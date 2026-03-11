ETV Bharat / state

विधानसभा परिसर में लगे जय श्रीराम के नारे, इरफान अंसारी ने बताया विपक्ष की नौटंकी, कहा- सिलेंडर-महंगाई पर करें बात

रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने परिसर में जोर-शोर से 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. यह प्रदर्शन हजारीबाग में मंगलवार को निकाले गए मंगला जुलूस के दौरान प्रशासन द्वारा डीजे जब्त किए जाने के विरोध में किया गया.

भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई. इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी साइकिल चलाते हुए विधानसभा पहुंचे. अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा, जिसके बाद भाजपा विधायक नीरा यादव के साथ उनकी तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई. दोनों ओर से शब्दों के तीखे बाण चलते रहे और इस बहाने सियासत भी गरमाती रही.

बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का बयान (ETV Bharat)

हजारीबाग की घटना के बहाने सरकार पर हमला

हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान डीजे जब्त किए जाने के विरोध में भाजपा विधायक खासे आक्रोश में दिखे. इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार की खामियों को गिनाते हुए जमकर निशाना साधा. भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा, "राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है. आम जनता त्रस्त है. जब सरकार से जवाब मांगा जाता है तो वह भागती है. विपक्ष मजबूर होकर सड़क पर उतर रहा है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है."