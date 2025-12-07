जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल में गूंजी विरासत काल की राजनीति, मीणा और कछवाहों के बीच के रिश्तों पर हुआ संवाद

ETV Bharat / state

Published : December 7, 2025 at 7:42 PM IST

जयपुर: ऐतिहासिक जयगढ़ किले में जयपुर को राजधानी बनाने से लेकर मीणा और कछवाहों के बीच के रिश्तों पर संवाद हुआ. इस दौरान बताया गया कि मीणाओं से कछवाहों के बीच सत्ता परिवर्तन एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि कई ऐतिहासिक युद्धों का परिणाम है. साथ ही सत्र में कहा गया कि जय सिंह ने ही शिवाजी को औरंगजेब की कैद से छुड़ाया था.

जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल में दूसरे दिन राजस्थान एंड द सबकॉन्टिनेंट पॉलिटिक्स, पॉलिटी एंड द आर्ट ऑफ वॉर विषय पर चर्चा करने के लिए जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अभिमन्यु सिंह, इतिहासकार डॉ. रीमा हूजा, शोधकर्ता जिज्ञासा मीणा और इतिहासकार पंकज झा में मंच साझा किया. ये सत्र सिर्फ इतिहास के पन्ने पलटने का नहीं था, बल्कि राजस्थान की राजनीतिक-सांस्कृतिक संरचना, जातीय संबंधों, युद्ध रणनीतियों के गहन विश्लेषण का मंच बन गया.

इतिहास मल्टीलेयर होता है, चाय की थड़ी वाला नहीं - डॉ. अभिमन्यु सिंह : इस दौरान डॉ. अभिमन्यु सिंह ने कहा कि इतिहास को सरल रेखाओं में नहीं समझा जा सकता. इतिहास मल्टीलेयर होता है, इसे गहराई में जाकर ही समझा जा सकता है. उन्होंने मीणा और कछवाहा वंशों के संबंधों को लेकर पसर चुकी लोकप्रिय कथाओं को चुनौती देते हुए कहा कि वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गहरी और जटिल है.

उन्होंने बताया कि कछवाहा शासकों के राजतिलक परंपरागत रूप से मीणा सरदार करते थे. राजा दूल्हा राय के समय दोनों वंशों में कोई वैमनस्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक स्थिरता थी. वर्तमान में फैली कई कथाओं को उन्होंने चाय की थड़ी वाला इतिहास बताते हुए कहा कि इन्हें पन्ना मीना कुंड जैसी जगहों से जोड़कर मनगढ़ंत रूप दे दिया जाता है. डॉ. अभिमन्यु ने कहा कि कछवाहों और मीणाओं के बीच सत्ता परिवर्तन रातों-रात नहीं हुआ था. आमेर, गैटोर, खो, मछेड़ी, दौसा इन सभी क्षेत्रों में खूनी संघर्षों के साक्ष्य मिलते हैं. ये सत्ता परिवर्तन अनवरत युद्ध का परिणाम था, कोई एक घटना नहीं.

जय सिंह ने शिवाजी को औरंगजेब की कैद से छुड़ाया : वहीं, उन्होंने बताया कि सवाई जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच पुरंदर संधि को एक डिप्लोमैटिक मास्टरस्ट्रोक बताते हुए कहा कि आगरा में औरंगजेब की कैद से शिवाजी को निकालने में राजा जय सिंह और राम सिंह की निर्णायक भूमिका थी. इसके ऐतिहासिक प्रमाण भी उपलब्ध हैं.

हर पीढ़ी इतिहास को अपने नजरिए से देखती है - डॉ. रीमा हूजा : सत्र के दौरान इतिहासकार डॉ. रीमा हूजा ने बताया कि राजस्थान की राजनीति का प्रभाव भारत के व्यापक राजनीतिक ढांचे पर भी पड़ा, लेकिन हर पीढ़ी दुनिया को अपने नजरिए से देखती है, लेकिन उसके दृष्टिकोण को युद्ध, शांति, भक्ति और संत-परंपरा आकार देती है. डॉ. हूजा ने कहा कि राजस्थान की राजनीतिक-सांस्कृतिक छवि में अनेक वर्गों और समुदायों का योगदान रहा है. उन्होंने मिर्जा राजा मान सिंह को याद करते हुए कहा कि मान सिंह कद काबुल से लेकर बंगाल तक युद्ध और प्रशासनिक कौशल के निशान मिलते हैं. बंगाल, बांग्लादेश और उत्तर भारत के 'मान बाजार' उनके ही नाम पर हैं. उन्हीं के लिए कहा गया कि 'सांगानेर का सांगा बाबा, चांदपोल का हनुमान और आमेर की शिला देवी, लाया राजा मान.

अकेला जयपुर नहीं था राजधानी बनने की राह में : डॉ. हूजा ने बताया कि भारत की आजादी के बाद राजस्थान की राजधानी तय करने को लेकर गहरा असमंजस था. अंग्रेजों के पास पहले से अजमेर मुख्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम कर रहा था, इसलिए उसे राजधानी बनाने का प्रस्ताव काफी मजबूत था. जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर रियासतों ने भी दावा किया, लेकिन राजनीतिक संतुलन (Balancing Act) और भौगोलिक-प्रशासनिक संरचना को देखते हुए आखिर में जयपुर को राजधानी चुना गया. उन्होंने कहा कि आज भी राजनीति में हर वर्ग को साथ रखने के लिए ऐसे ही बैलेंसिंग कदम उठाए जाते हैं.

