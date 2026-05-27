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सालों बाद साथ दिखी छत्तीसगढ़ के जय वीरू की जोड़ी, एक कार में भूपेश और सिंहदेव

दरअसल नगर पंचायत शिवनंदनपुर में कांग्रेस नेता पर आर्म्स एक्ट लगाने के विरोध में पार्टी विश्रामपुर थाना के सामने धरना प्रदर्शन कर रही है. प्रदर्शन में पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल भी पहुंचे. इसी दौरान दोनों बड़े नेताओं को साथ देखा गया.

सूरजपुर: सालों बाद कांग्रेस के दो बड़े नेता भूपेश बघेल और टी एस सिंहदेव एक साथ नजर आए. खास बात यह रही कि जहां टीएस सिंहदेव खुद गाड़ी चलाते नजर आए, वहीं उनके बगल की सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे दिखाई दिए. इस दौरान दोनों ही नेता काफी उत्साहित भी दिखे. दोनों नेताओं की यह तस्वीर सामने आते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है.

सूरजपुर में एक साथ दिखे भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव (ETV Bharat Chhattisgarh)

"एक थे, एक हैं और एक रहेंगे"

कांग्रेस के धरना स्थल पर मंच से दोनों नेताओं ने विश्रामपुर पुलिस और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज उन्हीं की वजह से वे दोनों एक मंच पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं. टी एस सिंहदेव और भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि पहले भी वे एक थे, आज भी एक हैं और आगे भी एक साथ ही रहेंगे. मीडिया में दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरों पर भी उन्होंने खुलकर प्रतिक्रिया दी. दोनों नेताओं ने कहा कि मीडिया में समय-समय पर कई तरह की बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है.

हमेशा साथ है. समय और परिस्थिति अलग अलग कामों के साथ जोड़कर रखती है, इसलिए हर समय साथ नहीं दिखते. मिलकर आपस में बात करते रहते हैं जो सार्वजनिक नहीं होती, मीडिया में नहीं होती लेकिन हमारे बीच हमेशा बात होती रहती है -टी एस सिंहदेव, पूर्व उपमुख्यमंत्री

2018 विधानसभा चुनाव में साथ नजर आए थे दोनों नेता

वहीं मंच से यह भी कहा गया कि वर्ष 2028 के चुनाव में वे मिलकर काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे और फिर से सरकार बनाएंगे. 2018 के बाद पहली बार भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव की इस तरह साथ में तस्वीर सामने आई है, जिसे कांग्रेस कार्यकर्ता भी बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देख रहे हैं.

भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक साथ (ETV Bharat Chhattisgarh)

कांग्रेस की मांग पर एफआईआर दर्ज

बता दें सूरजपुर के विश्रामपुर थाना के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है. बीते 36 घंटे से ज्यादा समय से कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थाना परिसर के बाहर डटे हुए हैं. वहीं आमरण अनशन और क्रमिक भूख हड़ताल भी पिछले 5 से 6 घंटे से जारी है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जबकि पांच कांग्रेस कार्यकर्ता क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं. इधर मामले में कांग्रेस की ओर से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है. कांग्रेस नेता नरेंद्र जैन की पत्नी के आवेदन पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने इसे आंशिक न्याय की जीत बताया है, लेकिन अभी भी उनकी दो प्रमुख मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है.