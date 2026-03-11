ETV Bharat / state

विधानसभा परिसर में लगे जय श्रीराम के नारे, इरफान अंसारी ने बताया विपक्ष की नौटंकी, कहा- सिलेंडर-महंगाई पर करें बात

बजट सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में जय श्रीराम के नारे लगे. इस पर मंत्री इरफान अंसारी जमकर बरसे.

Jai Shri Ram slogans in assembly
प्रदर्शन करते बीजेपी नेता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 11, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने परिसर में जोर-शोर से 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. यह प्रदर्शन हजारीबाग में मंगलवार को निकाले गए मंगला जुलूस के दौरान प्रशासन द्वारा डीजे जब्त किए जाने के विरोध में किया गया.

भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई. इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी साइकिल चलाते हुए विधानसभा पहुंचे. अपने चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा, जिसके बाद भाजपा विधायक नीरा यादव के साथ उनकी तीखी नोंकझोंक शुरू हो गई. दोनों ओर से शब्दों के तीखे बाण चलते रहे और इस बहाने सियासत भी गरमाती रही.

बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का बयान (ETV Bharat)

हजारीबाग की घटना के बहाने सरकार पर हमला

हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान डीजे जब्त किए जाने के विरोध में भाजपा विधायक खासे आक्रोश में दिखे. इस मुद्दे को लेकर उन्होंने सरकार की खामियों को गिनाते हुए जमकर निशाना साधा. भाजपा विधायक नीरा यादव ने कहा, "राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है. आम जनता त्रस्त है. जब सरकार से जवाब मांगा जाता है तो वह भागती है. विपक्ष मजबूर होकर सड़क पर उतर रहा है और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है."

इसी तरह भाजपा विधायक उज्ज्वल दास ने कहा, "राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है. युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है. जब तक सरकार जनता की मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक हम विपक्ष के लोग आवाज बुलंद करते रहेंगे."

मंत्री इरफान अंसारी का पलटवार

विपक्ष के आंदोलन को 'नौटंकी' करार देते हुए कांग्रेस नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने भाजपा पर तंज कसा. उन्होंने कहा, "महंगाई चरम पर है. घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. हर चीज के दामों में वृद्धि हो रही है और केंद्र सरकार चुप बैठी है. इन भाजपा नेताओं को शर्म नहीं आती कि जनता कितनी परेशान है. वे हमेशा धर्म की आड़ में जनता के सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश करते रहते हैं."

ये भी पढ़ें:

JTET नहीं होने से नाराज हुई भाजपा विधायक पूर्णिमा दास, सदन में सरकार के जवाब की खोली पोल

अल्पसंख्यक विद्यालयों के छात्रों को मिलेगी पोशाक, छात्रवृत्ति! हक में फैसला लेने की होगी कोशिश, सरकार का सदन में जवाब

TAGGED:

विधानसभा परिसर में जय श्रीराम
झारखंड विधानसभा बजट सत्र
नीरा यादव
भाजपा विधायक उज्जवल दास
JAI SHRI RAM SLOGANS IN ASSEMBLY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.