बीजेपी टुकड़े-टुकड़े, कांग्रेस चूर-चूर, ऐसा क्यों बोले जयराम ठाकुर

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कांग्रेस के वोट चोरी के मुद्दे को निराधार बताया है.

कांग्रेस बीजेपी आमने-सामने
कांग्रेस बीजेपी आमने-सामने (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 9, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
हमीरपुर: शनिवार को हमीरपुर में बीजेपी और कांग्रेस में खूब जुबानी हमले हुए. बीजेपी और कांग्रेस में खूब जुबानी हमले हुए. काग्रेस ने बीजेपी को गुटबाजी को लेकर घेरा वहीं, बीजेपी ने भी सरकार पर पलटवार किया.

पहले हमीरपुर पहुंचे सीएम सुक्खू ने अनुराग सिंह ठाकुर के 'पांच पांडव' वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उनके ब्यान से ये साफ होता है कि बीजेपी स्वयं मान रही है कि हिमाचल प्रदेश में उनकी पार्टी पांच गुटों में बंटी हुई है. पांडवों ने हमेशा समाज की रक्षा एवं कल्याण के लिए कार्य किया, लेकिन भाजपा नेताओं ने अपने दायित्वों का पालन करने में रुचि नहीं दिखाई. हिमाचल भाजपा के ये पांच गुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में भी असफल रहे हैं.

जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना (ETV Bharat)

वहीं, शाम को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर देर शाम सर्किट हाउस पहुंचे. यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया. मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 'उनके मुताबिक बीजेपी टुकड़ों में बंटी है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चकनाचूर हो चुकी है. टुकड़ों को तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन चूरे को समेटना मुश्किल हो जाएगा. हिमाचल प्रदेश के सांसदों के आग्रह पर ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश आए और आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, जिसके चलते प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश की 1500 करोड़ रुपये की मदद की, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने प्रधानमंत्री का आभार जताने कि बजाए इसे ऊंट के मुंह में जीरा देने का बयान दिया था. जैसे देश में कांग्रेस राज्यों से विलुप्त हो रही है उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, जिसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सूक्खु होंगे.'

वोट चोरी को बताया निरधार

बिहार के चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बिहार में एनडीए फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन विपक्ष ने बिहार में वोट चोरी का जो मुद्दा छेड़ा है, वो निराधार है. राहुल गांधी चुनाव हारने से पूर्व ही हार का बहाना ढूंढ लेते हैं. पहले ईवीएम अब फर्जी वोटर के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है.

JAIRAM THAKUR IN HAMIRPUR
JAIRAM THAKUR ON CONGRESS
BIHAR ELECTION
VOTE CHORI IN BIHAR
JAIRAM THAKUR ON CM SUKHU

