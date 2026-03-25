नवरात्रि में जेल के बंदियों ने रखा उपवास, कलश स्थापना और भजन गाकर कर रहे हैं भक्ति
नवरात्रि का पर्व पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है.इसी कड़ी में प्रदेश के जेल भी इस पर्व से अछूते नही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 5:38 PM IST
रायपुर : नवरात्रि पर्व के दौरान प्रदेश के जेलों में अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है. प्रदेश के अलग-अलग जेलों में सैकड़ों की संख्या में बंदी नवरात्रि का उपवास करके माता की उपासना कर रहे हैं. जेल प्रबंधन का मानना है कि हर पर्व की तरह जेल के बंदी नवरात्रि के समय भी माता की भक्ति में लीन रहते हैं. जेल अधीक्षक ने कहा कि बहुत सारे बंदी ऐसे होते हैं, जो क्षणिक आवेश में आकर घटना को कारित करते हैं. बंदी मूल रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते. छत्तीसगढ़ के जेलों में 2397 बंदी नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं.
रायपुर सेंट्रल जेल में बंदियों ने रखा नवरात्रि का उपवास
रायपुर सेंट्रल जेल के अधीक्षक योगेश सिंह क्षत्री ने बताया कि हर पर्व त्यौहार की तरह यहां के बंदी नवरात्रि के पर्व को भी मनाते हैं. महिला और पुरुष मिलाकर लगभग 1 हजार बंदी इस बार नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं. जेल के कुछ बंदी 3 दिनों का उपवास कर रहे हैं तो कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक उपवास कर रहे हैं.
सेंट्रल जेल की बंदी उपवास रखने के साथ ही ज्योति कलश की स्थापना भी किए हैं. पूरे भक्तिभाव से भजन कीर्तन भी कर रहे हैं. जितने भी बंदी नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं उनके लिए जेल प्रशासन फलाहार की व्यवस्था भी कर रहा है. बंदी के परिजन भी जेल में आकर ऐसे नवरात्र उपवास करने वाले बंदियों के लिए फलाहार लाकर दे रहे हैं- योगेश सिंह क्षत्री,अधीक्षक, रायपुर सेंट्रल जेल
नवरात्रि में व्रत रखने वाले बंदियों की संख्या (संभागवार)
|संभाग
|पुरुष बंदी
|महिला बंदी
|कुल
|रायपुर
|1070
|70
|1140
|दुर्ग
|204
|39
|243
|बिलासपुर
|296
|111
|407
|सरगुजा
|336
|25
|361
|बस्तर
|219
|27
|246
|कुल बंदी
|2125
|272
|2397
जेल अधीक्षक के मुताबिक जो बंदी लंबे समय से जेल में रह रहे हैं उनमें से कई क्षणिक आवेश में आकर घटना को कारित किए हैं. बंदी मूल रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं होते. ऐसे बंदी जेल में रहने के दौरान अच्छे आचरण से जेल में अपना समय व्यतीत करते हैं. ऐसे बंदी जेल में रहकर कई तरह की एक्टिविटी में भी हिस्सा लेने के साथ ही दूसरे कार्यों में बंदी अपना मन लगाते हैं. इस तरह धार्मिक कार्यों में भी अपनी भागीदारी निभाते हैं. छत्तीसगढ़ की जेलों में कुल 2397 बंदी नवरात्रि का उपवास कर रहे हैं. इनमें 2125 पुरुष और 272 महिला बंदी हैं.
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