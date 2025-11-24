जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 : इस बार दिखेगा इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम
इस साल जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल को और भव्य बनाने की तैयारी है. जानिए क्या होगा खास...
Published : November 24, 2025 at 5:30 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक जयगढ़ किला इस साल एक बार फिर सांस्कृतिक धरोहर का भव्य उत्सव बनने जा रहा है. जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 का यहां 6 और 7 दिसंबर को आयोजन होगा, जिसमें दर्शकों को राजस्थान की राजसी विरासत, आधुनिक कलात्मक प्रस्तुतियों और जीवंत सांस्कृतिक अनुभवों का अनूठा मेल देखने को मिलेगा.
फेस्टिवल का मकसद राजस्थान की विरासत को सिर्फ अतीत की याद तक सीमित न रखकर एक ऐसी जीवंत धारा के रूप में प्रस्तुत करना है, जो समय के साथ आगे बढ़ती है और निरंतर नए रूपों में विकसित होती रहती है. यह फेस्टिवल टीमवर्क आर्ट्स की तरफ से महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह के सहयोग से तैयार किया गया है, इसे वेदांता की ओर से पेश किया जा रहा है.
इंटरैक्टिव संवाद और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां : जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य पद्मनाभ सिंह ने कहा कि जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल, जयपुर की विविधतापूर्ण और समृद्ध विरासत, इसकी कला, संगीत, शिल्प और इतिहास का उत्सव है, जो इस शहर को खास बनाता है. इस बार फेस्टिवल में कई रोचक इंटरैक्टिव डायलॉग सेशन, मंचीय प्रस्तुतियां, कला-प्रदर्शनियांऔर संगीत कार्यक्रम शामिल किए गए हैं. दर्शकों को यहां राजस्थान की राजसी परंपराओं, आधुनिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों, समकालीन कला-स्थापनाओं, लोक-संगीत और लोक-नृत्य का खूबसूरत मिश्रण अनुभव करने का अवसर मिलेगा.
आयोजकों के अनुसार यह फेस्टिवल जयगढ़ किले को इतिहास और आधुनिकता के संवाद के रूप में पुनर्परिभाषित करने का प्रयास है, जहां किले की प्राचीन भव्यता और आधुनिक रचनात्मकता एक साथ दिखाई देंगी.
पढ़ें : जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 5, 6 और 7 दिसंबर को योजित किया जाएगा, जानें क्या होगा खास
टिकट और पास ऑनलाइन उपलब्ध : फेस्टिवल के लिए टिकट ऑनलाइन बिक्री पर हैं. इच्छुक दर्शक twagateway.com/jaigarh25 पर जाकर अपनी सुविधानुसार पास खरीद सकते हैं.
उपलब्ध पास इनमें शामिल हैं:
- रॉयल पास
- फेस्टिवल पास
- इवनिंग पास
- डे पास
इन पासेस के जरिए आने वाले मेहमानों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, विभिन्न कार्यशालाओं, हेरिटेज वॉक, फूड एक्सपीरियंस और किले के अंदर होने वाले विशेष आयोजनों तक प्रवेश मिलेगा.
सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा : वेदांता रिसोर्सेज निदेशक प्रिया अग्रवाल ने कहा- जयगढ़ हेरिटेज फ़ेस्टिवल के साथ जुड़ना वेदांता के लिए गर्व की बात है. यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर का उमंगों भरा उत्सव है. संगीत, शिल्प, खानपान और सारगर्भित संवादों के माध्यम से यह फेस्टिवल दर्शकों को हमारी विरासत को गहराई से महसूस करने का मौका देता है.
टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजॉय के. रॉय ने कहा कि जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025 कलाकारों, विद्वानों और दर्शकों को जयपुर की किला-परंपराओं के केंद्र में आने का आमंत्रण देता है. जयगढ़ हेरिटेज फेस्टिवल 2025, राजस्थान की सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है. यह फेस्टिवल लगातार अपनी पहचान भारत के अग्रणी हेरिटेज आर्ट्स फेस्टिवल के रूप में मजबूत कर रहा है. जयगढ़ किले की ऐतिहासिक कहानियां, स्थापत्य कला और किले की विरासत इस आयोजन के माध्यम से नई पीढ़ियों तक पहुंचेगी और उन्हें अपनी संस्कृति के महत्व से रूबरू कराएगी.