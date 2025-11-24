ETV Bharat / state

जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 : इस बार दिखेगा इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम

पद्मनाभ सिंह और संजॉय के. रॉय ( Courtesy : Teamwork Arts )

जयपुर: राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक जयगढ़ किला इस साल एक बार फिर सांस्कृतिक धरोहर का भव्य उत्सव बनने जा रहा है. जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का यहां 6 और 7 दिसंबर को आयोजन होगा, जिसमें दर्शकों को राजस्थान की राजसी विरासत, आधुनिक कलात्मक प्रस्तुतियों और जीवंत सांस्कृतिक अनुभवों का अनूठा मेल देखने को मिलेगा. फेस्टिवल का मकसद राजस्थान की विरासत को सिर्फ अतीत की याद तक सीमित न रखकर एक ऐसी जीवंत धारा के रूप में प्रस्तुत करना है, जो समय के साथ आगे बढ़ती है और निरंतर नए रूपों में विकसित होती रहती है. यह फेस्टिवल टीमवर्क आर्ट्स की तरफ से महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह के सहयोग से तैयार किया गया है, इसे वेदांता की ओर से पेश किया जा रहा है. किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) इंटरैक्टिव संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां : जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने कहा कि जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल, जयपुर की विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत, इसकी कला, संगीत, शिल्प और इतिहास का उत्सव है, जो इस शहर को खास बनाता है. इस बार फेस्टिवल में कई रोचक इंटरैक्टिव डायलॉग सेशन, मंचीय प्रस्तुतियां, कला-प्रदर्शनियांऔर संगीत कार्यक्रम शामिल किए गए हैं. दर्शकों को यहां राजस्थान की राजसी परंपराओं, आधुनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, समकालीन कला-स्थापनाओं, लोक-संगीत और लोक-नृत्य का खूबसूरत मिश्रण अनुभव करने का अवसर मिलेगा. आयोजकों के अनुसार यह फेस्टिवल जयगढ़ किले को इतिहास और आधुनिकता के संवाद के रूप में पुनर्परिभाषित करने का प्रयास है, जहां किले की प्राचीन भव्यता और आधुनिक रचनात्मकता एक साथ दिखाई देंगी.