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'सुक्खू सरकार ने चार साल में 2500 संस्थान किए डिनोटिफाई, इतना कर्ज लेने के बाद भी विकास कहां है?'

चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटि में पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन ( @JairamThakur )

चंबा: हिमाचल विधानसभा चुनावे से पहले प्रदेश में अभी से आरोप-प्रत्यारो का दौर चरम पर है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने दो दिवसीय चंबा जिला दौरे के दौरान चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटि पहुंचे. यहां आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की नीतियों, फैसलों और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्य धरातल पर उस गति से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी प्रदेश की जनता को उम्मीद थी.

'चार साल में 2500 संस्थान किए डिनोटिफाई' पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि, "वर्ष 2022 में सत्ता संभालने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार द्वारा खोले गए बड़ी संख्या में सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया.पिछले करीब चार वर्षों के दौरान प्रदेश में ढाई हजार के आसपास सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है. इन संस्थानों को खोलने के पीछे पिछली सरकार की मंशा लोगों को उनके घर-द्वार के नजदीक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की थी."