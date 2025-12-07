ETV Bharat / state

जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल का समापन, कला-इतिहास, संगीत और संवाद का रहा समागम

धरोहर और संगीत से सजा उत्सव : इससे पहले फेस्टिवल में पंडित मोहन श्याम शर्मा ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसने माहौल को चिंतनशील और सौम्य बना दिया. वहीं, डॉ. गाइल्स टिलॉटसन ने डॉ. मृणालिनी वेंकटेस्वरन के साथ संवाद में जयपुर की चित्रकला, फोटोग्राफी और दृश्य इतिहास पर महत्वपूर्ण दृष्टिकोण शेयर किए.

जयपुर: दो दिनों तक चले 'जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025' का रविवार को समापन हुआ. आयोजन में राजस्थान की जीवित विरासत नजर आई. ऐतिहासिक जयगढ़ किले में आयोजित इस फेस्टिवल में कला, इतिहास, संगीत, शिल्प और विचारों की शृंखला ने यहां आने वाले लोगों को प्रभावित किया.

वहीं, फेस्टिवल के दौरान आगंतुकों ने चुग्गे खान की खड़ताल कार्यशाला में भाग लेकर राजस्थानी लय का अनुभव किया. शहजाद और सकील खान की प्रस्तुतियों ने लोकसंगीत की परंपराओं को जीवंत किया. जबकि देर शाम रॉयस्टन एबेल की मंगनियार सेडक्शन, नथूलाल सोलंकी के नगाड़ों की गूंज और प्रिन्सली स्टेट्स डब ऑर्केस्ट्रा की ओर से 'राजस्थान जोश' की पेशकश ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

हेरिटेज वॉक, शिल्प बाजार और लोकल टेस्ट : टीमवर्क के फाउंडर संजोय रॉय ने बताया कि जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल में सजे शिल्प बाज़ार में पारंपरिक और समकालीन कलाकृतियों को सराहा गया. वहीं, फूड गली ने स्थानीय जायकों का अलग ही अनुभव कराया. हेरिटेज वॉक ने जयगढ़ की स्थापत्य भव्यता, गढ़ के इतिहास और उसकी परतों को समझने का अनोखा अवसर दिया. जबकि सूर्यास्त के साथ ही फेस्टिवल का परदा गिरा, लेकिन दो दिनों में रचा गया कला, इतिहास और संवाद का अद्भुत ताना-बाना यहां आने वालों के मन में एक जीवंत स्मृति बनकर रह गया. ऐसे में प्रयास किया जाएगा कि जेएलएफ की तर्ज पर जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल को भी आगे बढ़ाया जाएगा.