियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है. जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवा लिया गया है और अंतिम संस्कार कर दिया गया है."

मामले में पुलिस की जांच जारी: डीएसपी राज सिंह ने बताया कि "मृतक परिजनों के बयान के आधार पर जेल के डीएसपी और एक अन्य अधिकारी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आगामी कार्रवाई भी की जाएगी."

