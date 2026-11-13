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कोर्ट की खबरें : कैदी को जेल में दाखिल नहीं करने के मामले में जेल अधीक्षक बरी, न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी को जमानत

राजस्थान हाईकोर्ट ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12, महानगर प्रथम ने कैदी को न्यायिक अभिरक्षा में लेने से इनकार करने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना के 24 साल पुराने मामले में केंद्रीय कारागार के तत्कालीन अधीक्षक विनोद कुमार माथुर को बरी कर दिया है. अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि कैदी को जेल में दाखिल नहीं करने की जानकारी जेल अधीक्षक तक पहुंची थी.