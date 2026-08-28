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​रक्षाबंधन 2026: जेल में कैदी भाइयों की कलाई पर बांधी राखी, अपराध से तौबा करने का लिया वचन

रक्षाबंधन पर धौलपुर जेल प्रशासन ने कैदियों और उनके परिजनों की मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्थाएं की.

Sisters holding prayer thalis outside Dholpur Jail.
धौलपुर जेल के बाहर पूजा की थाली लिए बहनें (ETV Bharat Dholpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 28, 2026 at 2:03 PM IST

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धौलपुर: प्रदेश भर में भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में धौलपुर जिला कारागार में रक्षाबंधन पर भावुक करने वाला माहौल दिखा, जब बंदी भाइयों की कलाई पर उनकी बहनों ने राखी बांधी. बहनों ने अपने कैदी भाइयों से अपराध से तौबाकर आगे बेहतर एवं सम्मानजनक जीवन जीने का वचन लिया.रक्षाबंधन पर जेल प्रशासन ने कैदियों और उनके परिजनों की मुलाकात के लिए विशेष व्यवस्थाएं की.

सुबह 9 बजे से मुलाकात शुरू: सुबह से बड़ी संख्या में कैदियों के परिजन जिला कारागार पहुंचे. बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधी. मिठाई खिलाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. धौलपुर जेल के जेलर हरबंत सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए कैदियों को बहनों से राखी बंधवाने की विशेष सुविधा दी. सुबह करीब 9 बजे से कैदियों के परिजनों को जेल में प्रवेश देना शुरू किया. मुलाकात की व्यवस्था शाम तक जारी रहेगी.

धौलपुर जेल हरबंत सिंह बोले... (ETV Bharat Dholpur)

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सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश: जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. जेल में प्रवेश से पहले प्रत्येक परिजन की पहचान सुनिश्चित की गई. निर्धारित सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया. कैदियों के लिए परिजन जो मिठाई और अन्य सामग्री लेकर पहुंचे, उसकी भी बारीकी से जांच की गई.

राखी बांधते समय छलकी आंखें: रक्षाबंधन के दौरान कई बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते समय भावुक नजर आईं. सलाखों के पीछे बंद भाइयों को देखकर बहनों की आंखों में आंसू छलक पड़े. बहनों ने भाइयों से कहा कि वे अपने पुराने अपराधों को पीछे छोड़कर भविष्य में सही रास्ते पर चलें और परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन बिताएं. बहनों ने राखी को भाई के लिए प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के साथ-साथ अपराध से दूर रहने और नई शुरुआत करने के संकल्प का प्रतीक भी बनाया. भाइयों ने बहनों को भरोसा दिलाया कि वे भविष्य में किसी भी गलत गतिविधि से दूर रहकर बेहतर जीवन जीने का प्रयास करेंगे.

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