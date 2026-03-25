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नवरात्रि में जेल के बंदियों ने रखा उपवास, कलश स्थापना और भजन गाकर कर रहे हैं भक्ति

रायपुर : नवरात्रि पर्व के दौरान प्रदेश के जेलों में अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जेलों में सैकड़ों की संख्या में बंदी नवरात्रि का उपवास करके माता की उपासना कर रहे हैं. जेल प्रबंधन का मानना है कि हर पर्व की तरह जेल के बंदी नवरात्रि के समय भी माता की भक्ति में लीन रहते हैं. जेल अधीक्षक ने कहा कि बहुत सारे बंदी ऐसे होते हैं, जो क्षणिक आवेश में आकर घटना को कारित करते हैं. बंदी मूल रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते. छत्तीसगढ़ के जेलों में 2397 बंदी नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं.





रायपुर सेंट्रल जेल में बंदियों ने रखा नवरात्रि का उपवास



रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि हर पर्व त्यौहार की तरह यहां के बंदी नवरात्रि के पर्व को भी मनाते हैं. महिला और पुरुष मिलाकर लगभग 1 हजार बंदी इस बार नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं. जेल के कुछ बंदी 3 दिनों का उपवास कर रहे हैं तो कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक उपवास कर रहे हैं.

उपवास रखकर कर रहे आराधना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)