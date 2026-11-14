रांची के जेल में बच्चों के लिए तैयार हुआ 'गोल्डन केज', जेल आईजी ने किया उद्घाटन
रांची के जेल में महिला कैदियों के बच्चों के लिए तैयार गोल्डन केज का उद्घाटन कर दिया गया है. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 14, 2026 at 7:42 PM IST
रांचीः जेल की चारदीवारी के बीच रहने वाले बच्चों को अब बचपन जीने के लिए बेहतर माहौल मिलेगा. झारखंड के कारा विभाग की पहल पर तैयार किए गए विशेष क्रेच 'गोल्डन केज' का शनिवार को जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने उद्घाटन किया.
इस क्रेच का उद्देश्य महिला बंदियों के साथ जेल में रह रहे छोटे बच्चों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है. जहां वे सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सकें, खेल सकें और अपनी उम्र के अनुसार गतिविधियों में हिस्सा ले सकें.
कैदियों के बच्चे को मिलेगा सामान्य बच्चों का साथ
जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने बताया कि इस क्रेच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां सिर्फ महिला कैदियों के बच्चे ही नहीं, बल्कि कारा विभाग के कर्मचारियों के बच्चे भी रह सकेंगे. इससे दोनों वर्गों के बच्चे एक साथ समय बिता सकेंगे. विभाग का मानना है कि इससे जेल में रहने वाले बच्चों को सामाजिक मेलजोल और सामान्य वातावरण मिलेगा. वे दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए सीख सकेंगे और उनके मानसिक व शारीरिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.
खेल-खेल में मिलेगी शिक्षा
'गोल्डन केज' को बच्चों की उम्र और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. यहां बच्चों के लिए खिलौने, छोटी साइकिल, रंग-पेंटिंग की सामग्री और खेलकूद के उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं. पढ़ाई के लिए बेंच-टेबल और जरूरी शिक्षण सामग्री भी रखी गई है. बच्चों को केवल किताबों के माध्यम से पढ़ाने के बजाय खेल और रचनात्मक गतिविधियों के जरिए सिखाने पर जोर दिया जाएगा.
छह साल तक के बच्चे रह सकते हैं मां के साथ
जेल नियमों के तहत महिला बंदियों के साथ छह साल तक के बच्चे जेल परिसर में रह सकते हैं. ऐसे बच्चों की पढ़ाई, खान-पान, खेलकूद और मनोरंजन के लिए कारा विभाग विशेष व्यवस्था कर रहा है. जेलों में पहले से क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां बच्चों को पढ़ने और खेलने का अवसर मिलता है. समय-समय पर उनके जन्मदिन मनाने जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं.
बच्चों के पोषण का भी रखा जा रहा ध्यान
नए जेल मैनुअल-2025 के प्रावधानों के तहत बच्चों और गर्भवती महिला बंदियों के लिए विशेष आहार की व्यवस्था भी की गई है. अक्टूबर से लागू इस व्यवस्था में डाइटिशियन और मेडिकल बोर्ड की सलाह के आधार पर भोजन दिया जा रहा है. बच्चों की उम्र और पोषण संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर उनका आहार तय किया जाता है. कारा विभाग की इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मां के साथ जेल में रहने के कारण किसी बच्चे की शिक्षा, पोषण और बचपन प्रभावित न हो। 'गोल्डन केज' इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.
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