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रांची के जेल में बच्चों के लिए तैयार हुआ 'गोल्डन केज', जेल आईजी ने किया उद्घाटन

रांची के जेल में महिला कैदियों के बच्चों के लिए तैयार गोल्डन केज का उद्घाटन ( ETV Bharat )

रांचीः जेल की चारदीवारी के बीच रहने वाले बच्चों को अब बचपन जीने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा. झारखंड के कारा विभाग की पहल पर तैयार किए गए विशेष क्रेच 'गोल्डन केज' का शनिवार को जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने उद्घाटन किया.

इस क्रेच का उद्देश्य महिला बंदियों के साथ जेल में रह रहे छोटे बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है. जहां वे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सकें, खेल सकें और अपनी उम्र के अनुसार गतिविधियों में हिस्सा ले सकें.