कोर्ट की खबरें : कैदी को जेल में दाखिल नहीं करने के मामले में जेल अधीक्षक बरी, न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी को जमानत
सिपाही ने बताया कि कैदी को दाखिल नहीं करने के चलते कैदी के साथ पूरी रात जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बितानी पड़ी.
Published : November 13, 2026 at 8:32 PM IST
जयपुर : न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12, महानगर प्रथम ने कैदी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने से इनकार करने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना के 24 साल पुराने मामले में केंद्रीय कारागार के तत्कालीन अधीक्षक विनोद कुमार माथुर को बरी कर दिया है. अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि कैदी को जेल में दाखिल नहीं करने की जानकारी जेल अधीक्षक तक पहुंची थी.
मामले के अनुसार 6 दिसंबर, 2002 को तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए आरोपी दर्शन सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में जयपुर केंद्रीय कारागार भेजने के आदेश दिए थे. अगले दिन 7 दिसंबर को कैदी को लेकर आए लखनऊ पुलिस के सिपाही ने अदालत में रिपोर्ट पेश कर बताया कि 6 दिसंबर की रात कैदी को जेल ले जाने पर मुख्य गेट पर तैनात गार्ड ने जेल बंद होने की बात कहकर उसे दाखिल करने से मना कर दिया. इसके चलते पुलिसकर्मी को कैदी के साथ पूरी रात जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बितानी पड़ी.
पढ़ें: ऑनर किलिंग के आरोपी पिता की फांसी की सजा हाईकोर्ट ने की रद्द, अन्य आरोपी परिजन भी बरी
इस घटना को न्यायालय के आदेश की अवहेलना और कैदी की सुरक्षा से जुड़ा मामला मानते हुए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने जेल अधीक्षक माथुर के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया था. आरोपी के अधिवक्ता भानू प्रकाश शर्मा ने बताया कि गार्ड ने जेल के किसी अधिकारी या अधीक्षक को कैदी के पहुंचने की सूचना देने की बात नहीं बताई. ऐसे में अधीक्षक को कैदी के आने और उसे दाखिल नहीं करने की जानकारी होने का प्रमाण नहीं मिला. कैदी को जेल में प्रवेश नहीं मिलने पर उसने नजदीकी पुलिस थाने, मजिस्ट्रेट या किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना नहीं दी. इसके बजाय वह कैदी को लेकर रेलवे स्टेशन चला गया.
पढ़ें: पत्नी की हत्या के आरोप में 13 साल जेल में रहा पति, अब हाईकोर्ट ने किया बरी, जानिए पूरा मामला
आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश : राजस्थान हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने कहा कि यह समझना कठिन है कि जांच अधिकारी इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि आरोपी ने धोखाधड़ी की, जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने एटीएम कार्ड का उपयोग किया हो और ना ही बैंक से कोई निकासी हुई है. अदालत ने कहा कि भविष्य में इनका उपयोग करने की संभावना मात्र से धोखाधड़ी का अपराध गठित नहीं होता है. मामला अधिकतम चोरी की श्रेणी में आ सकता है, न कि जालसाजी की श्रेणी में. जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश अनिल श्योराण की तृतीय जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए दिए.
पढ़ें: जयपुर: मुथूट फाइनेंस से ढाई किलो सोना गायब होने के मामले में ब्रांच मैनेजर सहित 2 बरी
अदालत ने आदेश की कॉपी डीजीपी को भेजते हुए जांच अधिकारी की लापरवाही की प्रारंभिक जांच कराने और लापरवाही साबित होने पर सेवा नियमों के तहत कार्रवाई के लिए कहा है. अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करने वाले मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि दोनों अदालतों ने यह जांचने का प्रयास नहीं किया कि धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराध के गठन के लिए प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध है या नहीं.
पढ़ें: Parbatsar MLA : छात्र जीवन में रास्ता रोकने व राजकार्य में बाधा के मामले में एमएलए गावड़िया सहित 12 बरी
अदालत ने कहा कि अधीनस्थ अदालतों से अपेक्षा है कि आरोप पत्र के आधारभूत तथ्यों का परीक्षण करें. जांच अधिकारी की ओर से एकत्र की गई साक्ष्य के अलग कही गई बात स्वयं अपराध को स्थापित नहीं करते हैं. अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को मूलभूत कानूनी आवश्यकताओं की समझ का भी अभाव है. उसने यह पता नहीं लगाया कि याचिकाकर्ता के कब्जे से बरामद एटीएम कार्ड कभी उपयोग में लिए गए थे या नहीं. इसके अलावा उसने संबंधित व्यक्तियों के बयान भी दर्ज नहीं किए. जांच अधिकारी ने चेकबुक के संबंध में भी उचित जांच नहीं की.
पढ़ें: रिश्वत राशि की डिमांड साबित नहीं, 18 साल पुराने प्रकरण में पुलिसकर्मी बरी
मामले से जुड़े अधिवक्ता अमन गलाव ने बताया कि जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने अनिल श्योराण को 10 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया था. जांच की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के लिए हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी को अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए थे. जांच अधिकारी ने अदालत में स्वीकार किया कि बरामद छह चेकबुक पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे और उनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था. जिन व्यक्तियों की ये चेकबुक बताई गईं, उनके बयान भी दर्ज नहीं किए गए थे. पुलिस ने संबंधित बैंकों से स्टेटमेंट भी प्राप्त नहीं किए थे.