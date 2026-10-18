'सुक्खू सरकार ने चार साल में 2500 संस्थान किए डिनोटिफाई, इतना कर्ज लेने के बाद भी विकास कहां है?'
हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि, चार साल में प्रदेश पर बढ़ा कर्ज, विकास जमीन पर नजर नहीं आया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:59 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 9:54 AM IST
चंबा: हिमाचल विधानसभा चुनावे से पहले प्रदेश में अभी से आरोप-प्रत्यारो का दौर चरम पर है. प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अपने दो दिवसीय चंबा जिला दौरे के दौरान चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटि पहुंचे. यहां आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार की नीतियों, फैसलों और वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्य धरातल पर उस गति से दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी प्रदेश की जनता को उम्मीद थी.
'चार साल में 2500 संस्थान किए डिनोटिफाई'
पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि, "वर्ष 2022 में सत्ता संभालने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार द्वारा खोले गए बड़ी संख्या में सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई कर दिया.पिछले करीब चार वर्षों के दौरान प्रदेश में ढाई हजार के आसपास सरकारी संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया है. इन संस्थानों को खोलने के पीछे पिछली सरकार की मंशा लोगों को उनके घर-द्वार के नजदीक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की थी."
जयराम ठाकुर ने कहा कि, वर्ष 2022 में सत्ता परिवर्तन के बाद उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार के दौरान लिए गए कई फैसलों को निरस्त कर दिया. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के बजाय पिछली भाजपा सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को पलटने पर अधिक ध्यान दिया.
कर्ज को लेकर सरकार पर बड़ा हमला
जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर भी कांग्रेस सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि, हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर वर्ष 2022 तक प्रदेश पर करीब 69 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, जबकि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कर्ज में भारी बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने अपने करीब चार वर्ष के कार्यकाल में जिस तेजी से कर्ज लिया है, उससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं.
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और ऐसे में लगातार बढ़ता कर्ज आने वाले समय में हिमाचल के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज बढ़ा है, तो उसका असर प्रदेश के विकास कार्यों में भी दिखाई देना चाहिए. उन्होंने कहा कि सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बिजली और ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर अलग दिखाई दे रही है.
'इतना कर्ज लेने के बाद भी विकास कहां है?'
जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा कि, "यदि प्रदेश पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, तो आखिर उस पैसे का इस्तेमाल कहां हो रहा है. सरकार को प्रदेश की जनता के सामने यह स्पष्ट करना चाहिए कि लिए गए कर्ज का कितना हिस्सा विकास कार्यों पर खर्च किया गया और कितना अन्य मदों में गया."
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि, भाजपा सरकार के कार्यकाल में कई योजनाओं की शुरुआत हुई और उनके परिणाम जमीन पर दिखाई दिए. उनके अनुसार, सड़कों, स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षण संस्थानों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया गया. जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रदेश की जनता यह सवाल पूछ रही है कि सरकार के पास यदि विकास के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो लगातार कर्ज क्यों बढ़ाया जा रहा है और यदि कर्ज लिया जा रहा है तो उसका लाभ जनता तक क्यों नहीं पहुंच रहा.
पंचायत प्रतिनिधियों से भाजपा के पक्ष में लामबंद होने का आह्वान
चुराह के कोटि में आयोजित पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को आगामी राजनीतिक गतिविधियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सम्मेलन में जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रतिनिधियों से गांव-गांव तक लोगों के बीच जाकर प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली को लेकर जनता को जागरूक करने का आह्वान किया.
उन्होंने कहा कि प्रदेश की राजनीति में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सीधे तौर पर ग्रामीण जनता के संपर्क में रहते हैं.
'कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगा'
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे किए थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों को पूरा करने में सरकार विफल रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब सरकार से हिसाब मांग रही है. जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों, युवाओं, किसानों, बागवानों और आम जनता से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को जवाब देना चाहिए. प्रदेश में चार वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद अब सरकार के पास अपने काम का हिसाब देने का समय है. जनता यह देखना चाहती है कि सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए कितने वादे पूरे किए और कितने वादे अभी भी अधूरे पड़े हैं.
चुराह में पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन
जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है और भाजपा कार्यकर्ताओं को अभी से संगठन को मजबूत करने के लिए जुट जाना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस सरकार की नीतियों को जनता के बीच ले जाने और सरकार से विकास और वित्तीय स्थिति पर जवाब मांगने की बात कही. उन्होंने सरकारी संस्थानों के डिनोटिफिकेशन, बढ़ते कर्ज, विकास कार्यों और चुनावी वादों को लेकर सरकार को घेरा.
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